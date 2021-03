Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

KRAJ - Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje obdrželo dne 12. února 2021 žádost o informace podle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon 106/1999 Sb."), pana XY, bytem XY, email:x@x.cz, (dále jen "žadatel"), kterou se jmenovaný domáhá níže uvedených informací:

Věc: žádost o poskytnutí informace v souladu se zákonem, č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím v souladu se zákonem č. 2/1993Sb. Listiny základních práv a svobod- poskytnutí nestranných informací a pravdivých , v souladu se zákonem č. 1/1993Sb. Ústavy ČR, ve věci činnosti , příslušníků Policie ČR , spadající pod Územní odbor Semily, a to písemnou formou na položené otázky a jejich zveřejnění, spolu s položenými otázkami – v plném rozsahu , na úřední desce – a to i elektronicky , tohoto státního orgánu.Věc: žádost o poskytnutí informace v souladu se zákonem, č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím v souladu se zákonem č. 2/1993Sb. Listiny základních práv a svobod- poskytnutí nestranných informací a pravdivých , v souladu se zákonem č. 1/1993Sb. Ústavy ČR, ve věci činnosti , příslušníků Policie ČR , spadající pod Územní odbor Semily, a to písemnou formou na položené otázky a jejich zveřejnění, spolu s položenými otázkami – v plném rozsahu , na úřední desce – a to i elektronicky , tohoto státního orgánu.

1.1

Žádám o poskytnutí informace, která trestní oznámení učiněná oznamovatelem XY, trvale bytem XY, Česká republika , s uvedením, přesné spisové značky – oznamovatele , nebo jiného identifikačního znaku, jsou součásti, Policie ČR , KŘP LK, Územní odbor Semily, Odbor hospodářské kriminality a pod kterými čísly jednacími , jsou tyto trestní oznámení, prověřována u OHK Semily.

Odpověď na otázku 1.1

Podání zaslané oznamovatelem pod sp.zn. ŠXXXXXX původně adresované NCOZ, tímto útvarem postoupené na OHK ÚO Jičín a odtud zdejší součásti, je zde evidováno pod č.j. KRPL-XXXX/ČJ-2021-181181.

Pod č.j. KRPL-XXXXX/TČ-2020-181181 je prověřováno podání, původně zaslané oznamovatelem na OSZ Semily.





1.2

Žádám o poskytnutí informace, která trestní oznámení učiněná oznamovatelem osoba OSVČ: XY, trvale bytem XY, Česká republika , s uvedením, přesné spisové značky – oznamovatele , nebo jiného identifikačního znaku, jsou součásti, Policie ČR , KŘP LK, Územní odbor Semily, Odbor hospodářské kriminality a pod kterými čísly jednacími , jsou tyto trestní oznámení ,učiněné oznamovatelem , osoby OSVČ, prověřována u OHK Semily a to i krádeže peněz z účtu, OSVČ učiněné Tr. Oznámení dne X.X.2020 celková částka XXX Kč zcizeno dne X.X. na účet č: XXX/XXX částka XXX Kč a dne X.X. na účet č: XXX/XXX částka XXX Kč

Odpověď na otázku 1.2

Pod č.j. KRPL-XXXXX/TČ-2020-181181 prověřováno podání původně zaslané oznamovatelem na OSZ Semily ve věci soudního exekutora s provedením exekuční srážky a neoprávněné vystěhování z nemovitosti.



2.

Zda se úřední osoba činná u Policie ČR, KŘP LK, Územní obvod Semily, jako vedoucí OHK ( odboru Hospodářské kriminality,) npor. Bg. XY, podílel svoji činnosti a nečinností na znemožnění, prověřování oznámené trestné činnosti , na řádném prověření oznámené trestné činnosti , na ředitele Ing. XY, státního orgánu , který svoji činnosti a nečinností, napomáhal používání , padělané a pozměněné veřejné listiny, LV: XXX k ú. Semily , a to nezákonným údajem, ,, SJM“ za účelem napomáhání , krádeže, ½ domu čp. XXX( bez pozemku ) paní XY, kde ji tento nezákonný údaj, napomohl, k tomu, že se jedná o majetek – podléhající , společnému jmění manželů SJM a bylo napomáháno ke krádeži tohoto majetku. – ( přestože ze zákona nemohlo dojít, k uvádění ,,SJM“ kdy manželství zaniklo v r. XXX.

Odpověď na otázku 2.

Pod č.j. KRPL-XXXXX/ČJ-2020-181181 jeu zdejšího oddělení hospodářské kriminalityevidováno podání oznamovatelena pracovníky Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,Katastrální pracoviště Semily v souvislostí se zápisem „SMJ“ na LV: XXX k.ú. Semily. V dané věci byly obstarány veškeré podklady potřebné pro kvalifikované rozhodnutí, kdy o výsledku šetření byl oznamovatel npor. Bc. XY písemně spraven.



1.3-

zda byla, ze strany vedoucích, pracovníku Policie ČR, činných u KŘP LK Územní odbor Semily, učiněna od r. 2010, kontrola činnosti , úředních osob činných u Policie ČR Územní odbor Semily, zda řádně a v souladu se zákonem, vyplňují, odesílané písemnosti- na červenou obálku , zda je řádně, propsána , odesílaná písemnost – obálky a zda je , řádně vyplněno, poučení – o adresu odesilatele s označením spisové značky odesilatele.

Odpověď na otázku 1.3-

Standardizované obálky, které má policejní orgán k dispozici, jsou pro účely doručení řádně vyplňovány a vzhledem k obsahu zasílaných písemností je ve většině případů zmiňované poučení nadbytečné a zavádějící. Policejní orgán v těchto zmiňovaných případech není správním orgánem ve smyslu z. č. 500/2004 Sb.



1.4-

Zda bylo ze strany , vedoucích pracovníků PČR KŘP LK, Územní odbor Semily, někdy, prověřováno nebo prošetřováno, zda policista , npor. Bc. XY, plní své zákonné povinnosti, vyplívající z toho, že byl povinen stíhat a prověřovat oznámenou trestnou činnost, podle zákona č. 141/1961Sb. Trestního řádu , a to činnost zneužívání moci úřední a padělání a pozměňování veřejných listin a to u Katastrálního pracoviště Semily - LV: XXX k.ú. Semily. Od r. 2004.

Odpopvěď na otázku 1.4-

Oznámení ve věci údajné nezákonné činnosti Katastrálního úřadu, pracoviště Semily jste učinil již v roce 2006 cestou Okresního státního zastupitelství v Semilech. Věc byla řádně zadokumentována a šetřena obvodním oddělením policie Semily pod č.j. ORSM-XXX/TČ-2006-14, kdy nebyly zjištěny skutečnosti, které by opravňovaly zahájit úkony trestního řízení. Věc byla rovněž řešena (na Váš podnět) nadřízeným Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním odborem kontroly a dohledu se sídlem v Praze, kterýžto úřad rovněž neshledal nezákonnou činnost jemu podřízených orgánů. Postup policejního orgánu obvodního oddělení policie Semily byl několikrát přezkoumán dozorujícím Okresním státním zástupcem a následně i Krajským státním zástupcem Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, kdy ani tyto orgány neshledaly v postupu policejního orgánu pochybení. Další informace nemůžeme sdělit, neboť spis byl v roce 2017 v rámci řádného skartačního řízení skartován. Nezbývá, než konstatovat, že policista npor. Bc. XY si řádně plní své služební povinnosti.



1.5-

zda bylo ze strany, vedoucích pracovníků zaznamenáno nebo prověřováno, PČR KŘP LK, Územní odbor Semily, že by někteří Příslušníci Policie ČR, neplnily své zákonné povinnosti a nadržovali pachatelům závažné trestné činnosti- zneužívající moci úřední k padělání a pozměňování Listin s manipulací se spisy listinami k ovlivňování oznámené trestné činnosti, jako členové organizovaného zločinu – kde jejich úkolem ve složce Policie ČR- bylo znemožnit prověřování trestních oznámení, pracovníků katastrálního úřadu Semily- jako padělatele listin, a soudních exekutorů, kteří této padělané a pozměněné listiny používaly jako pravé,

Odpověď na otázku 1.5-

Příslušníci Policie ČR, Územní odbor Semily si řádně plní své služební povinnosti, k zneužívání moci úřední ani k nadržování pachatelům trestné činnosti nedochází.

7. března 2021

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

