Žádost o poskytnutí dat o systémech databáze DNA

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatelka požádala o:



„1. Kolik je ke dni podání této žádosti v Národní databázi DNA vedeno profilů DNA? (strukturovat dle podezřelých, neztotožněných apod.)

2. Kolik DNA profilů v Národní databázi DNA za posledních 5 let přibylo?

3. Kolik DNA profilů v Národní databázi DNA přibylo za rok 2022 a 2023?

4. Kolik shod bylo v rámci Národní databáze DNA v posledních 5 letech nalezeno?

5. Kolik shod bylo v rámci Národní databáze DNA nalezeno v roce 2022 a 2023?

6. Kolik DNA profilů bylo v Národní databázi DNA vytvořeno ve vztahu k hospodářským trestným činům?

7. Kolik trestných činů bylo díky Národní databázi DNA skutečně odhaleno?

8. Kolik trestných činů bylo díky Národní databázi DNA skutečně odhaleno v roce 2022 a 2023?

9. U kolika osob se podařilo díky Národní databázi DNA naopak prokázat, že trestný čin nespáchaly? Tj. že byla prokázána jejich nevina a byly zproštěny obžaloby.

10. Kdo vše má do Národní databáze DNA přístup? Mají do ní přístup i příslušníci krajských ředitelstev? Kterých všech?

11. Kdo Národní databázi DNA provozuje? Je provozovatelem Kriminalistický ústav Praha?

12. Jak často a kdy naposledy byla provedena kontrola ve vztahu k Národní databázi DNA ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů? Případně ze strany jiných institucí a kterých?

13. Kolik žádostí o výmaz z Národní databáze DNA bylo v posledních 5 letech podáno?

14. Kolik žádostí o výmaz z Národní databáze DNA bylo podáno v roce 2022 a 2023?

15. Kolika žádostem o výmaz z Národní databáze DNA bylo skutečně vyhověno?“.





Kriminalistický ústav žadatelce vyhověl a v odpovědi uvedl následovně.





Kriminalistický ústav již nepoužívá název „Kriminalistický ústav Praha“. Dále konstatuje,

že žádná databáze s názvem „Národní databáze DNA“ není v policii vedena, neboť policie vede několik informačních a databázových systémů, které označuje obecně a souhrnně jako „systémy databáze DNA“. K Vašim otázkám jsou níže uvedena následující vyjádření:





Odpověď na otázku č. 1

Ke dni 30. října 2023 je v systémech databáze DNA vedeno 325271 profilů DNA. Z toho je:

- 284626 profilů DNA osob natypovaných/podezřelých/obviněných/odsouzených,

- 33746 profilů DNA neztotožněných stop,

- 2976 profilů DNA neznámých/ztotožněných mrtvol/osob, příbuzných a pohřešovaných,

- 3923 profilů DNA zúčastněných pracovníků.



Odpověď na otázku č. 2

Od 30. října 2018 do 30. října 2023 přibylo v systémech databáze DNA 92864 profilů DNA.



Odpověď na otázku č. 3

Od 1. ledna 2022 do 30. října 2023 přibylo v systémech databáze DNA 40395 profilů DNA.



Odpověď na otázku č. 4

Od 1. ledna 2018 do 3. listopadu 2023 (technicky nelze jinak specifikovat) bylo v systémech databáze DNA zaevidováno 17190 shod.



Odpověď na otázku č. 5

Od 1. ledna 2022 do 3. listopadu 2023 bylo v systémech databáze DNA zaevidováno 7163 shod.



Odpověď na otázku č. 6

Kriminalistický ústav za policii sděluje, že na tuto Vaši otázku nelze odpovědět. Pokud Váš dotaz směřuje k počtu profilů DNA získaných od osob pro účely budoucí identifikace

ve smyslu ustanovení § 65 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, nelze tento údaj bez možnosti prohledávání jednotlivých trestních spisů uvést. V rámci provádění identifikačních úkonů se zaznamenává pouze vazba na číslo jednací trestního spisu, přičemž následně by musely být trestní spisy jednotlivě prohledány s ohledem na právní kvalifikaci spadající do oblasti hospodářských trestných činů.



Odpověď na otázky č. 7 a č. 8

Kriminalistický ústav za policii sděluje, že na tyto Vaše otázky nelze odpovědět, taková statistika není v policii vedena. Případy, kdy by k odhalení pachatele a objasnění trestné činnosti vedla pouze a jen skutečnost, že policie disponuje systémy databáze DNA a profily DNA stop a známých osob, policie statisticky neeviduje. Takovou skutečnost by bylo možné zjistit jen vyhodnocením každého konkrétního trestního řízení, kde byly zajištěny biologické stopy.



Odpověď na otázku č. 9

Kriminalistický ústav za policii sděluje, že na tuto Vaši otázku nelze odpovědět. Ve vztahu k odpovědi na otázku č. 7 touto informací policie nedisponuje a statisticky ji nesleduje. Informaci by bylo možné získat jen z každého konkrétního trestního řízení, kde byly zajištěny biologické stopy, nadto zjištění takové informace by bylo velmi komplikované, jelikož k vyloučení osoby podezřelé z trestného činu může docházet řadou procesních úkonů, jichž je využití systémů databáze DNA jen součástí.



Odpověď na otázku č. 10

Do systémů databáze DNA mají přístup pracovníci znaleckých ústavů policie, zabývající se zkoumáním v oboru kriminalistika, odvětví genetika. Jde o pracovníky zařazené v Kriminalistickém ústavu a dále o pracovníky zařazené v některých krajských ředitelstvích policie, konkrétně Středočeského, Plzeňského, Ústeckého, Jihočeského, Královéhradeckého, Jihomoravského a Moravskoslezského kraje.



Odpověď na otázku č. 11

Provozovatelem systémů databáze DNA je Kriminalistický ústav.



Odpověď na otázku č. 12

Kriminalistický ústav za policii uvádí, že ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů byla kontrola zpracování osobních údajů zahájena tento rok v září, přičemž nebyla dosud ukončena. Poslední ukončená kontrola tohoto dozorového orgánu byla v rámci zpracování osobních údajů zahájena v roce 2011. Kontroly ze strany jiných institucí nebyly provedeny.



Odpověď na otázku č. 13

Pokud by se mělo jednat o žádosti subjektů údajů ve smyslu zákona č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, pak Kriminalistický ústav za policii uvádí, že za toto období bylo podáno celkem 165 žádostí o výmaz, ale nikoliv jen o výmaz ze systémů databáze DNA, ale o výmaz všech osobních údajů získaných v souvislosti s provedenými identifikačními úkony ve smyslu ustanovení § 65 zákona č. 273/2008.



Odpověď na otázku č. 14

Pokud by se mělo jednat o žádosti subjektů údajů ve smyslu zákona č. 110/2019, Kriminalistický ústav za policii uvádí, že takových žádostí bylo v roce 2022 podáno 32 a v roce 2023 pak k datu 8. listopadu 2023 bylo takových žádostí podáno také 32.



Odpověď na otázku č. 15

V návaznosti na otázku č. 13 Kriminalistický ústav za policii uvádí, že:

v roce 2019 – bylo podáno 27 žádostí, vyhověno bylo 9,

v roce 2020 – bylo podáno 29 žádostí, vyhověno bylo 13,

v roce 2021 – bylo podáno 45 žádostí, vyhověno bylo 15,

v roce 2022 – bylo podáno 32 žádostí, vyhověno bylo 13,

v roce 2023 – bylo podáno 32 žádostí, vyhověno bylo 9.



Nad rámec Vámi položených otázek Kriminalistický ústav za policii uvádí, že k výmazu osobních údajů z databáze DNA dochází i bez žádosti subjektů údajů v rámci pravidelného prověřování potřebnosti další zpracování ve smyslu zákona č. 273/2008 Sb.



pplk. Mgr. Jiří Hradil, 3. 1. 2024

