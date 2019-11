Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb.

Dotazy související s údajným paděláním veřejné listiny okresním soudem.

Žadatel o informace se opakovaně domáhá v minulosti již poskytnutých informací k údajnému padělání veřejné listiny, ke kterému mělo dojít jednáním pracovníka Okresního soudu XX a dotazy žadatele směřují také k činnosti policistů, kteří toto údajné padělání veřejné listiny prověřovali.

Dne 24.9.2019 jsme cestou naší elektronické podatelny obdrželi soubor Vašich otázek označených body 1.1 až 1.35, na které Vám poskytujeme odpovědi v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

K otázce 1.1

Pokud bylo podání vyřizováno v režimu zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, a odpověď povinného subjektu (KŘPLK) obsahovala osobní či citlivé údaje, byla taková odpověď doručena žadateli prostřednictvím držitele poštovní licence a nikoliv na emailovou adresu. KŘPLK odeslala žadateli vyrozumění vždy, včetně uvedení čísla jednacího. Informace o počtu nedoručených písemností žadateli není k dispozici. Sestavení žadatelem poptávané informace by vyžadovalo provedení analýzy rozsáhlého souboru žádostí žadatele ve spisech vedených KŘPL v průběhu bezmála 10 let a provedení takové analýzy by představovalo vytváření nové informace, jehož se podle ustanovení S 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. povinnost poskytovat informace netýká.

K otázce 1.2

Pracovníci Územního odboru Semily KŘPLK nejsou bez dalšího v rámci KŘPLK nadáni kompetencí k vyřízení žádosti podané v režimu zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, proto zde není předpoklad k odesílání písemností žadateli na emailovou adresu zamecnikv@centrum.cz. K vyřízení žádosti o informaci jsou určeni pracovníci oddělení tisku a prevence KŘPLK.

K otázce 1.3

KŘPLK podává pravdivé, nestranné informace.K otázkám 1.4 až 1.8

Každé podání je posuzováno z hlediska obsahu v souladu s S 59 odst. 1 tr. řádu a je zaevidováno v souladu s předpisy. Bližší rozlišení čísel jednacích na ČJ, PŘ nebo TČ je odvislé od kvalifikovaného posouzení věci policejním orgánem. KŘPLK poskytuje informace nestranně a pravdivě.

K otázce 1.9

Veškerá podání, kde zákon ukládá, aby věc byla ukončena usnesením, usnesením ukončena byla.

K otázkám 1.10 až 1.14

Doptáváte se na dotazy pana XX dle z. č. 106/1999 Sb. ze dne 25.6.2019. V rámci KŘPLK jsou všechna podání občanů, i ta Vaše, řádně posuzována, šetřena a evidována v souladu s předpisy. Dotaz směřuje několikerým způsobem na stejnou věc, s čímž koresponduje i tato odpověď. Odpověď na otázku 1.8 se týká pouze dotazů 1.8 až 1.10. Vydání pokynu Policejního prezidenta č. 103/2013 tím není rozporováno.

K otázce 1.15

V návaznosti na výše uvedenou odpověď 1.10 až 1.14 sdělujeme, že odpověď na otázku 1.8 pana XX dle z. č. 106/1999 Sb., ze dne 25.6.2019, se týkala pouze dotazů 1.8 až 1.10, kdy žádný „pokyn” vedoucího pracovníka ohledně evidence „trestních oznámení” učiněných panem XX pod označení „CJ” vydán nebyl a jedná se pouze o domněnku pana XX.

K otázkám 1.16 až 1.18

Tyto dotazy směřují opětovně na rozsudek OS Semily čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.1 1 .2003 a namítaného nesprávného označení senátu ve spisové značce OS XX (opravené usnesením OS XX ze dne 24.7.2008 č.j. 4C 148/87-689 a které potvrdil KS XX na 4C 148/87595) a opětovně zdůrazňované „neplatnosti” tohoto rozsudku. Ve věci rozdělení majetku bývalých manželů XX rozhodovaly nezávislé soudy ČR ve věci občanskoprávní, a to jak prvoinstanční Okresní soud v XX, tak i odvolací Krajský soud v XX. Policie ČR není oprávněna přezkoumávat rozhodnutí soudu.

K otázkám 1.19 až 1 .21

Žádný pokyn vedoucího pracovníka ohledně evidence „trestních oznámení” učiněných občany pod označení „ČJ” vydán nebyl — informace byla poskytnuta pravdivě.

K otázkám 1.20 až 1.23

Viz odpověď na otázky 1.4 až 1 .8.

K otázce 1.24

Informace byly ze strany pracovníků KŘPLK poskytnuty pravdivě a nestranně.

K otázce 1.25

K předmětu otázky KŘPLK konstatuje, že ve věci pravomocně rozhodly nezávislé soudy ČR. Právní názor tazatele není pro policejní orgán směrodatný.

K otázce 1.26

Informace byly ze strany pracovníků KŘPLK poskytnuty pravdivě a nestranně.

K otázce 1.27

O postoupení podání k vyřízení na KŘPLK, ve kterém podatel XX (nikoliv žadatel Vladimír Zámečník) poukazuje na protiprávní jednání státního zástupce Okresního státního zastupitelství Semily, byl pod č.j. PPR-24591-4/ČJ-2018-990210-PD ze dne 27.8.2019 odborem vnitřní kontroly Policejního prezidia ČR vyrozuměn pan Milan Špicar. KŘPLK postoupené podání eviduje pod č.j. KRPL-86840/ČJ-2018-181181. Nedošlo k zahájení úkonů trestního řízení.

K otázce 1.28

Nelze odpovědět, neboť nebyla položena otázka.

K otázce 1.29

Nemůžeme se vyjadřovat za pracovníky PČR KŘP XX, Pokud se jedná o KŘPLK, (LIO Semily), pak ze strany policejního orgánu k nadržování pachatelům trestné činnosti — padělání a pozměňování veřejných listin, zneužívání moci úřední atp. nedochází. Všechna podání občanů, jsou řádně posuzována, šetřena a evidována v souladu s předpisy.

Ve věci pravomocně rozhodly nezávislé soudy ČR. Policie ČR není oprávněna zkoumat rozhodnutí soudu. Proti každému rozhodnutí státního orgánu, jakož i soudu existují řádné opravné prostředky (v občanském soudním řízení je to odvolání), které je nutno podat v zákonem stanovené lhůtě zpravidla nadřízenému orgánu. Jaký konkrétní opravný prostředek je možné podat, k jakému orgánu a v jaké lhůtě je součástí poučení každého rozhodnutí (i rozsudku). Pokud lhůta uplyne nebo napadený rozsudek potvrdí odvolací orgán, pak rozhodnutí nabývá právní moci a také i vymahatelnosti. Pokud je napadáno již pravomocné rozhodnutí, lze využít některý z mimořádných opravných prostředků (v občanském soudním řízení to je dovolání, žaloba pro zmatečnost nebo žaloba na obnovu řízení).

K otázce 1.30

Údajné padělání rozsudku bylo šetřeno pod č.j. KRPL-13284/ČJ-2016-181114 a dozorováno státním zástupcem. Celý případ byl zaslán k posouzení věcně příslušnému policejnímu orgánu Služby kriminální policie a vyšetřování Národní centrály proti organizovanému zločinu se závěrem, že text obou rozhodnutí je po obsahové stránce v jejich výrokových částech identický, identicky konstatuje rozhodnutí, práva a povinnosti žalobce a žalované, popřípadě znalce, odstavce však nejsou identicky označené. Policejní orgán NCOZ SKPV tedy konstatuje, že jednáním soudkyně XX nedošlo k žádnému padělání či pozměňování veřejné listiny, tak jak se domnívá podatel, a nespatřuje v konání soudkyně naplnění žádné konkrétní skutkové podstaty trestného činu (minimálně chybí znaky skutkové podstaty jako „jednání”, „následek” a „příčinný vztah” mezi nimi). Pokud se týká nesprávného označení senátu ve spisové značce OS XX, pak toto bylo opraveno usnesením OS XX ze dne 24.7.2008 č.j. 4C 148/87-689, které potvrdil Krajský soud XX.

K otázce 1.31

Právní předpis zakazující prověřování oznámené trestné činnosti — padělání veřejné listiny, neexistuje. Žadatel o informace nebyl uváděn v omyl. Údajné padělání rozsudku bylo řádně šetřeno za dozoru státního zástupce. Více viz odpověď na otázku 1.30.

K otázce 1.32

Informace byly poskytnuty nestranně a pravdivě.

K otázce 1.33

Viz odpověď na otázku 1.30. Veškerá podání a trestní oznámení, učiněná na různé úřední osoby byla řádně policisty KŘPLK ILJO Semily zaevidována a šetřena v souladu se zákony a za dozoru státního zástupce s tím, že se nepodařilo prokázat skutečnosti opravňující zahájit trestní řízení. Bližší označení spisového materiálu TČ, PŘ, ČJ nemá vliv na provedení potřebných šetření, rovněž tak i dozor státního zástupce není vázán tímto označením.

K otázkám 1.34 až 1.35

Policejní orgán se řádně tímto případem zabýval, maje k dispozici potřebné dokumenty. Znalecký posudek vyžádán nebyl. Více viz odpověď na otázku 1.30.

5. 11. 2019

por. Bc. Ivana Baláková

Oddělení tisku a prevence

Česká Lípa

vytisknout e-mailem