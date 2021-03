Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

ÚSTECKÝ KRAJ - Zneužívání sociálních dávek

Dotaz:

Informace týkající se zneužívání sociálních dávek - všechny případy za rok 2020, které se týkají zneužívání sociálního zabezpečení (sociálního pojištění, státní sociální podpory a sociální pomoci), které se staly na území Ústeckého kraje a kolik bylo zneužito peněz u jednotlivých případů (samozřejmě bez jmen dotyčných osob).



Odpověď:

Vámi požadované informace spadají pod právní kvalifikaci Podvod dle § 209 trestního zákoníku. Tyto trestné činy jsou evidovány ve standardizovaných statistických výstupech zveřejňovaných na internetových stránkách Policie ČR (https://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx). Roční statistiky naleznete vždy v souboru za prosinec, Vámi požadované údaje konkrétně pod položkou takticko statistické klasifikace (dále „TSK“) č. 815 - podvody v sociálním zabezpečení a nemocenském pojištění (§ 209).

Za rok 2020 je v TSK 815 – podvody v sociálním zabezpečení a nemocenském pojištění Krajským ředitelstvím policie Ústeckého kraje evidováno 218 případů se škodou 6 613 000,- Kč.

Další podrobnější rozlišení skutků není k dispozici (tedy přesně o jakou dávku jde, např. na bydlení atp.). V systému evidence trestního řízení (ETŘ) nelze vybrat z tříd ani číselníku právní kvalifikace přímo sociální dávky. Povinný subjekt proto konstatuje, že pro poskytnutí podrobnějších informací by musel použít rozsáhlou analýzu všech svých spisových materiálů, u kterých by připadalo v úvahu, že by mohly být pro odpověď na Vaši žádost relevantní, všechny spisy pročíst a vytřídit. Povinný subjekt by tak byl nucen požadované informace tzv. nově vytvářet. Na takovou činnost (vytváření nových informací) se však informační povinnost nevztahuje a žádný právní předpis zároveň povinnému subjektu neukládá povinnost požadovanými informacemi disponovat.

Povinný subjekt v souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi sděluje, že ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. praví, že informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se však povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti, a které má nebo by měl mít podle obecně závazného právního předpisu k dispozici. Naopak zákon č. 106/1999 Sb. nestanovuje povinnost nové informace vytvářet či vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice, vytvářet analýzy či hodnocení na základě zadání žadatele.

Doporučujeme se v této věci pokusit obrátit na Ministerstvo práce a sociálních věcí.

