Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Žádost o informace ve vztahu k trestnímu řízení na konkrétní právnickou osobu

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost zněla:

„Žadatel tímto jako dotčená osoba žádá výše nadepsaný povinný subjekt o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v zákonem stanoveném termínu, a to konkrétně o sdělení následujícího:

Je nebo bylo vedeno na moji osobu trestní řízení? Kdy byly zahájeny úkony v trestním řízení? Pro jaký skutek byly zahájeny úkony v trestním řízení? V jakém stádiu se trestní řízení nachází? V případě, že bylo již trestní řízení skončeno, kdy se tak stalo a jakým způsobem? Kolik listů obsahuje spisový materiál?

Žadatel žádá o poskytnutí informace formou zaslání odpovědi datovou schránkou. Případně formou umožnění nahlédnutí do spisu.“

Odpověď:

Povinný subjekt žádost posoudil a k jednotlivým bodům žádosti sděluje, že právnická osoba … je u povinného subjektu evidována ve spise vedeném u Městského ředitelství policie Ostrava, …, pod č. j. … .

V dané věci byly zahájeny úkony trestního řízení dne … pro trestný čin … dle § … trestního zákoníku ve stádiu pokusu dle § 21 trestního zákoníku.

Věc byla ukončena dne … usnesením o odložení věci dle § 159a trestního řádu. Spisový materiál čítá … listů v analogové podobě spisu.

Nad rámec uvádíme, že možnost nahlížení do spisu upravuje § 65 trestního řádu, nikoli InfZ, a to s ohledem na výluku poskytování informací uvedenou v § 2 odst. 3 InfZ, kde se mj. praví, že tento zákon se nevztahuje na poskytování informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací. Za takovouto zvláštní úpravu je považován právě institut nahlížení do spisu dle § 65 trestního řádu. Rozhodnutí o možnosti nahlédnutí do spisu je v gesci hlavního zpracovatele trestního spisu, v tomto případě komisaře … Městského ředitelství policie Ostrava.

