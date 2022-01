Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Žádost o poskytnutí informace

KRAJ VYSOČINA: Informace vyžádaná podle zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 23. listopadu 2021 obdrželo Krajské ředitelství policie kraje Vysočina cestu e-podatelny povinného subjektu žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ve které žadatel žádá poskytnutí výše uvedené informace, která se dotýká konkrétní osoby, kterou žadatel označil jejím jménem, příjmením a datem jejího narození, včetně adresy jejího bydliště, tedy přesně vymezil objekt požadované informace, a to včetně uvedení všech osobních údajů k dané osobě. Žadatelova žádost pak spočívá v požadavku sdělení, zda tato konkrétně osoba je majitelem zbrojního průkazu a zda vlastní zbraň.

Povinný subjekt předmětnou žádost důkladně posoudil, a to zejména z formálního a obsahového. Informaci, zda je konkrétní osoba držitelem zbrojního průkazu a zbraně, považujeme za osobní údaj a za informaci ryze soukromou, a to je v názorové shodě s písemným stanoviskem odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra České republiky, kterému stejný žadatel zaslal totožnou žádost. Odbor bezpečnostní politiky MVČR žádost žadatele v plném rozsahu odmítl a vydal v dané věci rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Povinný subjekt proto k bližšímu odůvodnění svého postupu konstatuje, že v souvislosti s každou žádostí o předání osobních údajů je Policie České republiky povinna vždy posuzovat, zda existuje právní titul pro jejich předání. V daném případě se žadatel jednoznačně domáhá poskytnutí osobních údajů na základě zákona č. 106/1999 Sb., to znamená, že uvádí tento zákon jako právní titul pro jejich poskytnutí. Sám zákon č. 106/1999 Sb. však přikazuje, aby v případě žádosti o poskytnutí osobních údajů povinný subjekt postupoval specificky, to jest podle nařízení EU 2016/679. Při posuzování předmětné žádosti o informace povinný subjekt shledal, že mu nejsou známy žádné důvody, jež by ho opravňovaly postupovat při zpracování požadovaných osobních údajů podle jednotlivých ustanovení čl. 6 tohoto právního předpisu, a zastává proto názor, že zpracování těchto osobních údajů o informace by nebylo slučitelné s původním účelem jejich shromáždění, existují-li. Z výše uvedené argumentace vyplývá, že nařízení EU 2016/679 neopravňuje povinný subjekt, který je zároveň správcem požadovaných osobních údajů, existují-li, poskytnout tyto údaje žadateli. Pokud by tak povinný subjekt učinil, jednal by nejen v rozporu s uvedeným právním předpisem, ale také v rozporu s Listinou základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky a která ve svém čl. 10 stanoví: „Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.“



Povinný subjekt tedy ve věci výše uvedené žádosti vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.



mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

18. leden 2022

