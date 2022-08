Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Žádost o informace k výkonu služby a služebním postupům

114386/2022

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje (dále jen „povinný subjekt“), které je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), obdrželo dne 14. srpna 2022 žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmětem žádosti bylo celkem 6 dotazů ke službám policisty ………… z OOP Lipník nad Bečvou v konkrétní dny, dále k postupům vedoucího předmětného OOP npor. Pechy a k okolnostem doručení spisového materiálu č. j. ………………….. na MÚ Lipník nad Bečvou.

K dotazům uvádíme následující:

1), 2), 3) Ne.

4) Požadovanou informací o údajném odlišném postupu npor. Pechy neevidujeme a tato by musela být vytvořena, na což se informační povinnost ve smyslu § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. nevztahuje. Jinými slovy se nejedná o zaznamenanou informaci ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. a zároveň se nejedná o informace, kterou by měl povinný subjekt mít či ze zákona ve smyslu § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. vytvářet.

5) Požadovanou informací o údajném stejném postupu npor. Pechy neevidujeme a tato by musela být vytvořena, na což se informační povinnost ve smyslu § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. nevztahuje. Jinými slovy se nejedná se o zaznamenanou informaci ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. a zároveň se nejedná o informace, kterou by měl povinný subjekt mít či ze zákona ve smyslu § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. vytvářet.

6) Spisový materiál č. j. ………………. doručen na podatelnu MÚ Lipník nad Bečvou osobně administrativní pracovnicí OOP Lipník nad Bečvou dne 4. března 2022.

Tímto povinný subjekt vyřídil shora uvedenou žádost ze dne 14. srpna 2022, která byla podána podle zákona č. 106/1999 Sb.

plk. Mgr. Bc. Michaela Sedláčková

ředitelka kanceláře ředitele

