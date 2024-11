Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

KRPS-254121-3/ČJ-2024-0100AP-106

Dne 29.srpna 2024 byla Krajskému ředitelství policie Středočeského kraje (dále jen "povinný subjekt"), doručena žádost ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen "INFZ"), v níž se žadatel domáhá informace:

„2. Obsah relací radiostanice týkající se předmětného zásahu PČR v noci z 28. 8.2024 na 29. 8. 2024 na rybářském revíru č. 411120 rybník Záhořák."

Povinný subjekt podle § 4a odst. 2 písm. a) InfZ žadateli sdělil přepis relací na radiostanici týkající se předmětného zásahu Policie České republiky ze dne 29. 08. 2024:



Relace 1:

Hlídka Obvodního oddělení police Vlašim (dále jen „OOP“):

Profil, profil, já Basa 624, příjem.

Integrované operační středisko (dále jen „IOS“):

Na příjmu.

OOP: Profile, je tady na místě majitel rybníku.

Relace 2:

IOS: 624, můžeš mluvit.

OOP: Profile, na místě majitel, který si na rybníku může dělat, co chce … nesrozumitelné

… protiprávního jednání.

IOS: Profil rozumí.

Relace 3:

IOS: Basa 624, já profil.

OOP: Basa 624 na příjmu.

IOS: Prosím tě, volal znovu ten oznamovatel, kvůli tomu rybolovu. Zkus se s ním

telefonicky spojit, on Ti řekne, co chce, dle něho se tam koná něco protiprávního.

OOP: Dobře, já si s ním popovídám.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

6. listopadu 2024





