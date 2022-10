Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

ÚSTECKÝ KRAJ - Statistika kriminality

DOTAZ:

„ ... 1/ Uveďte prosím statistiku podle jednotlivých let a to od roku 2008 do současné doby u níže uvedených protiprávních jednání v rámci Ústeckého kraje, aby bylo možno posoudit vzestup, nebo snížení této tr. činnosti :

a) u § 199 tr.z. týrání osoby žijící ve společné domácnosti

b) u § 198 tr.z. týrání svěřené osoby

c) počty vykázání ze společného obydlí (domácí násilí)

- prosím o celkový výčet uvedených jednání za Ústecký kraj bez ohledu na to, zda tato věc došla až k pravomocnému rozsudku, tedy rozhodující je přijaté oznámení, aby bylo možno z těchto statistik utvořit křivky nápadu této trestné činnosti.“

ODPOVĚĎ:

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a k požadovaným informacím sděluje následující:

K bodu a) a b) žádosti

V této části žádosti Vás povinný subjekt v souladu s § 6 zákona č. 106/1999 Sb. odkazuje na statistické údaje zveřejněné na internetových stránkách Policie České republiky www.policie.cz – Informační servis – Statistiky – Statistiky kriminality. Zde naleznete základní statistické přehledy kriminality od roku 2008 rozděleny dle takticky statistické klasifikace (dále jen „TSK“). Konkrétně u § 199 trestního zákoníku se jedná o TSK 186 a u § 198 trestního zákoníku o TSK 185.

K bodu c) žádosti

Statistiky za období od roku 2008 do roku 2013 nejsou k dispozici. V příloze Vám poskytujeme roční statistiky o počtech vykázání ze společného obydlí v rámci Ústeckého kraje za roky 2014 až 2021 a částečnou statistiku za rok 2022.

10. 10. 2022

Související dokumenty Domácí násilí s vykázáním 2014-2022.xlsx

Velikost souboru:38,3 KB / formát XLSX

vytisknout e-mailem