Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Žádost o informace ve vztahu k odbornému vyjádření

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost zněla:

a) Jaký skartační znak (a tím jakou skartační lhůtu – viz. Pokyn policejního prezidenta č. 170/2015, spisový řád) má tento dokument?

b) Zdali jeho věcná příloha č. 1 (médium...) je v souladu s čl. 55/5 spisového řádu uložena ve spisovně spolu s oním vyjádřením?

c) Zdali povinný eviduje/vede v patrnosti probíhající řízení u městského soudu v Praze sp. zn. … a ví o své povinnosti uchovat podklady pro řízení tak, aby nedošlo k jeho zmaření, viz. judikát NSS 8As 24/2015-38 bod 21…?

Odpověď:

K bodu a)

Spis odborného vyjádření má skartační znak „V“ se skartační lhůtou 2038.

K bodu b)

Paměťové médium... není uloženo ve spisovně, neboť po vypracování odborného vyjádření bylo toto paměťové médium spolu s prvopisem odborného vyjádření odesláno dožadujícímu útvaru, kterým bylo Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje. Pro komplexnost odpovědi uvádíme, že v minulosti jsme Vám zasílali odpověď evidovanou pod č. j. KRPT… (převzato dne 29. 3. 2018), ve které jsme Vám tuto informaci již sdělovali. V souvislosti se zněním písmene b) Vaší žádosti je nutno uvést, že čl. 55 odst. 5 spisového řádu stanoví provedení kontroly pracovníkem spisovny v rozsahu, zda počet uložených listů, počet listů příloh v listinné podobě, počet svazků příloh v listinné podobě, počet příloh v nelistinné podobě souhlasí se záznamem v evidenci dokumentů, sběrném archu (pokud je veden) a údajem uvedeným v ukládací doložce nebo na obálce spisu. Toto ustanovení nestanovuje povinnost uložení příloh ve spisovně.

K bodu c)

Svou žádost o informace jste adresoval krajskému ředitelství, tudíž i bod c) vztahujeme pouze na oslovené krajské ředitelství, které nemá povinnost evidovat/vést v patrnosti probíhající řízení u Městského soudu v Praze popř. u jiných soudů, jestliže se jej probíhající řízení přímo netýká. Při vytváření odpovědi je nutno vycházet z podkladů (informací), kterými v době podání žádosti krajské ředitelství disponuje a zároveň má povinnost disponovat. Nicméně zjišťováním informací k probíhajícímu řízení by právě docházelo k vytváření nových informací, které pro oslovené krajské ředitelství nemají bližší význam. Další část dotazu zdali povinný subjekt ví o své povinnosti uchovávat podklady pro řízení tak, aby nedošlo k jeho zmaření, viz rozsudek NSS 8 As 26/2015-38 bod 21, je obecně dotazem na názor. S ohledem na ust. § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací, proto se povinný subjekt k bodu c) nemůže konkrétně vyjádřit.

Pro úplnost je však nutné doplnit, že specifikem Policie ČR je, že se jedná o povinný subjekt jako celek. Pokud má některé řízení vztah pouze k některému útvaru Policie ČR, jiný útvar o tomto nemusí disponovat žádnou informací. V tomto smyslu není Vámi uvedený rozsudek Nejvyššího správního soudu přiléhavý.

