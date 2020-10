Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

ÚSTECKÝ KRAJ - Vyřízení podání občanů na OOP Benešov n. Pl.

Dotaz:

Jak byla na OOP Benešov nad Ploučnicí vyřízena podání občanů v období od 1.1.2020 do 30.9.2020, tj. konkrétně

1. kolik podání skončilo obviněním

2. kolik podání skončilo předáním na příslušný správní/přestupkový odbor MÚ

3. kolik podání skončilo uložením, odložením nebo prostě nevyřízením



Odpověď:

K bodu 1 žádosti – „kolik podání skončilo obviněním“

Vám sdělujeme, že v uvedeném období, tj. od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020 se jedná celkem o 8 věcí. Policejní orgán (obvodní oddělení Policie České republiky Benešov nad Ploučnicí) postupoval

ve dvou případech v rámci zkráceného přípravného řízení dle § 179c odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),

v šesti případech dle § 166 trestního řádu, tj. byl podán návrh na podání obžaloby.



K bodu 2 žádosti – „kolik podání skončilo předáním na příslušný správní/přestupkový odbor MÚ“

Vám sdělujeme, že v uvedeném období, tj. od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020 se jedná celkem o 87 věcí. Orgán Policie České republiky (obvodní oddělení Policie České republiky Benešov nad Ploučnicí) postupoval

v šesti případech dle § 73 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,

v osmdesáti jedna případech dle § 74 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb.



K bodu 3 žádosti – „kolik podání skončilo uložením, odložením nebo prostě nevyřízením“

Vám sdělujeme, že v uvedeném období, tj. od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020 se jedná celkem o 65 věcí, kdy

v třiceti čtyřech případech byla věc odložena dle § 74 odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2016 Sb.,

v devíti případech byla věc dle § 159a odst. 1 trestního řádu odložena usnesením,

ve čtyřech případech bylo postupováno dle § 159a odst. 1 písm. a) trestního řádu (věc byla odevzdána příslušnému orgánu k projednání přestupku),

v osmnácti případech byla věc odložena dle § 159a odst. 5 trestního řádu, neboť se nepodařilo zjistit skutečnosti opravňující zahájit trestní stíhání.



Při posuzování žádosti povinný subjekt vycházel toliko z obsahového významu první věty žádosti („Jak byly na OOP Benešov nad Ploučnicí vyřízena podání občanů v období od 1.1.2020 do 30.9.2020“), neboť právě z něho povinný subjekt dovodil, že žadatel nemá primárně zájem o informace týkající se tzv. nápadu, tj. počtu podání občanů za uvedené období, ale naopak žádá o informace týkající se počtu věcí, které byly v uvedeném období ze strany Policie České republiky, konkrétně obvodním oddělením Policie České republiky v Benešově nad Ploučnicí, vyřízeny (ukončeny), a to některým zákonem stanovených způsobem, byť se mohlo jednat v některých případech i o podání občanů učiněná mimo uvedené období, tj. podání občanů z předchozích let.

vytisknout e-mailem