Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

ÚSTECKÝ KRAJ - Informace v souvislosti s prověřovaným podezřením na útok vlka obecného.

Dotaz:

V souvislosti s prověřovaným podezřením na útok vlka obecného (Canis lupus) na ovce v obci Zubrnice ze dne 16. 11. 2018 žadatel žádá o informace:

„Datum možného útoku vlka na domácí zvířectvo; Místo, kde k útoku došlo; Fotodokumentace zachycující zraněná či usmrcená hospodářská zvířata po útoku šelmy; Další informace, které ze spisu vyplývají, např. zjištění vizuálního pozorování nějaké osoby ve smyslu vzhled a počet pozorovaných šelem, jejich chování apod..

Žadatel nepožaduje žádné osobní údaje k zúčastněným osobám a informace o přesném místu útoku. Žadatel uvedené žádá z oblasti městské části Střekov a přilehlých obcí ve směru na Litoměřicko v období roku 2018“.

Odpověď:

Žadateli byly poskytnuty požadované informace:

Pod spisovou značkou č. j. KRPU-83019/ČJ-2018-041014 je evidován případ z období od 20. 4. 2018 do 21. 4. 2018 v tomto znění:V době od 20. 04. 2018 20:00 do 21. 04. 2018 10:30 hodiny u obce Čeřeniště ve směru na Kundratice došlo na pastvině k uštvání kozla ze stáda hospodářských zvířat poškozené. V rámci tohoto případu bylo prováděno šetření v okolí události, kdy jedna z osob (myslivec) uvedl „v prosinci 2017, jsem jel přes Babiny na Litoměřice a za Čeřeništěm mi před autem přeběhl vlk přes silnici a měl dvě vlčata s sebou. Zcela jistě to nebyl divoký pes, jak už podle vzhledu, tak by s sebou netahal štěňata“.

Pod spisovou značkou č. j. KRPU-225284/ČJ-2018-041014 je evidován případ z období od 15. 11. 2018 do 16. 11. 2018 v tomto znění:V době od 15. 11. 2018 16:00 hod. do 16. 11. 2018 15:30 hod. v obci Zubrnice ve směru na Leštinu u Lučního potoka došlo na pastvině k potrhání několika ovcí.

Fotografická dokumentace pořízená policejním orgánem byla žadateli zaslána.

31. 12. 2018

