Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Žádost o poskytnutí informace

KRAJ VYSOČINA: Informace vyžádaná podle zákona 106/1999 Sb.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina obdrželo dne 18. března 2021 datovou schránkou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Podle ust. § 4 odst. 1 a ust. § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), žádá advokát jménem žadatele povinný subjekt Policie České republiky, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, o poskytnutí informace - zpřístupnění čtyř konkrétních písemnosti vedených ve spisovém materiálu pod č. j. KRPJ-45XXX/TČ-2019-160080, ze dne 2. 5. 2019.

Konkrétně se jedná o tyto písemnosti:

- oznámení oznamovatele o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, na základě kterého byly zahájeny úkony trestního řízení vedeného u policejního orgánu pod sp. zn. KRPJ-45XXX/TČ-2019-160080

- usnesení o odložení věci podle § 159a trestního řádu, kterým policejní orgán odložil věc vedenou policejním orgánem pod sp. zn. KRPJ-45XXX/TČ-2019-160080 (dále jen "usnesení o odložení věci) a případně

- případnou stížnost oznamovatele proti usnesení policejního orgánu o odložení věci dle předchozího bodu (dále jen "stížnost oznamovatele"),

- případné rozhodnutí státního zástupce o stížnosti oznamovatele proti usnesení o odložení věci policejním orgánem podle předchozího bodu.

Poskytnutí informace požadujete způsobem dle ust. § 4a odst. 1, 2 písm. a) b) informačního zákona, a to v písemné formě poštou nebo zasláním do datové schránky. Povinný subjekt posoudil doručenou žádost z hlediska formálních náležitostí, a také z hlediska jejího obsahu a konstatuje, že informaci lze žadateli poskytnout, a to formou kopie požadovaných dokumentů, které budou tvořit přílohu této odpovědi. Náklady spojené s vyhledáním informace účtovány nebudou.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

30. březen 2021

