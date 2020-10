Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb.

Žádost o informace související s prověrkou údajného pozměnění veřejné listiny.

Otázky žadatele o informace od č. 1 - 24 naleznete v odkazu související dokumenty.

Cestou naší elektronické podatelny jsme obdrželi dne 17. dubna 2020 soubor Vašich otázek označených od bodu 1.1. až do bodu 1.24, na které Vám poskytujeme odpovědi v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.

K otázce 1. 1

Podání doručená Policii ČR KŘP LBK ÚO Semily jsou vždy posuzována podle svého obsahu a takto je s nimi i dále nakládáno.

K otázce 1. 2

Ne, XX nebyl nikdy v telefonním spojení s XX .

K otázce 1. 3

Vedoucí PČR KŘP LK územní odbor Semily nezaznamenává a neprověřuje informace tohoto druhu.

K otázce 1. 4

Vedoucí Policie ČR KŘP LBK ÚO Semily neměl k 13.4.2020 k dispozici informaci o tom, že do 13.4.2020 nekomunikoval XX s XX.

K otázce 1.5

Zcela jistě bylo od roku 2003 Policií ČR KŘP LBK OHK Semily vedeno trestní řízení, které bylo ukončeno vydáním usnesení, to bylo vydáno včetně poučení o opravném prostředku, odesláno a doručeno poškozenému.

K otázce 1. 6

Každé podání doručené na Policii ČR KŘP LBK ÚO Semily bylo posuzováno dle obsahu, a tak bylo i dále postupováno včetně provedení nezbytných výslechů. Nelze současně vyloučit ani to, že vzhledem k podrobnému a vše vysvětlujícímu písemnému podání, nebylo třeba v konkrétní věci provést výslech oznamovatele.

K otázce 1. 7

Jak jsme již uvedli, každé podání doručené na Policii ČR KŘP LBK ÚO Semily bylo posuzováno dle obsahu, a tak bylo i dále postupováno včetně provedení nezbytných výslechů. Nelze současně vyloučit ani to, že vzhledem k podrobnému a vše vysvětlujícímu písemnému podání, nebylo třeba v konkrétní věci provést výslech oznamovatele.

K otázce 1. 8

Každé podání doručené na Policii ČR KŘP LBK ÚO Semily bylo posuzováno dle obsahu, a tak bylo i dále postupováno včetně provedení nezbytných výslechů. Nelze současně vyloučit ani to, že vzhledem k podrobnému a vše vysvětlujícímu písemnému podání, nebylo třeba v konkrétní věci provést výslech oznamovatele.

K otázce 1. 9

Pokud se týká označení senátu v předestřeném rozsudku, pak usnesením OS XX ze dne 24.7.2008 č.j. 4C 184/87-689 bylo mimo jiné výrokem III. opraveno nesprávné označení senátu ve spisové značce rozsudku 3C 148/87-595 na správné 4C 148/87-595.

K otázce 1.10

Věc byla šetřena OOP Semily pod Čj: KRPL-13284/ČJ-2016-181114 a dozorována státním zástupcem. Pro doplnění je třeba uvést, že dne 4.4.2016 byla do spisového materiálu opatřena kopie Usnesení č.j. 4C 148/87-689 XX, kterým se opravují výroky rozsudku č.j.4C 148/87-595 a toto usnesení potvrzuje svým usnesením Krajský soud Hradec Králové pod č.j. 24Co 443/2008. V tomto usnesení krajského soudu se mimo jiné praví, citujeme.: „K námitce žalobce, že písemné vyhotovení odůvodnění rozsudku nekoresponduje ústnímu odůvodnění provedenému bezprostředně po vyhlášení rozsudku, a že nebylo zachyceno do protokolu o jednání, je třeba uvést pouze to, že žádné zákonné ustanovení takovouto povinnost XX neukládá. Protokol o jednání případně o vyhlášení rozsudku musí obsahovat plné znění výroku rozsudku a údaje o tom, že rozsudek byl odůvodněn, a že bylo poskytnuto poučení o odvolání (případně dovolání) a o možnosti výkonu rozhodnutí. Podrobné odůvodnění rozsudku provádí soud až v jeho písemném vyhotovení. “

Pokud se týká označení senátu v předestřeném rozsudku, pak usnesením OS XX ze dne 24.7.2008 č.j. 4C 184/87-689 bylo mimo jiné výrokem III. opraveno nesprávné označení senátu ve spisové značce rozsudku 3C 148/87-595 na správné 4C 148/87-595.

K otázce 1.11

Pokud se týká označení senátu v předestřeném rozsudku, pak usnesením OS XX ze dne 24.7.2008 č.j. 4C 184/87-689 bylo mimo jiné výrokem III. opraveno nesprávné označení senátu ve spisové značce rozsudku 3C 148/87-595 na správné 4C 148/87-595.

K otázce 1.12

V průběhu prováděných šetření souvisejících s oznámeními byly vždy obstarány veškeré podklady pro kvalifikovaná rozhodnutí.

K otázce 1.13

Ze strany vedoucího Policie ČR KŘPLBK ÚO OHK Semily nebylo zaznamenáno, případně zjištěno, že by se některá úřední osoba dopustila protiprávního jednání v souvislosti s rozsudkem vedeným u Okresního soudu v XX pod č.j. 4 C 148/87-595.

K otázce 1.14

Již v minulosti bylo na Vámi předestírané údajné padělání rozsudku několikrát odpovězeno. Předmětná věc byla šetřena pod č.j. KRPL-13284/ČJ-2016-181114 a dozorována státním zástupcem. Celý případ byl zaslán k posouzení věcně příslušnému policejnímu orgánu Služby kriminální policie a vyšetřování Národní centrály proti organizovanému zločinu se závěrem, že text obou rozhodnutí je po obsahové stránce v jejich výrokových částech identický, identicky konstatuje rozhodnutí, práva a povinnosti žalobce a žalované, popřípadě znalce, odstavce však nejsou identicky označené. Policejní orgán NCOZ SKPV tedy konstatuje, že jednáním XX nedošlo k žádnému padělání či pozměňování veřejné listiny, tak jak se domnívá podatel, a nespatřuje v konání XX naplnění žádné konkrétní skutkové podstaty trestného činu.

K otázce 1.15

Ze strany vedoucího Policie ČR KŘPLBK ÚO OHK Semily nebylo zaznamenáno, případně zjištěno, že by se některá úřední osoba se dopustila protiprávního jednání v souvislostí s rozsudkem vedeným u Okresního soudu v XX pod č.j. 3 C 148/87-595. Pokud se týká nesprávného označení senátu, tak usnesením OS XX ze dne 24.7.2008 č.j. 4C 184/87-689 bylo mimo jiné výrokem III. opraveno nesprávné označení senátu ve spisové značce rozsudku 3C 148/87-595 na správné 4C 148/87-595.

K otázce 1.16

Pokud se týká označení senátu v předestřeném rozsudku, pak usnesením OS XX ze dne 24.7.2008 č.j. 4C 184/87-689 bylo mimo jiné výrokem III. opraveno nesprávné označení senátu ve spisové značce rozsudku 3C 148/87-595 na správné 4C 148/87-595.

K otázce 1.17

Každý podnět doručený na Policii ČR ÚO Semily je zaevidován, posouzen dle obsahové stránky a je stanoven další postup, stejně tak tomu bylo i v případech podání XX.

K otázce 1.18

K otázce označení senátu v předestřeném rozsudku Vám sdělujeme následující. Usnesením OS XX ze dne 24.7.2008 č.j. 4C 184/87-689 bylo mimo jiné výrokem III. opraveno nesprávné označení senátu ve spisové značce rozsudku 3C 148/87-595 na správné 4C 148/87-595.

K otázce 1.19

XX absolvoval k 15. 4. 2020 ucelené tříleté studium na Vyšší odborné škole Praha včetně uceleného jednoletého nástavbového studia na Vysoké škole evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích. Nejvyšší dosažené vzdělání ukončeno v roce 2015.

K otázce 1.20

Ano, XX postupuje vždy v souladu se zákony a pokyny státního zástupce.

K otázce 1.21

XX absolvoval ucelené tříleté bakalářské studium na Universitě Hradec Králové, obor studia sociální patologie a prevence. Nejvyšší dosažené vzdělání ukončeno v roce 2001.

K otázce 1.22

Ano byl, v rámci prováděného šetření postupuje policejní orgán vždy tak, aby byl zjištěn skutkový stav věci a to v rozsahu, který je nezbytný pro kvalifikované rozhodnutí.

K otázce 1.23

Takový pokyn nikdy vydán nebyl. Podání doručená Policii ČR KŘP LBK ÚO Semily jsou vždy posuzována podle svého obsahu a takto je s nimi v souladu s právními předpisy i dále nakládáno.

K otázce 1.24

Policisté územního odboru Semily vždy na základě vlastního zjištění nebo na základě přijatých oznámení občanů prověřují a posuzují všechny podklady podle jejich obsahu a postupují v souladu se všemi právními předpisy. Tento postup byl dodržen i ve Vámi zmíněných případech.

23. 10. 2020

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

Související dokumenty 32593 otázky

Velikost souboru:361,9 KB / formát PDF

vytisknout e-mailem