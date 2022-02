Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:



Krajské ředitelství policie Libereckého kraje obdrželo dne 2.1.2022 Vaše podání ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“).

V podání ze dne 2.1.2022 požadujete, cituji: „spisové značky případů, u kterých jste v uplynulých

šesti měsících podali státnímu zástupci návrh na podání obžaloby k soudu podle § 166 Tr. řádu včetně uvedení informací, nejlépe v rozsahu § 177 Tr. řádu. byť i v anonymizované podobě. Jestliže získání informací vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejich poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu, který zpoplatnění podle Zákona 106/99Sb. nepodléhá. To znamená, například ve formě seznamu spisových značek případů navržených k obžalobě a údajů, které k těmto návrhům obžalob existují a jsou stažitelné z elektronického informačního systému Policie ČR. Informace prosím v tzv. strojově čitelném formátu ve smyslu § 4b citovaného zákona. Informaci prosím přednostně doručovat do datové schránky, kterou mám jako fyzická osoba.“.

Vzhledem k tomu, že Vaše elektronické podání nebylo v souladu s § 14 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. podáno Krajskému ředitelství policie Libereckého kraje prostřednictvím elektronické podatelny Policie České republiky, jejíž adresa ( epodatelna.policie@pcr.cz ) je zveřejněna na internetových stránkách policie ( www.policie.cz ), není toto podání dle § 14 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. žádostí o informace ve smyslu tohoto zákona, a není tudíž vyřizováno v režimu tohoto zákona. Vyřizuje se v režimu běžné žádosti a informace Vám zasíláme v příloze tohoto našeho přípisu.

Současně sdělujeme, že vyhledání ostatních Vámi požadovaných informací by vyžadovalo mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., za které by povinný subjekt v případě, že by podání byla vyřizována v režimu zákona č. 106/1999 Sb., vyžadoval úhradu. Vzhledem k formulaci Vašeho podání, kde netrváte na poskytnutí požadovaných informací v plném rozsahu z důvodu zpoplatnění, poskytujeme Vám informace ve výše uvedeném omezeném rozsahu.

mjr. Mgr. Jana Světlá, Dis.

vedoucí oddělení

z pov. Mgr. Luděk Lumnitzer

podepsáno elektronicky

