Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Žádost o kopii spisové dokumentace

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb.

Policii České republiky, Krajskému ředitelství policie Karlovarského kraje (dále jen „povinný subjekt“) byla dne 22. 11. 2022 cestou datové schránky doručena žádost podaná s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) žadatele XXX, bytem XXX, IDDS: XXX (dále jen „žadatel“), kterou se žadatel domáhá poskytnutí následujících informací:



"tímto požaduji kopii spisové dokumentace k věci s čj. KRPK‐XXX, kterou jsem oznámil dne 14. června 2022.

Jde mi, mimo jiné, o navazující čj., pod které bylo mé trestní oznámení sjednoceno s trestními oznámeními dalších poškozených a je v současné době nejspíše vyšetřováno."



Povinný subjekt tímto žadateli sděluje, že jeho podání bylo v souladu s ustanovením § 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), resp. § 59 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní řád“) dle svého skutečného obsahu vyhodnoceno jako žádost o nahlížení do spisu ve smyslu § 65 trestního řádu, kdy se žadatel domáhá poskytnutí kopie spisové dokumentace vedené pod č.j. KRPK‐XXX.



Ustanovení § 65 trestního řádu představuje komplexní úpravu poskytování informací, která vyhovuje zákonné výluce dle ustanovení § 2 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím, tudíž se zákona o svobodném přístupu k informacím vůbec neužije.



Vzhledem k výše uvedenému povinný subjekt žadateli sděluje, že jeho žádost nespadá do režimu zákona o svobodném přístupu k informacím, a odkazuje ho tímto na Oddělení hospodářské kriminality, Územní odbor Sokolov, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, se sídlem XXX Sokolov, kde je předmětný spisový materiál veden pod č. j. KRPK‐XXX, k uplatnění žádosti o nahlížení do spisu.

zpracoval: kpt. Mgr. Pavel Žíha

