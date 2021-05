Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel žádá vysvětlení k instalaci zpomalovacích pruhů v obci Sosnová

Žádost o poskytnutí informace

žádám tímto orgán,

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, kancelář ředitele, oddělení tisku a prevence

Nám. Dr. E. Beneše 24

Liberec 1 460 32

o poskytnutí následující informace, které nebyly součástí odpovědi pod č.j. KRPL-102287-3/ČJ-2020-1800PI:

Ve své žádost o poskytnutí informace ze dne 10.1.2021 jsem požadoval poskytnutí informací ke třem otázkám, tedy jednoznačné odpovědi, kterých se mi nedostalo, stejně jako od ostatních dotazovaných povinných subjektů dle zák. č. 106/1999 Sb.

1) Jaký důvod byl pro schválení stanoviska pro řešené OOP, kromě formálního tvrzení „Zklidnění dopravy“?

V odpovědi jsou uvedeny nepravdivé informace:

-návštěvnost dětského hřiště: v dané lokalitě žádné dětské hřiště není, vámi uváděný objekt byl vybudován jako venkovní posilovna. Důkazem toho může být kupříkladu stránky obce, kde je tento objekt veden jako venkovní posilovna, či na veřejném portálu je veden tento objekt též jako venkovní posilovna. Dle dle návodu k použití od výrobce pro použité vybavení venkovní posilovny „zařízení není určeno pro děti a osoby menší než 140 cm“ a z těchto důvodů je mateřská škola nikdy nemohla logicky nenavštěvovat. – viz příloha 1

-návštěvnost veterinární ordinace: v dané lokalitě není žádný, pro veřejnost používaný vjezd, nebo vstup. Veterinární ordinace má své vlastní parkoviště a vstup na soukromém pozemku s vjezdem z jiné místní komunikace mimo lokalitu realizace OOP. - viz příloha 2

-kulturní akce se omezí maximálně na pálení čarodějnic o Filipojakubské noci

-z dalších důvodů tedy zbývá jen soukromý klub Hospůdka u Majka, který patří místnímu zastupiteli. Nicméně osobně jsem příčný práh před restaurací opravdu nikde jinde neviděl.

Pokud odpovědi zpracovával dopravní inženýr DI PČR Česká Lípa, tak nedodržel svou povinnost, dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím tím, že na mou opakovanou žádost ze dne 30.11.2020 a 21.12.2020, vedenou pod značkou e-podatelny PID-EM-2020/106411, která se týkala poskytnutí souhlasného stanoviska k výše projednávanému OOP, žádným způsobem v zákonné lhůtě nereagoval (poskytnutí, zdůvodnění neposkytnutí atd.). Věřím, že v daném souhlasném stanovisku bude pro jeho schválení relevantní odůvodnění. Tímto na Vás apeluji ke zjednání nápravy.

2) Jaký byl důvod, vhodný zvláštního zřetele (škola, školka, dětské hřiště, přechod pro chodce

atd.) pro schválení vzájemné vzdálenosti Z12 na pouhých 50 m a je tedy realizované řešení v souladu s TP85?

Po přezkoumání, mnou výše uvedených skutečností, žádám konkrétní odpověď, jelikož důvody pro odůvodnění souhlasného stanoviska, vámi uvedené, nejsou relevantní a nezakládají se na skutečném stavu věci. Pochopil bych např. školu, školku, jídelnu, družinu a podobně, stavebně v těsné blízkosti, ale zdůvodnění příčného prahu před soukromým klubem/restaurací si nedokáži představit, respektive dostatečně ospravedlnit.

3)Je zvolený typ příčných prahů v souladu s TP85 a jeho překonání bezpečné maximální povolenou rychlostí (50 km/h)?

Zde jste opět, jako všichni zúčastnění, vynechali odpověď na to nejdůležitější, o co v daném sporu jde-o bezpečnost! O bezpečnost všech účastníků silničního provozu. Jelikož v dané lokalitě nikdy (20let zpět) nebyla doložena žádná dopravní nehoda, nebo zranění, považuji současné řešení za obecně více nebezpečné, a proto věřím v nápravu dle platné legislativy.

Jak jsem již dříve uvedl, jedná se o dopravní zařízení, nikoliv dopravní značení, jak uvádíte. Použitý typ Z12 230B (www.replast.cz/produkty/prubezny-20-kmh-barevny), který byl certifikován a úředně schválený rozhodnutím Ministerstvem dopravy (dále jen “MD“) pro rychlost 20km/h pod č.j. 30/2018-120-TN/B – viz příloha 3. Pro jeho použití byly stanoveny MD jasné podmínky – soulad s TP85, žádné “striktní“ výjimky nejsou stanoveny. Jinak opravdu nesmí být namontován! Z logiky věci a po konzultaci s autorem TP85, nelze zaměnit příčný práh určený pro rychlost do 20 km/h s jiným typem určeným pro 50 km/h – viz příloha 4 např. (www.firemni-vybaveni.cz/retardery-a-zpomalovaci-prahy/zpomalovaci-prah--stredovy-dil--3-x-47-x-60-cm/). K tomuto se nikomu z kompetentních orgánů nechce jednoznačně vyjádřit.

Jelikož se jedná o dopravní zařízení, které už z povahy svého účelu nezadává řidiči jakýkoliv důvod pochybovat o jeho správném provedení (výšku 3 cm nebo 5 cm, šířku 45 cm nebo 60 cm, opravdu nikdo při povolené rychlosti nemůže rozeznat), dopravní zařízení nesmí tvořit překážku silničního provozu, musí tedy, pro daný typ Z12 platit: „Parametry zpomalovacího prahu musí umožnit bezpečnou jízdu při přejezdu prahu se sníženým pohodlím řidiče a cestujících ve vozidle za předpokladu, že řidič dodrží nejvyšší dovolenou rychlost.“

Podmínka pro tento konkrétní případ se musí řídit dle §18 odst.4 zákona č. 361/2000 Sb.

1/Prosím o jednoznačnou odpověď na otázku – je v souladu, nebo není v souladu.

Je konkrétní typ Z12 230B, určený na rychlost 20km/h, instalován v souladu s TP 85 a Rozhodnutím MD č.j.:30/2018-120-TN/B, na komunikaci s max. povolenou rychlostí 50km/h?

2/Prosím o jednoznačnou odpověď na otázku – je to bezpečné, nebo není bezpečné.

Je bezpečné překonat dva prahy Z12, určené na rychlost 20 km/h, ve vzájemné vzdálenosti 50 m, povolenou rychlostí 50 km/h?

3/ Prosím o jednoznačnou odpověď na otázku – lze, nebo nelze

Lze nahradit, k tomuto OOP nevhodný, příčný práh Z12 pro rychlost 20 km/h za, předpisům vyhovující, jiný typ na 50 km/h?

Případně, kdo toto nařídí a provede.

Zaslání informací preferuji prostřednictvím e-mailu

Za podání požadovaných informací v zákonném termínu předem děkuji

použitý Z12 https://www.replast.cz/produkty/prubezny-20-kmh-barevny/

11. 5. 2021

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

