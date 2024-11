Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

KRPS-296502-4/ČJ-2024-0100AP-106

Dne 20. listopadu 2024 obdrželo Krajské ředitelství policie Středočeského kraje (dále jen „povinný subjekt“), žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se žadatel domáhá následující informace:



„Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „Zákon“) Vážení, obracíme se tímto na Vás v souvislosti s trestním řízením vedeným pod shora uvedeným číslem jednacím (č. j. KRPS-2130/TČ-2024-010171 - poznámka povinného subjektu). Podle dostupných informací je vyšetřován skutek, kdy dne 23. 9. 2023 došlo během fotbalového utkání, které FAČR pořádal, k fyzickému napadení jednoho z domácích hráčů, Petra Husáka, hráči soupeře. Dle Disciplinárního řádu FAČR probíhá současně v této věci disciplinární řízení, na které bude mít výsledek trestního řízení vliv. FAČR má za to, že se zde nejedná o situaci dle § 11 odst. 4 Zákona, kdy by mohlo být trestní stíhání poskytnutím informace ohroženo nebo zmařeno. Vzhledem k tomu FAČR žádá, aby byla o výsledku trestního řízení vyrozuměna, a to e-mailem na adresy hendrich@fotbal.cz a dk@ofsbenesov.cz.“

Povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 4a odst. 2 písm. a) InfZ poskytuje požadovanou informaci a sděluje, že dne 20. 11. 2024 byla požadovaná věc, vedená pod č. j. KRPS- 2130/TČ-2024-010171, oddělením obecné kriminality územního odboru Benešov Krajského ředitelství policie Středočeského kraje předložena s návrhem na podání obžaloby podle ustanovení § 166 odst. 3 trestního řádu Okresnímu státnímu zastupitelství v Benešově".

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

28. listopadu 2024

