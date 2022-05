Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Žádost o informace o přijetí k dopravní policii

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost zněla:

„Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádám Krajské ředitelství policie Severomoravského kraje, aby mi zaslalo do datové schránky bližší informace ohledně pracovního místa policista:

https://www.jenprace.cz/nabidka/3rvq7w/policista-v-karvine-naborovy-prispevek-75-000-kc? utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=news1

Informace č. 1

Zdali přijímáte i k dopravní policii (případně kde)?

Informace č. 2

Jaký je přípustný maximální věk žadatele pro přijetí do pracovního poměru u dopravní PČR ?

Informace č. 3

Prosím zaslat, ohledně pracovní nabídky – dopravní policista, testy tělesné zdatnosti nutné pro přijetí do pracovního poměru.“

Odpověď:

Povinný subjekt žádost posoudil a pro upřesnění je nutno uvést, že všichni policisté jsou přijímáni nikoliv do pracovního, ale do služebního poměru podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů a k jednotlivým bodům Vám poskytuje následující informace:

Ad informace č. 1

Krajské ředitelství přijímá nové policisty i k dopravní policii, a to na dopravní inspektoráty Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava a Třinec. Dále také na dálniční oddělení Ostrava, Mankovice a Frýdek-Místek. Přijetí nového policisty na konkrétní oddělení je však možné pouze v případě, že na uvedeném oddělení je volné služební místo. Místa se průběžně uvolňují a postupně obsazují.

Ad informace č. 2

Předpoklady pro přijetí do služebního poměru k Policii ČR jsou uvedeny v § 13 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. Horní věková hranice pro přijetí do služebního poměru není stanovena. Služební poměr musí být ukončen nejpozději v kalendářním roce, ve kterém policista dovrší 65 let.

Ad informace č. 3

Veškeré informace k přijetí do služebního poměru včetně podrobností k testům tělesné zdatnosti naleznete na našich internetových stránkách:

https://www.policie.cz/clanek/krajske-reditelstvi-policie-msk-informace-prijimame-novepolicisty.aspx .

Zde jsou také uvedeny kontakty na personalisty krajského ředitelství, kteří Vám mohou poskytnout bližší informace ke konkrétnímu volnému služebnímu místu v rámci krajského ředitelství.

vytisknout e-mailem