Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Žádost o informace o útocích zaznamenaných v médiích

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne žádost od žadatele o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), v následujícím znění:



„Popis incidentu:

Policisté vyšetřují poslankyni XXX z Karlovarského kraje kvůli jejím výrokům o migrantech. Vyšetřování potvrdila krajská policejní mluvčí, jméno vyšetřované ženy neřekla. Žena v lednu na svém profilu na sociální síti XXX přirovnala migranty k invazivním druhům rostlin a zvířat, jimž by měl být zakázán vstup do Evropské unie. Policie se věcí zabývá pro podezření z přečinu podněcování k nenávisti. Na jejím XXX profilu se následně objevily podporující vzkazy.

Odkazy:

-XXX

-XXX

-XXX

-XXX



V případě tohoto incidentu žaatele žádá o následující informace:

1) Zabývali jste se tímto incidentem? Pokud ano, pod jakým č. j.?

2) Jak byl incident kvalifikován z hlediska trestního zákoníku? (ve všech fázích trestního řízení), tj. v rámci

a. prověřování

b. po ZUTR

c. v rámci NPO

či došlo k překvalifikování skutkové podstaty trestného činu a z jakých důvodů.

3) Zabývali jste se možností, že se jedná o trestný čin z nenávisti? Prosíme i uvedení negativní odpovědi proč tato úvaha nepřipadala v úvahu.

4) Na základě jakých informací byla případně prověřována nenávistná pohnutka? Pokud se jedná o psaný či grafický projev, prosím uveďte jeho doslovné znění.

5) O co v daném trestném činu šlo? (prosím stručně odpovězte sedm základních kriminalistických otázek: „KDO, CO, KDY, KDE, JAK, ČÍM, PROČ“)

6) Jakými osobnostními charakteristikami se vyznačoval pachatel trestného činu a jeho oběť (jejich počet, pohlaví, věk, státní příslušnost) potažmo další nepodléhající ochraně osobních údajů)?

7) Jakým způsobem a kdy byl případ ukončen ze strany policie, pokud již byl ukončen?

8) Pokud byl ukončen návrhem na podání obžaloby, prosím uveďte konkrétní státní zastupitelství, kam byl návrh podán, a pod jakou spisovou značkou může být případ identifikován státním zastupitelstvím.“

(dále jen „žádost“)



Policie České republiky jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost žadatele posoudila a sděluje k výše uvedenému dotazu následující informace:



1) Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje se tímto incidentem zabývá pod č.j. KRPK-XXX.



6) Jak již bylo dříve publikováno, podezřelou je v tomto případě žena ve věku XXX let.



7) Věc byla dočasně odložena dle ust. § 159b odst. 3 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů.



8) Věc nebyla ukončena návrhem na podání obžaloby, viz odpověď 7).



Ke zbývající části žádosti v rozsahu bodů 2), 3), 4), 5) a části bodu 6)se žadateli sděluje, že tyto informace mu povinný subjekt neposkytne. O vyloučení výše uvedených informací bylo rozhodnuto ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., a to Rozhodnutím o odmítnutí části žádost o informace pod č. j.: KRPK-XXX ze dne 25. února 2021, které je žadateli zasláno spolu s tímto vyrozuměním.

zpracoval: kpt. Mgr. Pavel Žíha

