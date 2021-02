Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - doručování písemnosti

KRAJ - Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje obdrželo dne 26. ledna 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), pana XY, bytem XY, email: XY@XY.cz, (dále jen „žadatel“), kterou se jmenovaný domáhá informací pro účely vypracování své bakalářské práce a žádá o poskytnutí následujících informací:

1) Celkový počet vyhlášených pátrání na území Libereckého kraje za rok 2019 a 2020.

Odpověď k otázce č.1)

Neexistuje žádný statistický výstup, který by tato data poskytoval a konkretizoval. Stávající informační systémy pátrání po osobách a pátrání po motorových vozidlech (IS PATROS a IS PATRMV) jsou systémy prioritně vytvořené pro vyhlášení pátrání či odvolání pátrání po osobách či vozidlech a neposkytují požadované statistické výstupy ve vztahu k jednotlivým krajským ředitelstvím policie. Povinný subjekt požadovanými statistickými údaji nedisponuje, nelze tedy statisticky vyhledat celkový počet všech vyhlášených pátrání na území Libereckého kraje za roky 2019 a 2020.

2) Počet vyhlášených pátrání po osobách na území Libereckého kraje, počty hledaných a pohřešovaných osob za rok 2019 a 2020.

Odpověď k otázce č.2)

Za rok 2019 bylo na území Libereckého kraje vyhlášeno pátrání po 1005 hledaných a 403 pohřešovaných osobách.

Za rok 2020 bylo na území Libereckého kraje vyhlášeno pátrání po 808 hledaných a 240 pohřešovaných osobách.

3) Počet vypátraných osob na území Libereckého kraje za rok 2019 a 2020.

Odpověď k otázce č.3)

Za rok 2019 bylo na území Libereckého kraje vypátráno 1418 osob.

Za rok 2020 bylo na území Libereckého kraje vypátráno 1055 osob.

4) Počet vyhlášených pátrání po věcech, počty vyhlášených pátrání po vozidlech, registračních značkách a zbraních, počty vyhlášených pátrání po předmětech kulturní a historické hodnoty na území Libereckého kraje za rok 2019 a 2020.

Odpověď k otázce č.4)

Za rok 2019 bylo na území Libereckého kraje vyhlášeno 209 pátrání po vozidlech, 161 pátrání po registračních značkách, PSEUD 1, pátrání po zbraních 3.

Za rok 2020 bylo na území Libereckého kraje vyhlášeno 183 pátrání po vozidlech, 170 pátrání po registračních značkách, PSEUD 0, pátrání po zbraních 7.

Nelze statisticky dohledat a neexistuje žádný speciální program pro vkládání odcizených věcí. Povinný subjekt požadovanými statistickými údaji nedisponuje, nelze je tedy statisticky vyhledat.

5) Počty vypátraných vozidel, registračních značek, zbraní a předmětů kulturní a historické hodnoty na území Libereckého kraje za rok 2019 a 2020.

Odpověď k otázce č.5)

Za rok 2019 bylo na území Libereckého kraje vypátráno 298 vozidel, 42 registračních značek, PSEUD 0, zbraní 7.

Za rok 2020 bylo na území Libereckého kraje vypátráno 94 vozidel, 33 registračních značek, PSEUD 0, zbraní 6.

Nelze ani statisticky dohledat a neexistuje žádný speciální program pro vkládání odcizených věcí. Povinný subjekt požadovanými statistickými údaji nedisponuje, nelze je tedy statisticky vyhledat.

6) Počty vyhlášených mimořádných pátracích opatření k vyhlášeným pátráním po osobách, vozidlech, registračních značkách a ostatních věcech na území Libereckého kraje za rok 2019 a 2020.

Odpověď k otázce č.6)

Stávající informační systémy pátrání po osobách a pátrání po motorových vozidlech (IS PATROS a IS PATRMV) jsou systémy prioritně vytvořené pro vyhlášení pátrání či odvolání pátrání po osobách či vozidlech a neposkytují požadované statistické výstupy ve vztahu k jednotlivým krajským ředitelstvím policie. Povinný subjekt požadovanými statistickými údaji nedisponuje a musel by je nejprve vytvořit na základě prověrky všech pátracích spisů vedených Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje za roky 2019 a 2020, přičemž by v této souvislosti vyčíslil žadateli úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informace.

7) Počty žádostí o provedení cíleného pátrání po osobách podaných organizačními články Krajského ředitelství policie Libereckého kraje za rok 2019 a 2020.

Odpověď k otázce č.7)

Neexistuje žádný statistický výstup, který by tato data poskytoval a konkretizoval počty pouze na území Libereckého kraje. Povinný subjekt požadovanými statistickými údaji nedisponuje a musel by je nejprve vytvořit na základě prověrky všech pátracích spisů vedených Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje za roky 2019 a 2020, přičemž by v této souvislosti vyčíslil žadateli úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informace.

8) Počty zveřejněných pátrání vyhlášených na území Libereckého kraje za rok 2019 a 2020.

Odpověď k otázce č.8)

Zveřejněná pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách jsou všechna, která jsou evidována v systému IS PATROS a IS PATRMV, a zveřejňují se prostřednictvím webového portálu www.policie.cz v databázi pátrání po osobách, vozidlech (viz. odpovědi v bodech 2 a 4). Zároveň sdělujeme, že prostřednictvím redakčního systému, jímž disponuje Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, bylo zveřejněno na stránky www.policie.cz za rok 2019 – 40 pátrání a za rok 2020 – 46 pátrání po osobách. Veškeré takto zveřejněné informace o pátrání jsou vázány na databázi pátrání po osobách a vozidlech, viz. výše.

9) Počty provedených pátracích akcí na území Libereckého kraje za rok 2019 a 2020.

Odpověď k otázce č.9)

Neexistuje žádný statistický výstup, který by tato data poskytoval a konkretizoval jejich počty. Povinný subjekt požadovanými statistickými údaji nedisponuje a musel by je nejprve vytvořit na základě prověrky všech pátracích spisů vedených Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje a v jednotlivých územních odborech krajského ředitelství za roky 2019 a 2020, přičemž by v této souvislosti vyčíslil žadateli úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informace.

10) Výsledky provedených pátracích akcí na území Libereckého kraje za rok 2019 a 2020.

Odpověď k otázce č.10)

Neexistuje žádný statistický výstup, který by tato data poskytoval a konkretizoval jejich počty. Povinný subjekt požadovanými statistickými údaji nedisponuje a musel by je nejprve vytvořit na základě prověrky všech pátracích spisů vedených Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje a v jednotlivých územních odborech krajského ředitelství za roky 2019 a 2020, přičemž by v této souvislosti vyčíslil žadateli úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informace.

11) Počty nasazených vrtulníků, plavidel případně jiných technických prostředků v rámci pátracích akcí provedených na území Libereckého kraje za rok 2019 a 2020.

Odpověď k otázce č.11)

Policejní vrtulník byl pro území Libereckého kraje v roce 2019 nasazen v 6 případech. V roce 2020 ve 2 případech. Vyplývá to z informací Integrovaného operačního střediska Krajského ředitelství policie Libereckého kraje z dotazu na dispečink Letecké služby Policie České republiky. Plavidlo, kterým Krajské ředitelství policie Libereckého kraje disponuje, nebylo v rámci pátrací akce v těchto obdobích využito.

23. února 2021

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

