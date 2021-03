Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Žádost o informace ke kontrolnímu stanovišti.

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb.

Dne 14.02.2021 obdrželo Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje žádost od žadatele o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ve znění:



"Rád bych dle zákona 106/1999 Sb. znal plné znění prováděcího rozhodnutí a osobu odpovědnou za vytyčení kontrolních bodů Policie ČR, v návaznosti na Usnesení vlády č. 121 ze dne 11. 2. 2021 o přijetí krizového opatření, která stanovila jednotlivá stanoviště kontrol PČR na hranici okresů Cheb a Sokolov.



V katastrálním území obce XXX bylo určeno kontrolní stanoviště na křižovatce silnice 212 a odbočky na Dolní Lazy (50.0696814N, 12.6538053E), přestože toto místo je po silnici 212 vzdáleno 819 metrů od hranice sokolovského okresu a po vedlejší silnici přes Dolní Lazy dokonce 1,9 km k protnutí okresu Sokolov v délce 150m, respektive 4,7 km k místu vstupu do okresu Sokolov. Díky tomu mi byl konající hlídkou zcela v intencích jejich zadání jakožto občanu obce Lázně Kynžvart, pod níž obě obce Horní i Dolní Lazy spadají a obě leží v okrese Cheb znemožněn přístup. Domnívám se, že stanovení kontrolního místa v uvedeném bodě je možná účelné, protože pokrývá obě silnice, ale z hlediska právního, protizákonné a z hlediska lidského blbé. Špatnou triangulací kontrolního bodu byl nezákonně znemožněn pohyb v hranicích okresu a i dokonce v katastru obce Lázně Kynžvart, který byl zcela v intencích Usnesení vlády"



Dne 17.02.2021 obdrželo Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje doplnění podání žadatele na základě žádosti Odboru vnitřní kontroly. Informujeme, že na základě žadatelovo sdělených skutečností nebylo zjištěno, že by chování a jednání policistů bylo v rozporu se zákonem, respektive vnitřními předpisy Policie ČR. Řízení ve věci šetření případného nesprávného postupu policistů provádějících kontrolu tak bylo s ohledem na tato zjištění uloženo ad acta.



Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje dále posoudilo žádost žadatele o informace a v dané věci sděluje následující:



Vzhledem ke skutečnosti, že žádost žadatele o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 14.02.2021 nebyla doručena do datové schránky Policie ČR ani na adresu elektronické podatelny Policie ČR, nýbrž byla zaslána na jinou elektronickou adresu Policie ČR, bude žádost o informace vyřízena mimo režim zákona č. 106/1999 Sb. jako běžné podání nebo dotaz.



Ve věci prováděcího rozhodnutí, jehož znění žadatel požaduje, sdělujeme, že takové rozhodnutí neexistuje. Umístění kontrolních stanovišť bylo za dané situace provedeno operativně. Osobami odpovědnými za jejich vytyčení jsou ředitelé jednotlivých územních odborů, kteří mají dostatečnou znalost místních poměrů.



Ve věci umístění kontrolního stanoviště na křižovatce silnice 212 a odbočky na Dolní Lazy Vám děkujeme za podnět k přezkumu. Jsme si vědomi, že vzhledem k okolnostem, které předcházeli realizaci opatření k omezení volného pohybu osob v daných okresech, mohlo dojít k nevhodnému umístění kontrolního bodu, a proto jsme na základě podání žadatele znovu přezkoumali možnosti lokalizace kontrolního stanoviště v dané oblasti.



Musíme dát žadateli za pravdu, že umístění daného stanoviště se nachází uvnitř okresu Cheb a proto není ideální. Bohužel za aktuální situace není možné zajistit přesun kontrolního bodu a kontrolu dodržování omezení volného pohybu osob v jiném místě. Lokalizace kontrolního stanoviště na křižovatce silnice 212 a odbočky na Dolní Lazy byla vybrána na základě vyhodnocení současných personálních kapacit Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje a technických parametrů místa tak, aby bylo zajištěno zázemí pro příslušníky Policie ČR a dále možnost odstavení a otočení vozidla a byla tak zajištěna bezpečnost a plynulost provozu na dané pozemní komunikaci.



Omlouváme se za způsobené potíže, ale za současné krizové situace není v našich možnostech realizovat jiné řešení. Ve chvíli, kdy získáme prostředky potřebné pro nápravu této situace, se budeme znovu zabývat možným přesunem předmětného kontrolního stanoviště.

zpracoval: kpt. Mgr. Pavel Žíha

11. 3. 2021

