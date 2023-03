Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Žádost o informace podle z.č. 106/1999 Sb.

Žadatel se domáhá poskytnutí následujících informací:

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, jako povinný subjekt, obdrželo dne 7. března 2023 žádost podanou v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.), pana XY, XXXXXXXXX č.p. XXX, XXX XX XXXXXX, e-mail: XY@X.cz, (dále jen „žadatel“), kterou se dožadoval poskytnutí informací k souboru 17 dotazů.

Věc: žádost o poskytnutí informace v souladu se zákonem č.106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím v souladu se zákonem v souladu se zákonem čl.36 odst. 1 zákona č. 2/1993Sb.Listiny základních práv a svobod- nestranně a pravdivě, při neporušení zákona 1/1993Sb. Ústavy ČR a neporušením služebního zákona, ve věci, úředních osob činných na Policie České republiky, KŘP Libereckého kraje, Územního odboru Semily a to písemnou formou na položené otázky a jejich zveřejnění na úřední desce.

Povinný subjekt tedy na základě žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a na základě rozhodnutí nadřízeného věcně příslušného orgánu poskytuje následující odpovědi k souboru 17 otázek.

Otázka č. 1.1-

Zda bylo ze strany, příslušníků policie činných, pod ÚO Semily , a to Obvodním oddělení Semily, nebo OHK Semily, nebo ÚO Semily, zpracovávána podle zákona č. 141/1961Sb. Tr.řádu, trestní oznámení na osobu , XY , XX.X.XXXX, XXXXXXXXX XXX, s uvedením součásti , uvedením, který příslušník , s uvedením, hodnosti, titulu, jména , příjmení, pracovní zařazení zpracovával. S uvedením čísla, jednacího, pod jakým , to bylo u Policie ČR, prověřováno a s jakým výsledkem.

Odpověď k 1.1-

Konkrétní informace o trestních řízeních osobám bez právního nároku na tyto informace nebude PČR Krajského ředitelství Libereckého kraje sdělovat.

Otázka č. 1.2-

Zda byli někteří příslušníci Policie ČR , činní pod ÚO Semily, seznámení na základě kvalifikovaného, posuzování, trestních oznámení, že pan, XY, že se ze strany , paní XY, jednalo o podvod, protože , chtěla peníze, za věc ceny ½ domu čp. XXX, k.ú. XXXXXX ,( vyz listy vlastnictví XXXX nadále vlastníkem domu ) kde byla nadále a to i od XX.X.XXXX, kde využila činnosti, organizovaného zločinu, úředních osob, soudních u Okresního sodu v Semilech , JUDr. XY a spol. , zneužila svého postavení k šikaně, vydírání , krádeží ve zločinném spolčení.

Odpověď k 1.2-

Vámi uváděné skutečnosti nebyly nikdy zjištěny a prokázány.

Otázka č. 1.3-

Žádám o poskytnutí informace , jak byly, zpracovány, trestní oznámení , na soudního exekutora , Mgr. XY , XXX, Exekutorský úřad XXXXX, ve věci ,, oznámené trestné činnosti „ podané oznamovatelem XY, XXXX, bytem XXXXXXXXX čp.XXX, XXX XX XXXXXX u součásti Policie ČR , ÚO Semily nebo u Obvodního oddělení Semily s uvedení čj. pod jakým, toto trestní oznámení bylo zaregistrováno. s uvedením, hodnosti, titulu, jména, příjmení, příslušníka Policie ČR , pracovní zařazení, který to zpracovával s uvedením , čísla jednacího , s uvedením dne , měsíce , roku , pod jakým číslem, jednacím a s jakým, výsledkem.

Odpověď k 1.3-

Vámi uváděné trestní oznámení na činnost Mgr. XY bylo prioritně vedeno pod č.j. KRPL-XXXXX/TČ-20XX-181114 na OOP Semily, kdy tato skutečnost je Vám velice dobře známa, neboť jste v případě tohoto spisu dvakrát využil práva nahlížet do spisového materiálu.

Otázka č. 1.4-

Zda bylo ze strany, některého příslušníka Policie ČR, činných pod ÚO Semily , na základě kvalifikovaného posouzení, nebo odbornosti, že oznamovateli trestné činnosti, XY, XXXX, na úřední osobu soudí , JUDr. XY , bylo u Okresního soudu v Semilech, znemožněno veřejně a ústně jednat před soudem aby mohla být, padělaná a pozměněná veřejná , listina , čj. XY XXX/XX-XXX ze dne XX.XX.20XX používána jako podklad pro výkon rozhodnutí, jako pravá- vydaná zákonným způsobem nezákonně, při porušení zákona 99/1963Sb. od XX.X.20XX do X.XX.20XX , přístup k veřejnému a soudnímu jednání ve věci , exekučního řízení pod čj. XY XXXX/20XX a XYy XXXX/20XX, kde byla jako, podklad pro výkon rozhodnutí použita , padělaná a pozměněná veřejná listina rozsudek. čj.X Y XXX/XX-XXX ze dne XX.XX.20XX, přesto, že věděla ,paní XY a spol. že pan XY, XXXX, ji nic , nedluží, jestliže na něho, nepřevedla ½ domu čp.XXX a nestal se výlučným vlastníkem , na základě soudního rozhodnutí č.j. X Y XXX/XX-XXX ze dne XX.XX.20XX, výlučným vlastníkem domu čp. XXX.

Odpověď k 1.4-

Věc byla řádně prošetřena a nebylo zjištěno protiprávní jednání.

Otázka č. 1.5-

Zda bylo ze strany, příslušníku , zpracovány, podměty občanů, ve věci, padělané a pozměněné veřejné listiny , rozsudku Okresního soudu v Semilech , vydané v písemné podobě v r. 20XX , pod čj. XY XXX/XX-XXX ze dne XX.XX.20XX, kde tato veřejná listina, byla používána, jako pravá a zda bylo , ze strany Příslušníků, Policie ČR, zaznamenáno, že v soudním řízení , vedeném u Okresního soudu v Semilech, vylo úřední osobou soudní JUDr. XY , ve stejné věci řízení XY XXX/XX vydáno několik veřejných listin- ( XY XXX/XX-XXX atd,) které nebyli podvodně opraveny,, jako písařská chyba“ ,padělatelem listiny , a zda bylo ze strany, Policie ČR, zaznamenáno, že o řízení , vedeném u Okresního soudu v Semilech , pod čj. XY XXX/XX, rozhodoval v odvolacích řízeních i Krajský soud v Hradci Králové a Vrchní soud v Praze , kde tato řízení neprokazují ( důkazy), že by se jednalo o písařskou chybu.

Odpověď k 1.5-

Věc byla řádně prošetřena a nebylo zjištěno protiprávní jednání.

Otázka č. 1.6-

Zda bylo ze strany, některé součásti Policie ČR, ÚO Semily , prověřováno, nebo zaznamenáno, že padělatelka veřejné listiny v písemné podobě vydané v r. 20XX , pod čj. XY XXX/XX-XXX ze dne XX.XX.20XX , zneužila pravomoci úřední osoby soudní , když k zakrytí této nezákonné činnosti , podvodně tvrdila , že se jedná o písařskou chybu aby mohla zakrýt svoji nezákonnou činnost v řízení vedeného od r. 20XX , vypořádání ,,BSM“ čj. XY XXX/XX s tvrzením, že se jedná o listinu z čj. XY XXX/XX vedeného řízení ve stejné věci, vypořádání BSM.

Odpověď k 1.6-

Věc byla řádně prošetřena a nebylo zjištěno protiprávní jednání.

Otázka č. 1.7-

Zda bylo ze strany, vedoucích pracovníků Policie ČR nebo jiného příslušníka Policie ČR , činných u Policie ČR , pod ÚO Semily , zaznamenáno, nebo prověřováno, že podle dostupných důkazů, nebyl spis Okresního soudu v Semilech a to ani listiny , označen spisovou značkou čj. XY XXX/XX , registrován a zaznamenán( elektronická evidence spisu) , jako spis u Okresního soudu v Semilech . To po právní stránce, znamená- že ani nemohla listina , po právní stránce vzniknout a i v současné době, se jedná o padělanou a pozměněnou veřejnou listinu , vytvořenou nezákonně úřední osobou soudní JUDr. XY , za účelem aby tato listina, byla používána jako pravá a to je jedno v jaké je podobě zda XY XXX/XX nebo XY XXX/XX.

Odpověď k 1.7-

Věc byla řádně prošetřena a nebylo zjištěno protiprávní jednání. Elektronická evidence spisu u Okresního soudu (dále jen „OS“) Semily je v gesci této instituce a případné dotazy je třeba směřovat v této věci k ní.

Otázka č. 1.8-

Kolik bývalých , pracovníků,, STB“ , bylo činných a pracovalo, jako příslušníci Policie ČR u součásti , PČR KŘP LK , ÚO Semily s uvedením počtu s svedením u které součásti Policie ČR .

Odpověď k 1.8-

Na dotaz, kolik bývalých pracovníků Státní Bezpečnosti (StB), bylo činných a pracovalo jako příslušníci Policie ČR u součásti Policie ČR Krajského ředitelství policie Libereckého kraje („dále jen PČR KŘP LK“), Územní Odbor Semily, sděluji, že tuto žádost o informaci musí Policie ČR KŘP LK, v souladu s ust. § 11b zák.č. 106/1999 Sb. odmítnout, protože požadovanou informaci nemá a povinnost ji mít jí nevyplývá ze zákona. Příslušné informace byly z osobních svazků po roce 1989 vyjmuty.

Žadatele lze odkázat na Archiv bezpečnostních složek - https://www.abscr.cz/, kde by případně mohly být jím požadované informace dohledány.

Otázka č. 1.9-

Zda bylo ze strany , některého Příslušníka Policie ČR , nebo vedoucího pracovníka Policie ČR činných pod ÚO Semily , jaké právní účinky , má, podvodný zápis( padělaná a pozměně , ve veřejné listině LV: XXXX k.ú. XXXXXX v části ,,A“ a to nezákonný údaj ..SJM, jestliže manželství zaniklo mezi XY a XY nyní XXXXXX v roce 19XX a tím i BSM .

Odpověď k 1.9-

Věc byla řádně prošetřena a nebylo zjištěno protiprávní jednání.

Otázka č. 1.10-

Zda si bili vedoucí, pracovníci činní u Policie ČR, nebo příslušníci Policie ČR, činní pod PČR KŘP LK a to i pod ÚO Semily, nebo si bili vědomi, toho, že opakující se požadavky o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném, přístupu k informacím, měl svůj , účel a to , zda jsou nadále, poskytovány, nepravdivé informace v rozporu se skutečným stavem a zákony České republiky, publikované veřejně, některými příslušníky Policie ČR , mající charakter neplnění zákonných povinností ze strany úředních osob n a to až šikanou a úmyslem , poškodit žadatele o informaci a způsobit jemu nebo jinému, majetkovou škodu, jako je například poskytovaná informace , že jsem obdržel rozsudek čj. XY XXX/XX-XXX ze dne XX.XX.20XX a ten nabyl právní moci a vykonatelnosti XX.XXXXX, přitom byl vyhotoven v písemné podobě až. V r. 20XX-20XX

Odpověď k 1.10-

Odpovědi na Vaše opakující se dotazy vyžadované dle zákona č. 106/1999 Sb. nejsou nepravdivé a rozhodně nejsou podávány s úmyslem Vás poškodit.

Otázka č. 1.11-

Zda si byli vedoucí, pracovníci činní u Policie ČR, nebo řadoví příslušníci Policie ČR, věděli , nebo bili seznámeni, že v případě, že u Okresního soudu v Semilech , jsou nezákonné manipulace se spisem, XY XXX/XX který není vidován od r. 20XX( vznik spisu) , od zapisovatele, pracovnice spisové služby, a hlavně systémové problémy, u Okresního soudu v Semilech

Odpověď k 1.11-

Věc byla řádně prošetřena a nebylo zjištěno protiprávní jednání. Systémové nastavení evidence u OS Semily je v gesci této instituce a případné dotazy je třeba směřovat v této věci k ní.

Otázka č. 1.12-

Z jakých důvodů, přesně označit, kvalifikovat příslušníci , Policie ČR činní pod ÚO Semily , nezajistily, důkazní spis, v rozsahu listin , označených čj. XY XXX/XX Okresního soudu v Semilech , pod čj. XY XXX/XX vedený od r. 20XX u Okresního soudu v Semilech a nebyl, zajištěn výslech, nebo podání vysvětlení , úřední osoby soudní JUDr.XY a spol. ve věci listiny- padělání a pozměnění veřejné listiny ,. Rozsudku čj. XY XXX/XX-XXX ze dne XX.XX.20XX.

Odpověď k 1.12-

Na uvedený obdobný dotaz Vám již bylo odpovězeno. Ve věci byl zajištěn dostatek důkazních prostředků, aby mohlo být řádně rozhodnuto. Tento správný postup policejního orgánu byl potvrzen i ze strany kontrolních orgánů.

Otázka č. 1.13-

Jaké úkony, na veřejné listině ve věci padělání a pozměnění veřejné listiny , jsou ze strany Příslušníků Policie ČR , činných pod ÚO Semily , považovány za padělání a pozměnění veřejné listiny , pozměnění veřejné listiny, jestliže neodpovídá, podkladu pro vydání veřejné listiny , zda se jedná o nezákonné úkony .

Odpověď k 1.13-

Každá trestní věc je posuzována individuálně, na takto obecný dotaz nelze sofistikovaně odpovědět.

Otázka č. 1.14-

Zda byl, ze strany, některého, příslušníka Policie ČR , ÚO Semily , nevyjímaje vedoucí pracovníky, proveden důkaz , k zajištění nestranného prověřování nezákonné činnosti , prověřování oznámené trestné činnosti, zda byl , rozsudek v písemné podobě ,vydaný u Okresního soudu v Semilech v r. 20XX pod čj. XY XXX/XX-XXX ze dne XX.XX.20XX , byl úřední osobou soudní, JUDr. XY, veřejně a ústně vyhlášen ve znění písemném v souladu se zákonem čl.96 odst. 2 zákona 1/1993Sb.Ústavy ČR veřejně a ústně vyhlášen ( to znamená v zasedací místnosti, před účastníky řízení, nebo přítomnými občany ) a zachycen ve znění vyhlášeném ve veřejné listině, protokolu z jednání §40 zákona 99/1963Sb.o.s.ř. ,dne XX.XX.20XX pod čj. XY XXX/XX ve věci vypořádání ,,BSM“.

Odpověď k 1.14-

Věc byla řádně prošetřena a nebylo zjištěno protiprávní jednání.

Otázka č. 1.15-

Zda byli ze strany, úřední osoby soudní Mgr. XY , činného jako předseda Okresního soudu v Semilech, poskytovány od r. 20XX, Policii ČR , informace ve věci jak ústně . nebo písemnou formou s uvedením č.j. , listiny rozsudku vydaného úřední osobou soudní JUDr. XY v písemné podobě v r. 20XX v soudním řízení čj. XY XXX/XX vypořádání BSM rozsudek čj. XY XXX/XX-XXX ze dne XX.XX.20XX.

Odpověď k 1.15-

Ve věci byl zajištěn dostatek důkazních prostředků, aby mohlo být řádně rozhodnuto.

Otázka č. 1.16-

Zda bylo u Policie ČR , příslušníky Policie ČR , činných pod ÚO Semily , vydáno, nějaké rozhodnutí ,. že soukromý majetek , občana – oznamovatele, trestné činnosti XY, XXXX, který nespadal spadal do,, BSM“ , a že nebude prověřován, v souladu se zákony České republiky a EU , jako trestná činnost, přesto že byl podvodně získáván, na základě, padělaných a pozměněných listin ke škodě majetku oznamovatele.

Odpověď k 1.16-

Věc byla řádně prošetřena a nebylo zjištěno protiprávní jednání.

Otázka č. 1.17-

Zda bylo příslušníkům Policie ČR a to i vedoucím pracovníkům , činným pod Územní odbor Semily, známo na základě své činnosti proč byl, podvodně , proveden zápis,, SJM“ do listu , vlastnictví LV: XXXX k.ú. XXXXXX že se jedná o majetek , který byl získán, za trvání manželství ( tohoto zákona) přesto , že manželství zaniklo v r. 19XX a nemohlo ze zákona vzniknout ,,SJM“ , kde neměla paní, XY v rozporu se zákony , ke stavbě, pozemek č. XXXX/X k.ú. XXXXXX zapsaný naLV: XXXX k.ú. XXXXXX , úři porušení §58 dst. 2 stavebního zákona Kdy XY ani XY, neprokázala, jako stavebník zákonné právo k pozemku č. XXXX a následně k pozemku č. XXXX/X . naopak, byla veřejnou listino, POLVZ: XXX/XX LV: XXXX k.ú. XXXXXX omezena na práv k domu , zápisu se nemohla stát jako vlastník stavby XY nyní XXXXXX pozemku. Výřez z listiny XXX/XX zapsané v dne XX.X.19XX do LV: XXXX k.ú. XXXXXX , pozemky ve výlučném vlastnictví XY a stavby , domu postaveném, na základě stavebního povolení Výst: XXXX/XX stavebníka XY ,

Odpověď k 1.17-

Věc byla řádně prošetřena a nebylo zjištěno protiprávní jednání.

