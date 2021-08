Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

ÚSTECKÝ KRAJ - Informace ke konkrétnímu oznámení - nahlížení do spisu

Dotaz:

Žadatel požádal o informace ke konkrétnímu oznámení - zápis policistů, kteří dne 24.07.2021 zasahovali v zahrádkářské kolonii Litvínov-Chudeřín.

Odpověď:

I když je formálně žádost označena jako žádost podle zák. č. 106/1999 Sb., obsahově se ale jedná o žádost o nahlížení do spisu, a je třeba ji vyřizovat podle jiného předpisu, a to podle správního řádu, který obsahuje komplexní úpravu, pokud jde o přístup do spisu.

