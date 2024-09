Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

KRPS-221986/ČJ-2024-0100AP-106

Dne prostřednictvím datové schránky Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se žadatel domáhá informace:



„Žádáme o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a to zda a kdy příslušníci Policie České republiky prováděli v období od 1. 1. 2023 do 1. 6. 2024 jakékoliv služební úkony v následujících objektech: HERNA 777 situované na adrese Žižkova 608/9, 274 01 Slaný, HERNA EL ALMA situované na adrese Soukenická 63/24, 274 01 Slaný. (dále jen „HERNY BONVER“) nebo v jejich bezprostřední blízkosti. V případě, že byly nějaké úkony realizovány, zda se jednalo o zásahy vně či uvnitř objektu a zda tyto byly činěny na základě vlastní operativní činnosti Policie České republiky či na základě žádosti 3. osoby. Pokud by se jednalo o úkony činěné vně a v bezprostřední blízkosti HEREN BONVER a důvodem bylo narušování veřejného pořádku, zda příčinou tohoto stavu byla činnost provozu HEREN BONVER a z čeho tak usuzujete.“

Povinný subjekt, ve smyslu ustanovení § 4a odst. 2 písm. a) InfZ, poskytl požadovanou informaci:

"V provozovnách heren "El Alma" a "777" nebyly ve Vámi uvedeném časovém období ze strany policejních orgánů Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kladno prováděny žádné služební úkony souvisejících přímo s činností těchto heren. Pokud policisté výše uvedeného organizačního článku Policie ČR prováděli nějaké úkony ve spojení s těmito objekty, pak to bylo v souvislosti s pátráním po osobách a věcech z oblasti majetkové trestné činnosti, kdy k některým došlo i přímo v herně, a jednalo se o zajišťování kamerových záznamů. Dále je v nedávné době evidováno několik oznámení o rušení nočního klidu před objektem herny "El Alma". Tato oznámení ale nesouvisela přímo s činnosti provozovatele této herny, ale týkala se hlasitých projevů osob postávajících venku nebo sedící ve vozidlech se zapnutou hlasitou hudbou".

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

26. září 2024

