Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel se zajímá o prověřovaný případ

Žádost o poskytování informace v souladu se zákonem č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím na položené otázky v souladu s čl. 36 odst. 1 zákona č. 2/1993Sb. Listiny základních práv – zda byli poskytovány informace , nestranně a pravdivě a to v písemné podobě a jejich zveřejnění bylo provedeno , tímto státním orgánem v souladu se zákonem č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím , na úřední desce v plném rozsahu a poskytnutí , informace, byla žadateli o informace v souladu s jeho, právem odeslána , na žadatelem určenou doručovací adresu e.mail. ,a v plném rozsahu na úřední desce , spolu s položenými otázkami a průvodním vyjádřením aby občané, mohli posoudit a vyhodnotit a měli poskytnuty pravdivé informace , zda odpovědi a poskytnuté informace , tohoto státního orgánu ze strany Policie ČR, jsou pravdivé nebo zda jsou zavádějící , nebo úmyslně podvodně uváděny nepravdivé informace, při porušení zákonů České republiky a EU .

Vážený pane,

tuto žádost no poskytnutí informace, činím na základě skutečnosti, kde je důvodné podezření , že někteří Příslušníci Policie ČR, Libereckého kraje neplní své zákonné povinnosti , kdy při zneužívání moci úřední , na základě podvodného jednání a to i sdělování nepravdivých informací, mající záměr, přivodit omyl že i spis pod čj. KRPL-13284/ČJ-2016-181114, byl dozorován státním zástupcem, přesto, že státní orgán, Okresní státní zastupitelství v Semilech nemá o této dozorové činnosti , žádné informace, kdy ani toto označení, spisu za lomítkem,, ČJ“, nevykazuje, že by složka Policie ČR, zaevidovala- zaznamenala pod ,, TČ“ , toto trestní oznámení k prověřování oznámené trestné činnosti a je zde důvodné podezření z nadržování pachatelům trestné činnosti . Na základě těchto skutečností, žádám o poskytnutí, informace na položenou otázky.

Zda byli příslušníci ,k policie ČR, Krajského ředitelství policie . Libereckého kraje , seznámeni se zákonnou skutečností, že žádný zákon České republiky , nezakazuje, prověřování oznámené trestné činnosti v souladu se zákonem č. 141/1961Sb. Trestního řádu, ,, soudců a úředních osob soudních a to i u Okresního soudu v Semilech , v souvislosti, padělání a pozměňování veřejných listin.

Zda příslušníci policie ČVR, KŘP LK, měli při prověřování oznámené trestné činnosti, zneužití moci úřední, podvodu, padělání a pozměňováni veřejné listiny, rozsudku čj. 4C 148/87-595 ze dne 21.11.2003. k dispozici, veřejnou listinu, dodejku o doručení , písemnosti v souladu se zákonem č. 99/1961Sb. o.s.ř., 505/2001 Org. Doručování §12 a násl. , pravidla a způsob doručování soudních písemností, nevyjímaje, rozsudku čj. 4C 148/87-595 ze dne 21.11.2003., že okresní soud v Semilech, doručil , označenou písemnost, účastníku, řízení aby podle §18, mohla být vyznačena, na veřejné listině, čj. 4C 148/87-595 ze dne 21.11.2003., doložka právní moci, 15.1.2020.

Zda příslušníci policie ČVR, KŘP LK, měli při prověřování oznámené trestné činnosti, zneužití moci úřední, podvodu, padělání a pozměňováni veřejné listiny, rozsudku čj. 4C 148/87-595 ze dne 21.11.2003. k dispozici, veřejnou listinu, dodejku o doručení , písemnosti v souladu se zákonem č. 99/1961Sb. o.s.ř., 505/2001 Org. Doručování §12 a násl. , pravidla a způsob doručování soudních písemností, nevyjímaje, rozsudku čj. 4C 148/87-595 ze dne 21.11.2003., že okresní soud v Semilech, doručil , označenou písemnost, účastníku, řízení , XX ,1958, a advokátovi XX , aby podle §18, mohla být vyznačena, na veřejné listině, čj. 4C 148/87-595 ze dne 21.11.2003., doložka právní moci, 15.1.2020.

Zda bylo příslušníky policie ČR, KŘP LK, zaznamenán, důkaz že spisový, materiál, 4C 148/87, Okresního soudu v Semilech, neobsahuje, žádnou veřejnou listinu, ( v souladu se zákonem 99/1963Sb.) prokazující , doručení, písemnosti ,4C 148/87-595 rozsudku ze dne 21.11.2003 v souladu se zákonem č. 1/19983Sb. Ústavy ČR, a to žalobci XX( zmocněnci XX) žalované XX ,1958, a advokátovi XX , aby podle §18, mohla být vyznačena, na veřejné listině, čj. 4C 148/87-595 ze dne 21.11.2003., doložka právní moci, 15.1.2020.

Zda byli příslušníci ,k policie ČR, Krajského ředitelství policie . Libereckého kraje , seznámeni se zákonnou skutečností, že žádný zákon České republiky , nezakazuje, prověřování oznámené trestné činnosti v souladu se zákonem č. 141/1961Sb. Trestního řádu a to i státních zástupců při oznámení, trestné činnosti, na tyto úřední osoby činné u státních zastupitelství.

11. 5. 2021

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

