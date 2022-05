Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Žádost o informace k vozidlu, služebnímu mobilu a policistům

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost a odpověď:

1. Kterým příslušníkům policie České republiky (dále jen PČR) bylo vozidlo RZ „1TH 7358“ (služební vozidlo T12 311) přiřazeno obecně

2. Kterým příslušníkům PČR bylo vozidlo RZ „1TH 7358“ (služební vozidlo T12 311) přiřazeno dne 19.04.2022 (dále jen policisté PČR) - uveďte jméno a příjmení a služební číslo.

3. Jaké je služební zařazeni a hodnost policistu PČR, jež měli dne 19.04.2022 přiřazeno vozidlo RZ „1TH 7358“ (služební vozidlo T12 311).

4. Zda je hodnocení policistů (osobní ohodnocení a jiné složky mimo základní mzdu) ovlivněno množstvím jimi řešených přestupků.

5. Jaké má vozidlo s RZ „1TH 7358“ přiřazeno zařízení pro měření rychlosti s uvedením druhu, modelu a čísla tohoto zařízení?

6. Jaké mají policisté PČR, jímž bylo dne 19.04.2022 k výkonu služby poskytnuto vozidlo RZ „1TH 7358“ (služební vozidlo T12 311), přiřazeno zařízení pro měření rychlosti s uvedením druhu, modelu a čísla tohoto zařízení?

7. K zařízení vztahující se k odpovědi na otázku ad 5) a ad 6) sdělte zda byla provedena zkouška zařízení českým meteorologických institutem, a pokud ano kdy (z jakého data je ověřovací list, jaké má číslo tento ověřovací list, jaké podmínky pro měření tento ověřovací list stanovuje pro měření stran teploty, vlhkosti vzduchu a vzdálenosti pro měření).



8. V jaké formě a kdy bylo provedeno školení policistů PČR, jímž bylo dne 19.04.2022 k výkonu služby poskytnuto vozidlo RZ „1TH 7358“ (služební vozidlo T12 311), pro používání měřícího zařízení?



9. Jaký služební telefon mají policisté, jímž bylo dne 19.04.2022 k výkonu služby poskytnuto vozidlo RZ „1TH 7358“ (služební vozidlo T12 311), přiřazen? Uveďte model, značka a výrobní číslo telefonu.



10. Kolik fotografii bylo tímto mobilním zařízením pořízeno dne 19.04.2022 v čase od 8hod do 8:30, uveďte počet fotografii a na kolika fotografiích je zachycena žena a na kolika fotografiích je zachycen muž (uvede pro každou fotografii datum a čas pořízení a kdo je na ni zachycen - postaví uvedeni muž nebo žena ).



Ke všem údajům prosím předložce příslušné listiny dokládající požadované údaje, tj. zejména:

- Doklad o přidělení služebního vozidla policistům PČR,

- Doklad o přidělení služebního telefonu policistům PČR,

- Potvrzení nebo záznam o školení policistů PČR pro používání měřícího zařízení,

- Ověřovací list měřícího zařízení vyhotoveny českým meteorologickým institutem,

- Kopie fotografii včetně záznamu o údajích o fotografii (obličeje na fotografiích mohou být začerněné, tak aby osoby nebyly rozeznatelné, ponechte pouze okolí té fotografie).“

Povinný subjekt žádost posoudil, včetně přímo souvisejících následných 5 odrážek k doložení jednotlivých „listin dokládající požadované údaje“, a poskytuje Vám informace (odpovědi):

K bodům č. 1 – 3: Služební vozidlo registrační značky 1TH 7358 je přiděleno dopravnímu inspektorátu Ostrava Městského ředitelství policie Ostrava. Dne 19. dubna 2022 v době 6:30 – 17:00 hodin vozidlo užívala hlídka tohoto dopravního inspektorátu ve složení ...., OEČ 261704 a ...., OEČ 252168. Co se týče požadovaného dokumentu, který nazýváte „doklad o přidělení služebního vozidla policistům“ – v příloze zasíláme fotokopii části knihy provozu tohoto služebního vozidla ve vztahu ke dni 19. dubna 2022. V žádosti jste vyjádřil souhlas s anonymizací (začerněním) případně poskytnutých fotografií, tudíž je zřejmé, že jsou Vám patrně známy výluky z poskytování informací podle InfZ, zejména co se týče osobních údajů či osobnostních práv. Z toho důvodu jsme uvedený souhlas s anonymizací aplikovali také pro poskytnutí vyžádaného dokumentu (obsahuje osobní údaje jiných osob, respektive řidičů, včetně podpisů).

K bodu č. 4 žádosti povinný subjekt konstatuje, že zde je požadován názor povinného subjektu. Dle § 3 odst. 3 InfZ se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo část v jakékoliv podobě, který je určitým způsobem zaznamenán. Ve smyslu § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká kromě jiného také dotazů na názory a vytváření nových informací.

K bodům č. 5 – 7: Služební vozidlo nedisponuje zařízením pro měření rychlosti. Předmětného dne byl pro měření rychlosti užit mobilní silniční laserový rychloměr LaserCam4, výrobní číslo LE0661. Veškeré informace požadované v bodu č. 7 jsou uvedeny na Ověřovacím listu, který je součástí přílohy.

K bodu č. 8: Měření prováděl a přístroj obsluhoval ..., který byl proškolen dne 10. července 2018. Školení probíhá fyzicky vždy s teoretickou a následně praktickou částí. Fotokopii osvědčení, anonymizovanou o datum narození, zasíláme v příloze.

K bodu č. 9: Jednalo se o služební mobilní telefon značky Samsung, typ Galaxy Xcover pro, který byl uvedeného dne policistům pro danou směnu určen velitelem směny. Nejedná se o „trvalé“ přidělování určitého služebního mobilního telefonu konkrétním policistům.

K bodu č. 10: Na dotaz „Kolik fotografii bylo tímto mobilním zařízením pořízeno dne 19.04.2022 v čase od 8hod do 8:30, uveďte počet fotografii a na kolika fotografiích je zachycena žena a na kolika fotografiích je zachycen muž“ nelze odpovědět, neboť fotografie z uvedeného dne a času již nejsou v zařízení dostupné (uloženy). Není vyloučeno, že některé fotografie mohly být smazány jako nepoužitelné z důvodu nízké kvality apod. Jedná se tedy, co do počtu pořízených fotografií, o neexistující informaci.

Požadujete také „ - Kopie fotografii včetně záznamu o údajích o fotografii (obličeje na fotografiích mohou být začerněné, tak aby osoby nebyly rozeznatelné, ponechte pouze okolí té fotografie).“. K uvedenému uvádíme, že v přímé souvislosti s činností předmětné hlídky dopravního inspektorátu ve Vámi uvedený den a dobu je v informačním systému ETŘ u konkrétního spisu zaevidováno 5 fotografií, které byly pořízeny na předmětný služební mobilní telefon. Pouze na jedné fotografii, kterou Vám poskytujeme, jsou zachyceny osoby. Na zbývajících 4 fotografiích je zachycen volný terén (vnější prostředí) a osobní doklady. Poskytnutá fotografie je anonymizována v souladu s ochranou osobních údajů a osobnostních práv. S anonymizací (začerněním) jste v žádosti vyjádřil souhlas.

Doprovodná informace: Dákovým přístupem je zvěřejněn jen dokument k radarovému zařízení, ostatní poskytnuté dokumenty byly anonymizovány v přímé souvislosti s žadatelem a žádostí, nelze je zpřístupnit veřejnosti s ohledem na ochranu osobnostních práv a osobních údajů.

Související dokumenty ověřovací list rychloměr.pdf

Velikost souboru:705,1 KB / formát PDF

