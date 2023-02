Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb.

Žadatel se domáhal poskytnutí odpovědí k souboru následujících otázek:

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, jako povinný subjekt, obdrželo dne 20. února 2023 žádost podanou v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.), pana XY, XXXXXXXXX č.p. XXX, XXX XX XXXXXX, e-mail: XY@X.cz, (dále jen „žadatel“), kterou se dožadoval poskytnutí informací k souboru 10 dotazů.

Věc: žádost o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999Sb.o svobodném přístupu k informacím, na základě činnosti, které vznikli některých úředních osob, činných u Policie ČR, KŘP LK, Územního odboru Semily, na Oddělení hospodářské kriminality – neplnění zákonné povinnosti, npor. XY a spol. úřední osoby mající charakter , nadržování pachatelům trestné činnosti u Katastrálního pracoviště XXXXXX a napomáhání, používání padělané a pozměněné veřejné listiny, LV: XXXX k.u XXXXXX , jako pravé k šikaně oznamovatele- poškozeného , touto trestnou činností , za účelem šikanování oznamovatele a poškozeného za účelem způsobit majetkovou škodu ,, krádeži domu a zničení majetku zde se nalézajícího“ a opatřit , pro jiného , neoprávněný majetkový prospěch, přesahující částku 20 mil. Kč a škodu přesahující 20 mil.Kč na základě neplněním zákonné povinnosti příslušníka Policie ČR a zneužití pravomoci úřední osoby, znemožněním prověřování, oznámené trestné činnosti , padělání a pozměňování veřejné listiny LV: XXXX .ú. XXXXXX při porušení zákona, 2/1993Sb. Listiny základních práv a svobod – porušením nestrannosti, při zneužití libovůle, při porušení zákona 1/1993Sb. Ústavy ČR, při porušení služebního zákona Policie ČR, a etického kodexu Policie ČR, při porušení zákona 141/1961Sb. Trestního řádu, (nedošlo k zahájení prověřování, oznámené trestné činnosti) kdy\ příslušník Policie ČR, npor. XY, napomáhal svoji činnosti.

Na základě nových skutečností, žádám o poskytnutí informace v souladu se zákonem 106ˇ19909Sb. o svobodném přístupu k informacím , kde selhaly úřední osoby činné u Policie ČR , KŘP LK ÚO Semily , OHK Semily kde na základě nových skutečnosti( skartace údajných prověřování oznámené trestné činnosti , registrované pod sp.zn. za lomítkem /ČJ, kde toto řízení není ,,dozorováno státním zástupcem ) o páchání trestné činnosti, jako je padělání a pozměňování veřejné listiny u KP XXXXXX, pod LV: XXXX k.ú. XXXXXX, kde k této nezákonné činnosti aby tato padělaná pozměněná veřejná listina mohla být používána jako pravá, napomáhal ředitel KP XXXXXX, Ing. XY . Kde někteří příslušníci Policie ČR, KŘP LK. Územního odboru Semily napomáhali- nadržovali pachatelům trestné činnosti, nepodložený tvrzením že nebylo zaznamenáno nebo zjištěno – při kvalifikovaném posuzování oznámené trestné činnosti.

Povinný subjekt tedy na základě žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a na základě rozhodnutí nadřízeného věcně příslušného orgánu poskytuje následující odpovědi k souboru 10 otázek.

Otázka č. 1.1-

Kterým příslušníkem Policie ČR , KŘP LK, OHK Semily, zda ze strany některého , příslušníka Policie ČR , s uvedením, hodnosti, titulu, jména, příjmení, pracovní zařazení bylo prověřováno trestní oznámení , s uvedením dne, měsíce, roku a čj. pod kterým, toto oznámení bylo evidováno, pro padělání a pozměňování veřejné listiny listu vlastnictví LV: XXXX k.ú. XXXXXX, vyhotovené u Katastrálního pracoviště XXXXXX v souladu se zákonem 141/1961Sb. Tr.řádu a dalšími zákona a právními normami, věci padělání údajů v části ,,A“, ,,B“, ,,B1“, ,,C“ atd.

Odpověď k 1.1-

Jak vyplývá z Vašich opakujících se dotazů a našich odpovědí, je Vám dobře známo, že uvedené trestní oznámení bylo prošetřeno ze strany oddělení hospodářské kriminality ÚO PČR Semily pod č.j. KRPL-XXXXX/ČJ-2020-181181, o výsledku šetření byl podatel řádně vyrozuměn. Uvedený postup byl podroben přezkumu ze strany OSZ Semily, přičemž nebyla shledána žádná pochybení. Další dotazované skutečnosti nejsou předmětem rozsahu informací poskytovaných v rámci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím. Tyto informace lze získat v rámci uplatnění práva na nahlížení do spisu, což je Vám taktéž dobře známo.

Otázka č. 1.2-

Zda byli příslušníci Policie ČR, seznámení s právními účinky , nepravdivých zápisu ve veřejné listině v LV: XXXX k.ú. XXXXXX v části ,,A“, ,,B“, ,,B1“, ,,C“ atd., neodpovídající skutečnému stavu, pro XY.

Odpověď k 1.2-

Oznámení bylo řádně prošetřeno a nebyly zjištěny žádné nepravdivé zápisy v LV XXXX k.ú XXXXXX.

Otázka č. 1.3-

Zda bili příslušníci Policie ČR, OHK Semily seznámeni s právním postavením, listu vlastnictví a co se zapisuje, do listu vlastnictví a na jakém, podkladu – listin.

Odpověď k 1.3-

Opětovně nezbývá než zopakovat, že oznámení bylo řádně prošetřeno a nebyly zjištěny žádné nepravdivé zápisy v LV XXXX k.ú XXXXXX.

Otázka č. 1.4-

Zda byli ze strany , některého příslušníka Policie ČR , činného u OHK Semily, . s uvedením, hodnosti, titulu, jména, příjmení, pracovní zařazení a, kterého dne, měsíce, roku a pod jakým čj., prověřováno v souladu se zákonem , zda může být ze zákona v LV: XXXX k.ú. XXXXXX v části ,,A“ proveden zápis , ,,SJM“, že tento majetek vznikl za trvání manželství v SJM, společné jmění manželů.

Odpověď k 1.4-

Opětovně nezbývá než zopakovat, že oznámení bylo řádně prošetřeno a nebyly zjištěny žádné nepravdivé zápisy v LV XXX k.ú XXXXXX.

Otázka č. 1.5-

Zda byl o ze zákona , prověřována , a zajištěn důkaz listina LV: XXXX k.ú. XXXXXX, ze strany, některého příslušníka Policie ČR, OHK Semily , s uvedením, hodnosti, titulu, jména, příjmení , pracovní zařazení, odborně a kvalifikovaně , se seznámil s obsahem, padělané a pozměněné veřejné listiny, LV: XXXX k.ú. XXXXXX a tuto listinu a tuto listinu, zajistil jako důkaz.

Odpověď k 1.5-

Do výše uvedeného spisového materiálu byla zajištěna jako listinný důkaz listina Výpis z KN k LV XXXX k.ú. XXXXXX, přičemž nebylo zjištěno, že by se jednalo o padělanou či pozměněnou veřejnou listinu. Další požadované informace je možné získat uplatněním práva na nahlížení do spisu.

Otázka č. 1.6-

Zda bili příslušníci, Policie ČR, KŘP LK, OHK Semily, jaké právní účinky , mají , nezapsáni , údaje do veřejné listiny LV: XXXX k.ú. XXXXXX do části,,B1“, že XY, zapsaná v části ,,A“ jako vlastník, není vlastníkem pozemku č. XXXX/X k.ú. XXXXXX, domu čp. XXX , kde tento zális byl vynechán, ve prospěch , XY, kde byla v části,,B“ podvodně označena, jako vlastník domu čp. XXX na pozemku č. XXXX/X k.ú. XXXXXX ,n zapsaném na LV: XXXX k.ú. XXXXXX

Odpověď k 1.6-

Provedeným šetřením ze strany pracovníků OHK Semily PČR ÚO Semily nebyly žádné podvodné zápisy zjištěny, ani nebylo zjištěno vynechání údajů za tímto účelem.

Otázka č. 1.7-

Zda byli ze strany , některého příslušníka Policie ČR , činného u OHK Semily, . s uvedením, hodnosti, titulu, jména, příjmení, pracovní zařazení a, kterého dne, měsíce, roku a pod jakým čj., prověřováno v souladu se zákonem , zda může být ze zákona v LV: XXXX k.ú. XXXXXX v části ,,B“ proveden zápis, že vlastník v části ,,A“ XY , je vlastníkem pozemku č. XXXX/X k.ú. XXXXXX zapsaném v LV: XXXX k.ú. XXXXXX , když tato listina , ze zákona neprokazuje, že by XY, byla vlastníkem pozemku č. XXXX/X k.ú. XXXXXX, zapsaném pro budovu čp. XXX, když výlučným vlastníkem, byl pan XY, od r. XXXX listinný důkaz, prokazující, nezákonnou činnost u KP XXXXXX , v části..B“, že XY, je vlastníkem pozemku č. XXXX/X k.ú.XXXXXX , kde tato veřejná listina, prokazuje, podvodné jednání, úřední osoby ředitele KP XXXXXX , Ing. XY, který napomáhal svoji činnosti, používání, padělané pozměněné, veřejné listiny, LV: XXXX k.ú. XXXXXX , jako pravé, kde věděl na základě této veřejné listiny\, že se XY, nikdy nestala vlastníkem , pozemku č. XXXX/X k.ú. XXXXXX , jak je uvedeno v LV: XXXX k.ú. XXXXXX v části,,B“

Odpověď k 1.7-

Oznámení bylo řádně prošetřeno a nebyly zjištěny žádné nepravdivé zápisy v LV XXXX k.ú XXXXXX.

Otázka č. 1.8-

Zda bylo ze strany, některého příslušníka Policie ČR, činného u OHK Semily, kvalifikovaně a odborně, posuzována, veřejna listina, usnesení Okresního soudu v Semilech, pod čj. Xx XXXX/20XX-10 ze dne XX.X.20XX , nezákonně zapsána do LV: XXXX k.ú. XXXXXX do části ,,C“, když tato listina, nebyla v souladu se zákony České republiky a EU, pravomocna a vykonatelná k provedení zápisu.

Odpověď k 1.8-

Oznámení bylo řádně prošetřeno a nebyly zjištěny žádné nepravdivé zápisy v LV XXXX k.ú XXXXXX, v části „C“.

Otázka č. 1.9-

Zda byl ze strany, některého Příslušníka Policie ČR, KŘP LK ÚO Semily, OHK Semily, diskriminováni oznamovatele trestné činnosti- nadržování pachatelům trestné činnosti , ve věci padělání a pozměňování veřejné listiny u KP Semily pod LV. XXXX k.ú XXXXXX , při porušení čl. 36 odst. 1 listiny základních práv a svobod odepřením , se domoci zákonným způsobem svého práva, oznamovatele- poškozeného, náležející ze zákona141/1961Sb. Tr.řádu, zákona 2/1993Sb. Listiny základních práv a svobod, zákona 1/1993SB. Ústavy ČR – odepřewním spravedlnosti, při porušení , zákona 140/1961Sb.Tr. zák. , zákona40/2009SB. Tr.zákona , při diskriminaci , neetickým a nemorálním, jednáním, některých íředních osob, činných u Policie ČR,OHK Semily – kde byl oznamovatel poškozený- diskriminován , přesto , že tato činnost je zakázána čl. 1 a 3 odst.1 Listiny základních práv a svobod, ze strany XY /vedoucího OHK Semily/, kdy při zneužití pravomoci úřední osoby, zneužil libovůle , kde tato činnost je zakázána a postupoval , ve věci podaných trestních oznámení , pro padělání a pozměňování veřejných listin v sozporu s čl. 2 odst.3 Ústavy ČR- že státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat v případech v mezích který stanový zákon ve věci.

Odpověď k 1.9-

Žádné takové skutečnosti nebyly nikdy zjištěny.

Otázka č. 1.10-

Zda si byli příslušníci Policie ČR, KŘP Libereckého kraje , OHK Semily, nevyjímaje vedoucího, seznámeni s právními účinky, veřejné listiny, omezení převodu domu - §58 a §59 OZ ve znění od r.XXXX , pod zápisem LV: XXXX u KP Semily- POLVZ:XXX/XX ze dne XX.X.XXXX ze dne stavby (čp. XXX) na parcele XXXX k.ú. XXXXXX, smlouvy o půjčce a omezení převodu stavby ( a to i na XY) z vlastníka nemovitosti XY XXXX, jestliže tento údaj, nebyl zapsán v LV: XXXX k.ú. XXXXXX a jaké právní důsledky , toto porušení zákonné povinnosti má, že veškeré úkony aby získala , nezákonným způsobem XY , majetek zapsaný na LV: XXXX k.ú. XXXXXX, mají absolutní, neplatnost.

Odpověď k 1.10-

Oznámení bylo řádně prošetřeno a nebyly zjištěny žádné nepravdivé zápisy v LV XXXX k.ú XXXXXX ani pochybení Katastrálního pracoviště XXXXXX.

