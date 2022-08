Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Žádost o pomoc

PŘEROV - Muž z Hranické propasti nebyl doposud ztotožněn.

Minulý týden, konkrétně 3. srpna 2022, bylo na vodní hladině Hranické propasti nalezeno tělo muže neznámé totožnosti, ohledáním nebylo zjištěno, že by na jeho smrti měla podíl další osoba. Do dnešního dne se nám bohužel nepodařilo odhalit jeho totožnost. Proto se s žádostí o pomoc obracíme na širokou veřejnost, která by nám v tomto směru mohla pomoci.

Dle poznatků, které máme k dispozici, by se věk neznámého mohl pohybovat mezi 25 - 40 lety. K postavě lze říci, že se jednalo o muže štíhlé, atletické postavy, vysokého 194 cm a vážícího 67 kg. Vlasy měl světle hnědé, krátké, možná i vlnité s délkou do 5 cm. Hlava je tvaru oválného se světlým obočím, tenkými k hlavě přilehlými uchy a tzv. bradkou a knírem do délky 0, 8 cm. Dalším identifikačním znakem je jizva v levém podbřišku. Barvu očí se nám nepodařilo zjistit.

Jakékoliv informace k totožnosti neznámého muže, případně poznatky k místu, kde se pohyboval nebo pobýval v posledních týdnech volejte kdykoliv na bezplatnou linku 158. S informacemi je možné kontaktovat policisty i na lince 974 778 337 nebo 601 365 551.

Také se nám doposud nepodařilo ustanovit osobu či osoby, které v dané lokalitě Hranické propasti provádí úklid odpadkových igelitových pytlů. Proto se obracíme i na ně, nebo na svědky, kteří mají informace o úklidu těchto prostor, aby nás kontaktovali na výše uvedených tel. číslech.

por. Mgr. Miluše Zajícová

8. srpna 2022 Pravděpodobná podoba muže neznámé totožnosti

