Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Žádost o informace týkající se dopravní nehody

Žadatel se domáhá informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Krajské ředitelství policie Karlovarské kraje obdrželo dne 28. května 2019 datovou schránkou Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v následujícím znění:

Tímto v souladu s ust. § 14 zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), žádám o zaslání kopie spisového materiálu k věci vedené pod č.j. XXX, a to do datové schránky vedené na mé jméno ve lhůtě do 15 dnů (§ 14 odst. 5 písm. d) InfZ).

Dokumentaci, kterou zasílat nemusíte je:

- Protokol o zajištění vozidla (ze dne XXX)

- Potvrzení o účasti na dopravní nehodě (ze dne XXX)

- Protokol o nehodě v silničním provozu (ze dne XXX)

- Plánek místa dopravní nehody (z programu XXX)

K dané žádosti dále uvádím následující:

Podle ust. § 2 odst. 3 InfZ se zákon nevztahuje na poskytování informací, „pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací“. Je tedy zřejmé, že InfZ není aplikovatelný pouze v případě, že zvláštní právní předpis stanoví jinou komplexní úpravu podmínek a provedení práva na informace (viz např. rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 30.března 2007, č.j. 57 Ca 87/2005-41).

Ustanovení správního řádu o nahlížení do spisu potřebný komplexní charakter nevykazují; oba instituty navíc mají odlišnou právní povahu. Zatímco postup žadatele o informace v režimu InfZ je realizací hmotného práva, garantovaného předpisy ústavního pořádku (čl. 17 Listiny), úprava správního řádu, jakožto procesního předpisu, stanoví postup uplatnění procesního práva účastníků řízení (a za stanovených podmínek jiných osob) seznámit se s obsahem spisu formou (fyzického) nahlédnutí. Taková procesní úprava proto nijak nevylučuje možnost uplatnění hmotného práva na informace cestou podání žádosti dle InfZ, jejímž předmětem je obdržení požadovaných informací jinou formou než fyzickým nahlédnutím u správního orgánu. Správní řád je proto ve vztahu k InfZ zvláštní úpravou pouze ve vztahu k nahlížení do spisu a uplatní se proto jen v případě žádosti, které jsou svým obsahem žádostmi o nahlédnutí do spisu (rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 27.ledna 2004, č.j. 5A 158/2001-100).

Požaduje-li naproti tomu žadatel s odkazem na InfZ poskytnutí informací ze správního spisu jinou formou (zasláním kopií listin či sdělením konkrétních údajů), uplatní se plně režim vyřízení žádosti stanovený InfZ (rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 13. prosince 2006, č.j. 5 As 3/2006-70).

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje jako povinný subjekt posoudilo Vaší žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v následujícím znění a rozhodlo, že kopie spisového materiálu k věci vedené pod Č.j. XXX Vám poskytne. Ty Vám jsou zaslány v příloze.

V zákonné lhůtě bylo povinným subjektem vydáno Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., z důvodu ochrany osobních údajů třetích osob.

Zveřejnila: nprap. Bc. Kateřina Krejčí

