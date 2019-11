Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb.

Dotaz k prověřování údajného padělání veřejné listiny.

Tazatel se obecně i konkrétně dotazuje na postup policistů při prověřování údajného padělání veřejné listiny, kterého se měl dopustit zaměstnanec okresního soudu.



Dne 23. 9. 2019 jsme prostřednictvím elektronické podatelny Krajského ředitelství policie Libereckého kraje obdrželi soubor Vašich otázek označených body 1.1. až 1.19, na které Vám poskytujeme odpovědi v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.

K otázce 1.1

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje stejně jako územní odbor Policie ČR v Semilech na základě vlastních poznatků, trestních oznámení i podnětů jiných osob a orgánů, na jejichž podkladě lze učinit závěr o podezření ze spáchání trestného činu, činí veškerá opatření a šetření k odhalení skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin a směřující ke zjištění jeho pachatele a takto činí v souladu s platnými právními předpisy.

K otázce 1.2

V této otázce je třeba požádat o vyjádření Okresní státní zastupitelství v XX, které je podle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. rovněž samostatným povinným subjektem, který na základě žádostí občanů poskytuje za subjekt státní zastupitelství informace o své činnosti a svém působení.

K otázce 1.3

Obvodní oddělení policie Semily pod č.j. ORSM-791/TČ-2006-14, věc prověřovalo a dospělo k závěru, že neexistují skutečnosti, které by ho opravňovaly zahájit úkony trestního řízení. Věcí se rovněž z podnětu pana XX zabývaly nadřízený Katastrální úřad pro XX kraj, Český úřad zeměměřický a katastrální - odbor kontroly a dohledu se sídlem v Praze a ty rovněž neshledaly na postupu podřízených orgánů žádné pochybení nebo protiprávní jednání. Postup policejního orgánu obvodního oddělení policie Semily několikrát přezkoumal dozorující okresní státní zástupce a následně i krajský státní zástupce Krajského státního zastupitelství v XX, a ani ti neshledali v postupu policejního orgánu pochybení nebo snad protiprávní jednání. O těchto skutečnostech jste byl písemně vyrozuměn naším dopisem ze dne 15.9.2011 evidovaným pod čj. ORSM-791-22/TČ-2006-14 jako zmocněnec pana XX.

K otázce 1.4

Při zpracování a zasílání odpovědí žadatelům o informace postupují policisté Krajského ředitelství policie Libereckého kraje včetně policisty XX podle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., který dává povinnému subjektu zákonnou možnost zasílat odpovědi na doručovací adresu žadatele tak, jak postupuje povinný subjekt Krajské ředitelství policie Libereckého kraje při vyřizování Vašich dotazů.

K otázce 1.5

Spis OS XX vedený pod č.j. 3C 148/87 policisté obvodního oddělení policie v Semilech nezajišťovali, protože získali dostatečné množství jiných důkazních listin pro posouzení prověrky oznámeného údajného pozměnění a padělání rozsudku OS XX vedeného pod č.j. 3C 148/87. Postup policistů dozoroval příslušný státní zástupce, který doplnění spisového materiálu nepožadoval a ani neměl k postupu policistů v této věci žádné výhrady.

K otázce 1.6

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje stejně jako územní odbor Policie ČR v Semilech na základě vlastních poznatků, trestních oznámení i podnětů jiných osob a orgánů, na jejichž podkladě lze učinit závěr o podezření ze spáchání trestného činu, činí veškerá opatření a šetření k odhalení skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin a směřující ke zjištění jeho pachatele a takto činí v souladu s platnými právními předpisy.

K otázce 1.7

Při zpracování a zasílání odpovědí žadatelům o informace postupují policisté Krajského ředitelství policie Libereckého kraje podle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., který dává povinnému subjektu zákonnou možnost zasílat odpovědi na doručovací adresu žadatele tak, jak postupuje povinný subjekt Krajské ředitelství policie Libereckého kraje při vyřizování Vašich dotazů.

K otázce 1.8

Obvodní oddělení policie Semily pod č.j. ORSM-791/TČ-2006-14, věc prověřovalo se závěrem, že neexistují skutečnosti, které by ho opravňovaly zahájit v této souvislosti jakékoliv úkony trestního řízení. Věcí se rovněž z podnětu pana XX zabývaly nadřízený Katastrální úřad pro XX kraj, Český úřad zeměměřický a katastrální - odbor kontroly a dohledu se sídlem v Praze, a ty rovněž neshledaly na postupu podřízených orgánů žádné pochybení nebo protiprávní jednání. Postup policejního orgánu obvodního oddělení policie Semily několikrát přezkoumal dozorující semilský okresní státní zástupce a následně i krajský státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, a ani ti neshledali v postupu policejního orgánu pochybení nebo snad protiprávní jednání. O těchto skutečnostech jste byl písemně vyrozuměn naším dopisem ze dne 15.9.2011 evidovaným pod čj. ORSM-791-22/TČ-2006-14 jako zmocněnec pana XX. To, že by se policista XX dopouštěl jakékoliv nezákonnosti ve své službě, nám známo není. Pokud máte relevantní informace o tom, z čeho ho podezříváte, sdělte je věcně příslušnému orgánu, tedy Generální inspekci bezpečnostních sborů.

K otázce 1.9

Obvodní oddělení policie Semily pod č.j. ORSM-791/TČ-2006-14 věc prověřovalo se závěrem, že neexistují skutečnosti, které by ho opravňovaly zahájit v této souvislosti jakékoliv úkony trestního řízení. Věcí se rovněž z podnětu pana XX zabývaly nadřízený Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Český úřad zeměměřický a katastrální - odbor kontroly a dohledu se sídlem v Praze, a ty rovněž neshledaly na postupu podřízených orgánů žádné pochybení nebo protiprávní jednání. Postup policejního orgánu obvodního oddělení policie Semily několikrát přezkoumal dozorující semilský okresní státní zástupce a následně i krajský státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, a ani ti neshledali v postupu policejního orgánu pochybení nebo snad protiprávní jednání. O těchto skutečnostech jste byl písemně vyrozuměn naším dopisem ze dne 15.9.2011 evidovaným pod čj. ORSM-791-22/TČ-2006-14 jako zmocněnec pana XX. To, že by se policisté XX a XX dopouštěli jakékoliv nezákonnosti ve své službě, nám známo není. Pokud máte relevantní informace o tom, z čeho je podezříváte, sdělte je věcně příslušnému orgánu tedy Generální inspekci bezpečnostních sborů.

K otázce 1.10

Jak jsme Vás již informovali, obvodní oddělení policie v Semilech okolnosti vzniku zápisu do LV 1687 Katastrálního úřadu XX prověřilo se závěrem, že neexistují skutečnosti, které by ho opravňovaly zahájit v této souvislosti jakékoliv úkony trestního řízení. Věcí se rovněž z podnětu pana XX zabývaly nadřízený Katastrální úřad pro XX kraj, Český úřad zeměměřický a katastrální - odbor kontroly a dohledu se sídlem v Praze, a ty rovněž neshledaly na postupu podřízených orgánů žádné pochybení nebo protiprávní jednání. Postup policejního orgánu obvodního oddělení policie Semily několikrát přezkoumal dozorující semilský okresní státní zástupce a následně i krajský státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, a ani ti neshledali v postupu policejního orgánu pochybení nebo snad protiprávní jednání. O těchto skutečnostech jste byl písemně vyrozuměn naším dopisem ze dne 15.9.2011 evidovaným pod čj. ORSM-791-22/TČ-2006-14 jako zmocněnec pana XX.

K otázce 1.11

Připomínáme, že obvodní oddělení policie v Semilech okolnosti vzniku zápisu do LV 1687 Katastrálního úřadu XX prověřilo se závěrem, že neexistují skutečnosti, které by ho opravňovaly zahájit v této souvislosti jakékoliv úkony trestního řízení. Věcí se rovněž z podnětu pana XX zabývaly nadřízený Katastrální úřad pro XX kraj, Český úřad zeměměřický a katastrální - odbor kontroly a dohledu se sídlem v Praze, a ty rovněž neshledaly na postupu podřízených orgánů žádné pochybení nebo protiprávní jednání. Postup policejního orgánu obvodního oddělení policie Semily několikrát přezkoumal dozorující semilský okresní státní zástupce a následně i krajský státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, a ani tyto orgány neshledaly v postupu policejního orgánu pochybení nebo snad protiprávní jednání. O těchto skutečnostech jste byl písemně vyrozuměn naším dopisem ze dne 15.9.2011 evidovaným pod čj. ORSM-791-22/TČ-2006-14 jako zmocněnec pana XX.

K otázce 1.12

Nezbývá nám než znovu konstatovat, že obvodní oddělení policie v Semilech okolnosti vzniku zápisu do LV 1687 Katastrálního úřadu XX prověřilo se závěrem, že neexistují skutečnosti, které by ho opravňovaly zahájit v této souvislosti jakékoliv úkony trestního řízení. Věcí se rovněž z podnětu pana XX zabývaly nadřízený Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Český úřad zeměměřický a katastrální - odbor kontroly a dohledu se sídlem v Praze, a ty rovněž neshledaly na postupu podřízených orgánů žádné pochybení nebo protiprávní jednání. Postup policejního orgánu obvodního oddělení policie Semily několikrát přezkoumal dozorující semilský okresní státní zástupce a následně i krajský státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, a ani ti neshledali v postupu policejního orgánu pochybení nebo snad protiprávní jednání. O těchto skutečnostech jste byl písemně vyrozuměn naším dopisem ze dne 15.9.2011 evidovaným pod čj. ORSM-791-22/TČ-2006-14 jako zmocněnec pana XX.

K otázce 1.13

Obvodní oddělení policie v Semilech okolnosti vzniku zápisu do LV 1687 Katastrálního úřadu XX prověřilo se závěrem, že neexistují skutečnosti, které by ho opravňovaly zahájit v této souvislosti jakékoliv úkony trestního řízení. Věcí se rovněž z podnětu pana XX zabývaly nadřízený Katastrální úřad pro XX kraj, Český úřad zeměměřický a katastrální - odbor kontroly a dohledu se sídlem v Praze, a ty rovněž neshledaly na postupu podřízených orgánů žádné pochybení nebo protiprávní jednání. Postup policejního orgánu obvodního oddělení policie Semily několikrát přezkoumal dozorující semilský okresní státní zástupce a následně i krajský státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, a ani ti neshledali v postupu policejního orgánu pochybení nebo snad protiprávní jednání. O těchto skutečnostech jste byl písemně vyrozuměn naším dopisem ze dne 15.9.2011 evidovaným pod čj. ORSM-791-22/TČ-2006-14 jako zmocněnec pana XX. Z uvedeného vyplývá, že jsme naší prověrkou současně neshledali ani žádné důvody k tomu, abychom pana XX nebo paní XX z čehokoliv protizákonného v této souvislosti podezřívali.

K otázce 1.14

Obvodní oddělení policie v Semilech okolnosti vzniku zápisu do LV 1687 Katastrálního úřadu XX prověřilo se závěrem, že neexistují skutečnosti, které by ho opravňovaly zahájit v této souvislosti jakékoliv úkony trestního řízení. Věcí se rovněž z podnětu pana XX zabývaly nadřízený Katastrální úřad pro XX kraj, Český úřad zeměměřický a katastrální - odbor kontroly a dohledu se sídlem v Praze, a ty rovněž neshledaly na postupu podřízených orgánů žádné pochybení nebo protiprávní jednání. Postup policejního orgánu obvodního oddělení policie Semily několikrát přezkoumal dozorující semilský okresní státní zástupce a následně i krajský státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, a ani ti neshledali v postupu policejního orgánu pochybení nebo snad protiprávní jednání. O těchto skutečnostech jste byl písemně vyrozuměn naším dopisem ze dne 15.9.2011 evidovaným pod čj. ORSM-791-22/TČ-2006-14 jako zmocněnec pana XX. Z uvedených důvodu jsme dospěli k jednoznačnému závěru, že se paní XX nedopustila žádného protiprávního jednání.

K otázce 1.15

Ano, znovu potvrzujeme, že obvodní oddělení policie v Semilech okolnosti vzniku zápisu do LV 1687 Katastrálního úřadu XX prověřilo se závěrem, že neexistují skutečnosti, které by ho opravňovaly zahájit v této souvislosti jakékoliv úkony trestního řízení. Věcí se rovněž z podnětu pana XX zabývaly nadřízený Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Český úřad zeměměřický a katastrální - odbor kontroly a dohledu se sídlem v Praze, a ty rovněž neshledaly na postupu podřízených orgánů žádné pochybení nebo protiprávní jednání. Postup policejního orgánu obvodního oddělení policie Semily několikrát přezkoumal dozorující semilský okresní státní zástupce a následně i krajský státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, a ani ti neshledali v postupu policejního orgánu pochybení nebo protiprávní jednání.

K otázce 1.16

Obvodní oddělení policie v Semilech okolnosti vzniku zápisu do LV 1687 Katastrálního úřadu XX prověřilo se závěrem, že neexistují skutečnosti, které by ho opravňovaly zahájit v této souvislosti jakékoliv úkony trestního řízení. Věcí se rovněž z podnětu pana XX zabývaly nadřízený Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Český úřad zeměměřický a katastrální - odbor kontroly a dohledu se sídlem v Praze, a ty rovněž neshledaly na postupu podřízených orgánů žádné pochybení nebo protiprávní jednání. Postup policejního orgánu obvodního oddělení policie Semily několikrát přezkoumal dozorující semilský okresní státní zástupce a následně i krajský státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, a ani ti neshledaly v postupu policejního orgánu pochybení nebo snad protiprávní jednání. O těchto skutečnostech jste byl písemně vyrozuměn naším dopisem ze dne 15.9.2011 evidovaným pod čj. ORSM-791-22/TČ-2006-14 jako zmocněnec pana XX.

K otázce 1.17

Obvodní oddělení policie v Semilech okolnosti vzniku zápisu do LV 1687 Katastrálního úřadu XX prověřilo se závěrem, že neexistují skutečnosti, které by ho opravňovaly zahájit v této souvislosti jakékoliv úkony trestního řízení. Věcí se rovněž z podnětu pana XX zabývaly nadřízený Katastrální úřad pro XX kraj, Český úřad zeměměřický a katastrální - odbor kontroly a dohledu se sídlem v Praze, a ty rovněž neshledaly na postupu podřízených orgánů žádné pochybení nebo protiprávní jednání. Postup policejního orgánu obvodního oddělení policie Semily několikrát přezkoumal dozorující semilský okresní státní zástupce a následně i krajský státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, a ani ti neshledali v postupu policejního orgánu pochybení nebo snad protiprávní jednání. O těchto skutečnostech jste byl písemně vyrozuměn naším dopisem ze dne 15.9.2011 evidovaným pod čj. ORSM-791-22/TČ-2006-14 jako zmocněnec pana XX. Vámi jmenovaní policisté věc řádně prověřili a učinili na základě prověrky adekvátní závěry, se kterými jste byl opakovaně písemně seznámen.

K otázce 1.18

Takové informace o tom, že by policisté územního odboru Semily napomáhali ke spáchání trestného činu nemáme, a pokud Vy takovými informacemi disponujete, obraťte se s nimi prosím přímo na věcně příslušnou Generální inspekci bezpečnostních sborů.

K otázce 1.19

Protože Vaše dotazy svým obsahem zpochybňují samotný akt zápisu do LV 1687 Katastrálního úřadu XX, shrneme pro Vás a znovu zopakujeme důležitá fakta. Obvodní oddělení policie v Semilech okolnosti vzniku zápisu do LV 1687 Katastrálního úřadu XX prověřilo se závěrem, že neexistují skutečnosti, které by ho opravňovaly zahájit v této souvislosti jakékoliv úkony trestního řízení. Věcí se rovněž z podnětu pana XX zabývaly nadřízený Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Český úřad zeměměřický a katastrální - odbor kontroly a dohledu se sídlem v Praze, a ty rovněž neshledaly na postupu podřízených orgánů žádné pochybení nebo protiprávní jednání. Postup policejního orgánu obvodního oddělení policie Semily několikrát přezkoumal dozorující semilský okresní státní zástupce a následně i krajský státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, a ani ti neshledali v postupu policejního orgánu pochybení nebo snad protiprávní jednání. O těchto skutečnostech jste byl písemně vyrozuměn naším dopisem ze dne 15.9.2011 evidovaným pod čj. ORSM-791-22/TČ-2006-14 jako zmocněnec pana XX. Vámi jmenovaní policisté věc řádně prověřili a učinili na základě prověrky adekvátní závěry, se kterými jste byl opakovaně písemně seznámen.

5. 11. 2019

por. Bc. Ivana Baláková

Oddělení tisku a prevence

Česká Lípa





