Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Žádost o poskytnutí dokumentů a záznamů linky 158

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, jako povinný subjekt, obdržela dne 26. července 2023 cestou datové schránky písemnost označenou „Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.“, ve které žadatel požaduje:

„ V souvislosti se zastupováním klienta žádám podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí těchto informací:

1) kopii telefonního záznamu oznamovatele ze dne 6. 9. 2018. na linku 158, kterým oznamovatel nahlašoval pokus o sebevraždu, k němuž bylo vystaveno potvrzení o přijatém oznámení ze dne 6. 9. 2018, č.j. KRPJ-91922-7/ČJ-2018-161013-TVR.

2) kopii úředního záznamu zasahující hlídky policie v čase přibližně od 0:30 hodin do 2:00 hodin dne 6. 9. 2018, která se dostavila na základě oznámení oznamovatele, pana, ze dne 6. 9. 2018 na linku 158.

3) pokud hlídka k výše uvedenému zákroku nesepsala úřední záznam, žádám v souladu s § 109 odst. 2 zákona o policii o vystavení písemného potvrzení o provedení úkonu, tedy popis toho, co hlídka v čase přibližně od 0:30 hodin do 2:00 hodin dne 6. 9. 2018, která se dostavila na základě oznámení oznamovatele, pana ze dne 6. 9. 2018 na linku 158, na místě dělala a proč.

4) kopii písemného a zvukového záznamu týkající se hlídky PČR, která vyjížděla na základě oznámení oznamovatele na linku 158, kterým oznamovatel nahlašoval pokus o sebevraždu.

Žádám o poskytnutí výše uvedených informací v elektronické podobě (ve formátu *.pdf nebo *.doc, případně v jiném strojově čitelném formátu) do datové schránky, případně na email, a to do 15 dnů ode dne doručení mé žádosti.“.

Povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákona č. 106/1999 Sb.,“) posoudil žádost z hlediska úplnosti povinných údajů a obsahu a žadatele vyzval k doplnění žádosti o přiložení plné moci od osoby, kterou zastupuje jako advokát. Povinný subjekt obdržel dne 10. 8. 2023 zmocnění k zastupování osoby žadatele, a proto poskytuje povinný subjekt požadované informace dle § 15 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. s vyloučením osobních údajů a údajů citlivých, chránících soukromí, lidskou důstojnost, dobrou pověst a osobní život před neoprávněným zásahem (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR); § 81 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů).

Poskytnuté informace:

Ad 1) Kopii telefonního záznamu oznamovatele nemůže povinný subjekt poskytnout, neboť neexistuje. Telefonní oznámení jsou uložena na záznamovém zařízení po dobu 90 dnů a poté se automaticky mažou.

Ad 2) Kopii úředního záznamu zasahující hlídky policie je v anonymizované podobě přílohou k této odpovědi.

Ad 3) K žádosti dle bodu 3 je poskytnuta kopie anonymizované zprávy o prošetření věci. Věc byla uložena, neboť se nejednalo o žádné protiprávní jednání, tedy ani přestupek či trestný čin.

Ad 4) V příloze je poskytnuta kopie anonymizovaného potvrzení o přijatém oznámení v písemné podobě, zvukový záznam není k dispozici viz důvod ad 1).

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

16. srpen 2023

