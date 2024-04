Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Žádost o informace k učiněnému podání - VÝZVA K UPŘESNĚNÍ

Výzva k upřesnění části žádosti podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. b) z.č. 106/1999 Sb.

Policie České republiky

KŘP Libereckého kraje

Kancelář řediele

Oddělení tisku a prevence

Č. j. KRPL-XXXXX-X/ČJ-2024-XXXXXX-XXX Liberec 3. dubna 2024

XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXX čp. XXX

XXX XX XXXXXX

Výzva k upřesnění žádosti podané podle zákona č. 106/1999Sb., v platném znění

K č. j.XXXXXXX-ž.oInf-106-PČR ÚO SN-ČJ-500-TČ-141

Dne 29. 3. 2024 obdrželo Krajské ředitelství policie Libereckého kraje (dále jen „krajské ředitelství“) Vaši žádost pod výše uvedeným č.j. o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.), která byla zaevidovaná pod č.j. uvedeným v záhlaví, ve které se domáháte následujících informací: "Věc : žádost o poskytnutí informace na položené otázky v souladu se zákonem č. 106/1999Sb.o svobodném přístupu k informacím , v souladu se zákonem č. 2/1993Sb. Listiny základních práv a svobod, poskytnout informace nestranně a pravdivě , bez zneužití libovůle , porušovat zákon 141/1961Sb. Tr. řád, ve věci řádné evidence- záznamu , trestních oznámení, a provádění prověřování ve smyslu a podle , zákon 40/ 2009Sb. Trestního zákona , mařením prověřování oznámené trestné činnosti , provedení evidence .záznamu, pod sp.zn /ČJ zákona 500/2004Sb. Správního řádu , nemající ze zákona charakter-způsob prověřování oznámené trestné činnosti, podle obsahu , podaných trestních oznámení , oznamovateli , poškozenými. Ze dne XX.X.20XX zaevidované , jako běžná písemnost za lomítkem /ČJ, pod sp.zn. KRPL-XXXXX/ČJ-2022-XXXXXX kde toto podání, bylo údajně na základě duplicity, spojeno s KRPL-XXXXX/ČJ-2022-XXXXXX, kterou nelze z podání Policie ČR, prověřit- kde je nepřezkoumatelné , není uvedeno – identifikováno přesně v čem je duplicita , označených příslušníků , Policie ČR – podání občanů, když občan přesně uvede, zda se jedná o stížnost, žádost o poskytnutí informace , nebo zda se jedná o trestní oznámení, které má náležitosti v souladu se zákonem č. 141/1961Sb. trestního řádu a to i v čem , je spatřována tato trestná činnost, jako uvedení,, nebylo zaznamenáno „ , je nevěrohodné a nepřezkoumatelné a to i při vedení, písemnosti-spisu , jako běžná písemnost, vedená pod sp.zn. za lomítkem /ČH, podle zákona 500/2004Sb. Správního řádu , při porušení zákona o prověření trestních oznámení, podle zákona č. 141/1961Sb. Tr.řádu a odepření jeho evidence, pod čj. za lomítkem,,/TČ došlo k porušení zákona 1/1993Sb.Ústavy ČR, odepřením spravedlnosti a napomáhání - nadržováním - aby pachatel unikl trestnímu stíhání a byl mu opatřen neoprávněný majetkový prospěch , ke škodě , zákonných práv , oznamovatele – poškozeného .

Na základě shora uvedených skutečností, žádám o poskytnutí informace, na položené otázky a jejich zveřejnění na úřední desce v plném rozsahu i s položenými otázkami a jejich doručení žadateli, o informace na jim stanovenou doručovací adresu e.mail: XX@X.cz ..

Vážení, tuto žádost o poskytnutí informace na položené otázky, činím na základě , dlouhého sledování, činnosti, některých příslušníků Policie ČR , Územního odboru XXXXXX a to i u OHK XXXXXX, Obvodního oddělení XXXXXX, kteří úmyslně, neplní svoji zákonnou povinnost a maří úmyslně , prověřování oznámené trestné činnosti, oznamovatelů poškozených, při zneužívání libovůle úřední osoby,, příslušníků Policie ČR, kteří podvodně tvrdily , že rozhodovali na základě , obsahu listin – trestních oznámení , bez přesného uvedení , který obsah posuzovali a jejich neuvedení má právní důsledky - nepřezkoumatelnosti , tvrzení, příslušníků Policie ČR, že obsah , nesplňuje ze zákona, náležitosti , listiny, zaslané- oznamovatelem, poškozeným a nezákonně, zaznamenané, pod sp.zn. jako běžná písemnost za lomítkem /ČJ, kde tuto nezákonnost, dokumentují, spisy KRPL-XXXXX/ČJ-2022-XXXXXX, kde není ani uvedeno o jaké podání se jedná, proti čemu, nebo komu, toto podání- nebo trestní oznámení, směřovalo a kdo je podal a to KRPLXXXXX/ČJ-2022-XXXXXX, kde není ani uvedeno o jaké podání se jedná, proti čemu, nebo komu, toto podání- nebo trestní oznámení, směřovalo a kdo je podal.

Kde došlo k úmyslnému porušení , zákona 141/1961Sb. Tr. řádu, zákona 40/2009Sb. Tr. zákona , k porušení zákona 500/2004Sb. OŠR, podvodně vydávané, za zákonné prověřování oznámené trestné činnosti, pod označením /ČJ , při porušení i zákona 120/2001Sb. EŘ, při porušení, zákona o Policii ČR , a při porušení, zákona 1/1993Sb.

Na základě shora uvedených skutečností , neprokazatelně duplicitně spojených , podání- oznámení trestních a jejich , neprověření podle, zákona 141/1961Sb. Tr.5ádu , lze konstatovat, že byl úmyslně, porušen zákon , kde toto prokazuje i schvalování činností a nečinností, porušení zákona čl.96 odst. 2 zákona č. 1/1993Sb. nezákonnou činností úřední osobou soudní JUDr. XY u Okresního soudu v XXXXXXXX , která , nesplnila svoji zákonnou, povinnost dne XX.XX.20XX a veřejně a ústně , znění tohoto rozsudku vyhlásit a v souladu se zákonem čl.96 odst. 2 zákona 1/1993Sb. Ústavy ČR zaznamenat, znění do veřejné listiny, protokolu z jednání, pod č.j. XY XXX/XX ve věci, vypořádání ,BSM podle ř40 zákona 99/1963Sb. o.s.ř

1.1

Zda pro příslušníky Policie ČR , Územního odboru XXXXXX, OHK XXXXXX a Obvodního oddělení XXXXXX,

1.2

Zda bylo ze strany vedoucích, pracovníků činných u Policie ČR , Územní odbor XXXXXX, zaznamenáno, že podání , příslušníkům Policie ČR , pod označením, listiny -spisu ,/ČJ , jako běžné písemnosti ve věci , trestních oznámeních , občanu -poškozený, zaevidované. Nemají ze zákonů České republiky a EU, náležitosti k prověřování oznámené trestné činnosti.

1.3

Žádost o poskytnutí, informace , které důkazy prokazují, že , nebylo zaznamenáno u úřední osoby , nezákonná činnost, JUDr. XY , porušení zákona od XX.XX.20XX podle §140/1961Sb. Tr. zákona dne XX.XX.20XX a veřejně a ústně , znění tohoto rozsudku vyhlásit a v souladu se zákonem čl.96 odst. 2 zákona 1/1993Sb. Ústavy ČR zaznamenat, znění do veřejné listiny, protokolu z jednání, pod č.j. XY XXX/XX ve věci, vypořádání ,BSM podle §40 zákona 99/1963Sb. o.s.ř a tím , padělání a pozměnění veřejné listiny , na základě, zneužití pravomoci úřední osoby, na základě, podvodu, poškozovat, zákonná práva, žalobce XY a obecního zmocněnce, XY v soudním řízení XY XXX/XX( rozsudek XY XXX/XX-XXX ze dne XX.XX.20XX) , za který , byla tato , padělaná a pozměněná veřejná listina označená čj. XY XXX/XX-XXX ze dne XX.XX.20XX vydávána, přesto , že ze zákona, nesplnila , náležitosti předepsané zákonem a tato nezákonnost, byla ze strany, některých příslušníků Policie ČR , podporována udržována .

1.4

Zda byli ze strany, příslušníků Policie ČR, zákonným způsobem, posuzovány, při oznámení, trestné činnosti jako je padělání a pozměnění veřejné listiny od XX.XX.20XX v souladu se zákonem č. 140/1961Sb. Tr.zák. a zákona 40/2009Sb.tr.zákona , rozsudek čj. XY XXX/XX-XXX ze dne XX,.XX.20XX od XX.XX.20XX, zda byl nezpochybnitelný důkaz , zákon čl. 96 odst. 2 zákona 1/1993Sb. Ústavy ČR a zákon §40 zákona 99/1963Sb. o.s.ř.

1.5

Zda bylo ze strany, úředních osob činných u Policie ČR, při prověřování oznámené trestné činnosti, , padělání a pozměňování veřejné listiny od XX.XX.20XX , rozsudku pod čj. XY XXX/XX-XXX ze dne XX.XX.20XX , že tento rozsudek, vydaný v písemné podobě v r. 20XX, nemá podklad ve veřejné listině , §40 zákona 99/1963Sb. o.s.ř. v protokolu z jednání a zde zaznamenaném , znění vyhlášeného rozsudku , výroku, odůvodnění, poučení ,dne XX.XX.20XX z řízení čj. XY XXX/XX ve věci, vypořádání ,,BSM“ , aby mohlo bát kvalifikovaně a odborně, posuzována trestní oznámení - oznamovatelů, poškozených o pravosti této listiny.

1.6

Zda bylo ze strany, úředních osob činných u Policie ČR, při prověřování oznámené trestné činnosti, , padělání a pozměňování veřejné listiny od XX.XX.20XX XY XXX/XX-XXX ze dne XX.XX.20XX , zaznamenali, kolik listin, obsahuje soudní řízení čj. XY XXX/XX ve věci vypořádání BSM aby mohla být odborně, posuzována, pravost a kvalifikovaně posuzováno a nepřezkoumatelně tvrzeno, že tato nezákonná činnost nebyla zaznamenána.

1.7

Zda bylo zaznamenáno ze strany, příslušníků Policie ČR, na základě svého odborného a kvalifikovaného , posuzování, podání občanů- trestních oznámení – oznamovateli poškozenými , ve věci, padělané a pozměněné veřejné listiny , pod čj. XY XXX/XX-XXX ze dne XX.XX.20XX úřední osobou soudní JUDr. XY , používané od r. 20XX cca do r. 20XX , pod označením čj. XY XXX/XX-XXX ze dne XX.XX.20XX , že byla naplněna skutková podstata podle zákona 140/1961Sb. Tr. zákona a to důkazem- že tento padělek, byl podvodně vydáván za rozsudek čj. XY XXX/XX-XXX ze dne XX.XX.20XX

1.8

Která podání, ze strany Policie ČR , přesně označit , identifikátorem – zaznamenaným u Policie ČR , která byla vyhotovena, Příslušníky Policie ČR, ve věci , vyhodnocování obsahu podání občanu – podávající – trestní oznámení, jako oznamovatelé a poškození, evidovaná pod /ČJ, jako běžná písemnost, jsou přezkoumatelná, že je uvedeno které věci nebo údaje , nenaplňují skutkovou podstatu, trestné činnosti

1.9

Zda byla ze strany, některého příslušníka Policie ČR, zaznamenána u trestního oznámení ve věci nezákonné činnosti, osoby Mgr. XY , podvodně se vydávajícího od XX.X.20XX , za úřední osobu soudní, soudního exekutora Mgr. XY , XXX Exekutorský úřad XXXXX , přesto, že věděl, ze zákona , není pravomocně, pověřen k exekuční činnosti, na základě , nepravomocného , při porušení zákona 12/2001Sb. EŘ, zákona 99/1963Sb. o.s.ř. , mající charakter, podvodu, vydírání, krádeže , při úmyslném neplnění zákonných povinností, kdy i podvodně, padělal veřejné listiny od XX.X.20XX ke krádeži , peněz z účtu pana XY u XX .a.s. XXXXXX,

Nezpochybnitelný, důkaz, o nezákonné činnosti ,Mgr. XY a spol. podle zákona 99/1963Sb. o.s.ř. , zákona 120/2001Sb. ve znění zákona k XX.X.20XX , že tato osoba, Mgr. XY neměla oprávnění od XX.X. 20XX, se vydávat za zákoně, pověřeného soudního exekutora , kdy usnesení okresního soudu v XXXXXXXX, Xx XXXX/20XX-XX ze dne XX.X.20XX, nebylo pravomocné a vykonatelné k pověření , být soudním exekutorem ,od XX.X.20XX do XX.X.20XX , kde naplnil skutkovou, podstatu, podvody, padělání, za účelem vydírání, pana XY, a krádeže peněz a omezit ho nezákonným způsobem, na právech a majetku. a pozměnění veřejné lisinn, kde se vydával podvodně , za soudního exekutora , pověřeného soudem ale nesdělil, že toto řízení, není pravomocné.

1.10

Které , podklady byli přezkoumatelné, byli ze strany, příslušníka, Policie ČR , OHK XXXXXX, npor. XY, publikovány ve svých vyrozuměních ve věci trestních oznámení, na padělání a pozměnění, veřejné listiny , u KP XXXXXX, Výpis z katastru nemovitostí a to LV: XXXX k.ú. XXXXXX, aby nebylo zaznamenáno, že byl ,, padělán a pozměněn údaj v části ,,A“ o padělaný údaj ,,SJM“ , kde řízení, XY XXX/XX u Okresního soudu v XXXXXXXX a listiny XY XXX/XX-XXX ze dne XX.XX.20XX , prokazuje, že se jedná o majetek , který částečně, patřil do ,,BSM“ ,a tento údaj nebyl ze zákona, podložen. Kde bez , přezkoumatelnosti uvedení, že se tam tento údaj na této listině, nenacházel ,, údaje nebylo zaznamenáno „ , byl příslušníkem, Policie ČR, npor. XY, úmyslně , porušen zákon aby opatřil, paní XY a spol , neoprávněný majetkový prospěch. Kde bylo nadržováno, pachatelům trestné činnosti, padělatelům u KP XXXXXX Ing. XY a spol. , kteří věděli, z úřední povinnosti a listin, založených u KP XXXXXX , že pozemek č. XXXX/X, není ve vlastnictví, pan XY a to ze zákona. Kde důkazní listina , prokazuje že KP XXXXXX, věděl cca od XX.X.20XX, na základě, převzatého rozsudku čj. XY XXX/XX-XXX ze dne XX.XX.20XX, že se jedná jen částečně o majetek , patřící do BSM a to jen &#XXX; domu čp. XXX , aby se XYr, mohl stát, výlučným vlastníkem domu č.p.XXX , stojícím na jeho pozemku č. XXXX/X k.ú. XXXXXX.

Důkazem: Nevyvratitelný, důkaz , že úřední osoby Činné u KP XXXXXX, věděli z úřední , povinnosti, že se jedná o majetek, patřící do MSM a ne do SJM

Listinný důkaz ze zákona 40/1964Sb. OZ že se jednalo o majetek ,,BSM- kde přesto, úřední osoby činné u KP XXXXXX , udržovaly nezákonný stav s padělaným a pozměněným údajem, že se jedná o majetek, patřící do,,SJM – společné jmění manželů , aby podvodem na základě padělané veřejné listiny , opatřily, nezákonný majetkový, prospěch, XY a spol, krádeži majetku občana XY.X.X.XXXX, Krádeži &#XXX; domu, a pozemku a peněz,

1.11

Které , podklady byli přezkoumatelné, byli ze strany, příslušníka, Policie ČR , OHK XXXXXX, npor. XY, publikovány ve svých vyrozuměních ve věci trestních oznámení, na padělání a pozměnění, veřejné listiny , u KP XXXXXX, Výpis z katastru nemovitostí a to LV: XXXX k.ú. XXXXXX, aby nebylo zaznamenáno, že byl ,, padělán a pozměněn údaj v části ,,B“ o padělaný údaj , že je XY, vlastníkem , pozemku č. XXXX/X zapsaném, na LV.XXXX k.ú. XXXXXX , kde tuto nezákonnou skutečnost, vyvrací, veřejná listina LV. XXXX k.ú. XXXXXX , kde je uveden od r. 19XX , výlučným vlastníkem, pozemku, XY, na základě, kupní smlouvy, určeného k výstavě domu XY , prokazuje, že se jedná o pozemek a výlučný majetek pana XY , nepatřící , do BSM ani SJM a tento údaj nebyl ze zákona, podložen. Kde bez , přezkoumatelnosti uvedení, že se tam tento údaj na této listině, nenacházel ,, údaje nebylo zaznamenáno „ , byl příslušníkem, Policie ČR, npor. XY, úmyslně , porušen zákon a jednal s úmyslem aby opatřil, paní XY a spol , neoprávněný majetkový prospěch. Kde bylo nadržováno, pachatelům, organizované trestné činnosti, padělatelům u KP XXXXXX , řediteli Ing. XY a spol. , kteří věděli, z úřední povinnosti a listin, založených u KP XXXXXX , že pozemek č. XXXX/X, není ve vlastnictví, pan XY a to ze zákona.

Důkazem: nevyvratitelný důkaz prokazující, výlučné vlastnictví, pana XY , pozemku č. XXXX/X k.ú. XXXXXX – stavby domu čp.XXX, a pozemek č. XXX/X stavby Kolny a pozemek č. XXXX/X zahrada .

1.12

Zda si byli , vedoucí pracovníci činní u policie ČR, činní u Policie ČR , OHK XXXXXX, seznámeni se zákonnou skutečností , že se soudní exekutor, Mgr. XY , při vyklizení domu čp.XXX, dopustil v souběhu, exekuce vyklizení domu – bytu občana XY , XXXXXXXXXX čp.XXX, , nezákonné činnosti, krádeže a zničení majetku , v průběhu exekučního řízení, občana XY ,X.X.XXXX.

1.13

Zda si byli , vedoucí pracovníci činní u policie ČR, činní u Policie ČR , OHK XXXXXX, seznámeni na základě prověřování oznámené trestné činnosti, se zákonnou skutečností , že se soudní exekutor, Mgr. XY , při vyklizení domu čp.XXX, dopustil v souběhu, exekuce vyklizení domu – bytu občana XY , XXXXXXXXXX čp. XXX, , nezákonné činnosti, krádeže a zničení majetku , v průběhu exekučního řízení, osoby OSVČ : XY,IČ: IČ: XXXXXXXX, Se sídlem , XXXXXXXXXX čp.XXX , XXX XX XXXXXX-XXXXXXXXXX , Česká republika.

1.14

Zda byli, činností a nečinností , příslušníků Policie ČR, činných u ÚO XXXXXX a OHK XXXXXX a Obvodního oddělení XXXXXX , osoby páchajici , nezákonnou činnost u Okresního soudu v XXXXXXXX od r. 20XX, utvrzovány o jejich, beztrestnosti i za padělání a pozměňování veřejné listiny a používání ji jako pravé .

1.15

Zda byli, činností a nečinností , příslušníků Policie ČR, činných u ÚO XXXXXX a OHK XXXXXX a Obvodního oddělení XXXXXX , osoby páchajici , nezákonnou činnost u Katastrálního úřadu v XXXXXXXX , od r. 20XX, utvrzovány o jejich, beztrestnosti i za padělání a pozměňování veřejné listiny a používání ji jako pravé

1.16

Jaká opatření, byla ze strany, vedoucích, pracovníků činných u Policie ČR, Územní odbor XXXXXX a u OHK XXXXXX, aby vyjádření, příslušníků Policie ČR , ve věci posuzování obsahu , podání oznamovatelů a poškozených, byla věrohodná a obsahovala údaje, na základě, kterých , podkladů – důkazů a zákonů , při posuzování , těchto obsahu podání – většinou označených jako oznámení trestné činnosti a označení důkazů a to i porušených zákonů, na základě kterých jsou oznamovatele, poškození , přesvědčeny, že se jedná o nezákonnou činnost , posuzovanou podle trestního zákona, došel k závěru pod označení listin/ČJ , správního řádu , že tato oznámená, trestná činnost, ,, nebyla zaznamenána“ a byla věrohodně přezkoumatelná . Za poskytnuté informace předem děkuji."

Krajské ředitelství jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudilo a vyzývá Vás k upřesnění Vámi podané žádosti ve Vámi položených otázkách pod čísly 1.1, 1.14, 1.15, neboť tyto otázky jsou nesrozumitelné a není zřejmé jaké informace jsou požadovány. Podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím povinný subjekt posoudí žádost a v případě že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti. Vámi upřesněné otázky zašlete k č.j. KRPL-XXXXX/ČJ-2024-1800PI-APO.

Dále Vám zasílám odpovědi na Vaše otázky:

1.2: Podání jsou posuzována a evidována dle platných právních norem.

1.3: Věc byla řádně prošetřena, přezkoumána a nebylo zjištěno protiprávní jednání.

1.4: Viz odpověď na otázku 1.3.

1.5: Viz odpověď na otázku 1.3.

1.6: Viz odpověď na otázku 1.3.

1.7: Viz odpověď na otázku 1.3.

1.8: Viz odpověď na otázku 1.2.

1.9: Věc byla řádně prošetřena, podrobena přezkumu, přičemž nebylo zjištěno protiprávní jednání. Bližší skutečnosti nelze sdělit, neboť spisový materiál byl již skartován.

1.10: Viz odpověď na otázku 1.3.

1.11: Viz odpověď na otázku 1.3.

1.12: Viz odpověď na otázku 1.3.

1.13: Viz odpověď na otázku 1.3.

1.16: Viz odpověď na otázku 1.2.

Poučení:

Neupřesníte-li žádost do 30 dnů ode dne doručení této výzvy, bude rozhodnuto o odmítnutí žádosti.

