Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

KRPS-251450-5/ČJ-2024-0100AP-106

Dne 27. září 2024 obdrželo Krajské ředitelství policie Středočeského kraje (dále jen „povinný subjekt“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se žadatel domáhá poskytnutí informací:

"Žádám o poskytnutí informace o přivolání policejní hlídky do střeženého objektu v Kozomíně."

Povinný subjekt, podle § 4a odst. 2 písm. a) poskytuje následující informaci:

POLICIE ČR, územní odbor Mělník neeviduje žádný výjezd do obce Kozomín. Výjezd hlídky POLICIE ČR, obvodního oddělení Kralupy nad Vltavou do objektu ACC Technologies, Kozomín č. p. 501 je evidován ke dni 02. 07. 2024 pod označením hlídky Medik 715. Dle vyjádření hlídky tato přijela na místo, kde byla skupina lidí, kteří uváděli, že na střeše se pohybuje žena a vyhrožuje, že skočí dolů, pokud na místo nepřijedou složky integrovaného záchranného systému (IZS). Hlídka ženu neviděla, proto vylezla po žebříku na střechu budovy. Na střeše budovy hlídka ženu neviděla, proto prošla celou střechu a ze všech stran se dívala ze střechy dolů. Žena byla spatřena v zadní části budovy na asfaltové silnici, kdy u této ženy stál muž a povídal si s ní, aby neodcházela. Hlídka slezla po žebříku zpět dolů a přišla k ženě, která zmatečně tvrdila, že chce na místo všechny složky IZS, jinak se s nikým bavit nebude, úmysl se sebepoškozovat na místě hlídce popřela.

Následně předložila doklad totožnosti, kdy byla ztotožněna jako XY. Na místo se dostavila Rychlá zdravotní služba (RZS) Neratovice a Hasičský záchranný sbor 2 (HZS) Kralupy nad Vltavou a Odolena Voda. Byla provedena dechová zkouška na přítomnost alkoholu s negativním výsledkem. Paní XY přiznala požití pervitinu nitrožilně. Na místě bylo lékařem rozhodnuto, že paní Tereza KLASOVÁ bude převezena do Psychiatrické léčebny (PL) Kosmonosy na vyšetření. S tímto paní XY nesouhlasila a odmítala spolupracovat. Z tohoto důvodu na požádání RZS byla jmenované v čase 18:10 hod. přiložena služební pouta a to z důvodu bezpečného převozu do PL Kosmonosy. RZS požádala o asistenci hlídku Medik 715 k převozu pacientky včetně jejich osobních věcí do výše uvedené PL, kdy tato asistence proběhla bez závad. Pacientka byla do péče PL Kosmonosy předána v čase 19:30 hod.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

17. října 2024

vytisknout e-mailem