Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Žádost o informace k učiněnému podání

Zveřejnění žádosti podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, jako povinný subjekt, obdrželo dne 10. ledna 2024 žádost podanou v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.), pana XY, XY, e-mail: XY@XY.cz, (dále jen „žadatel“), kterou se dožadoval poskytnutí informací k souboru 10 dotazů.

Věc: žádost o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím v souladu se zákonem č. 2/1993Sb. Listiny základních práv a svobod, pravdivě a nestranně, v souladu se zákony České republiky a jinými právními předpisy v souladu se zákonem 1/1993Sb. Ústavy ČR , zákonem č. 141/1961Sb. Tr.řádu, zákonem č. 140/1961Sb. Tr.zákona , zákonem č. 40/2009Sb. Tr.zákona a zákonem 99/1963Sb. o.s.ř. A to písemnou formou na položené otázky a doručit na doručovací adresu e.mail: XY@XY.cz A aby tyto poskytnuté, informace , byli ze zákona zveřejněny, na úřední desce, Policie ČR , ÚO Semily.

Povinný subjekt tedy na základě žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a na základě rozhodnutí nadřízeného věcně příslušného orgánu poskytuje následující odpovědi k souboru 10 otázek.

Otázka č. 1.1-

Zda bylo běžné u PČR KŘP LK ÚO Semily , nestíhání pachatelů trestné činnosti, jako je padělání a pozměňování veřejných listin, ze strany některých příslušníků Policie ČR , mající charakter, organizovaného zločinu, při úmyslném neplnění zákonných povinností s úmyslem oznamovatelům a poškozeným způsobit škodu, na právech, náležející ze zákona oznamovatelům poškozeným – trestnou činností , podle zákona č. 141/1961Sb. Tr. řádu, zákona 140/1961Sb. Tr. zákona, zákona 40/2009Sb. Tr. zákona , podle zákona 2/1993Sb. Listiny základních práv a svobod, kde došlo k úmyslnému porušení nestrannosti , při zneužívání libovůle , některých příslušníků Policie ČR, způsobit, některým oznamovatelů- poškozeným , škodu na právech a majetku, při porušování i zákona 1/1993Sb. Ústavy ČR , kdy nebylo na libovůli- jestli obsah listiny- trestních oznámení , bude – nebo nebude prověřován, ten je dán zákonem , jinak to má charakter- odepření spravedlnosti porušení Ústavy ČR a policie nese plnou odpovědnost, za škody způsobené ,úmyslné neplněním úředních povinností , příslušníky Policie ČR, Územního odboru Semily .

Odpověď k 1.1-

U Policie ČR, Územního odboru Semily, nebyla zjištěna Vámi zmiňovaná organizovaná trestná činnost příslušníků tohoto útvaru v souvislosti s nestíháním pachatelů.

Otázka č. 1.2-

Zda bylo možno ze strany oznamovatelů poškozených trestnou činností- považovat ze strany některých příslušníků Policie ČR, KŘP LK ÚO Semily , za nadržování pachatelům trestné činnosti, při porušení zákona 2/1993Sb. Listiny základních práv a svobod, porušení nestrannosti a zneužití libovůle k šikanování oznamovatele- poškozeného, kdy obsah trestních oznámení splňoval náležitosti předepsané zákonem, komu je adresované , kdo je uvedení , narození, adresa podle zákona č. 141/1961Sb. Tr. řádu a jiných zákonů a právních norem , náležitosti trestního oznámení- kde žádné .

Odpověď k 1.2-

Dotaz postrádá smysl, zjevně není dokončen, proto na něho nebude odpovídáno.

Otázka č. 1.3-

Které listiny, s uvedením spisové značky, spisu s uvedením spisové značky. ČJ – TČ , Policien ČR Územního odboru Semily, OHK Semily, Obvodního oddělení XY prokazují, že došlo k prověřování oznámené trestné činnosti, padělání a pozměňování veřejné listiny , že tento nezákonný údaj, tato listiny , u Katastrálního pracoviště, neobsahuje na LV: XXXX k.ú. XY v části ,,A“ že neobsahuje nezákonně uvedení ,,SJM“ když , zaniklo manželství v r. XXXX a žádný majetek v SJM, nevznikl,( údaj padělán) dále policie neprokázala, že XY , je zákonným vlastníkem, pozemku zapsaném v LV: XXXX k.ú. XY v části ,,B“ na parcele č. XXXX/XX zapsané v LV: XXXX k.ú. XY( údaj padělán), nedošlo k prověření , podvodného nezákonného zápisu v r. 20XX -do LV: XXXX k.ů. XY , do části ,,C“ , nepravomocné listiny usnesení Okresního soudu v XY, pod čj. Viz- důkaz kopie LV: XXXX k.ú. XY – o nezákonné činnosti, příslušníků Policie ČR , kteří při úmyslném neplnění zákonných povinností, napomáhali používat, padělanou a pozměněnou veřejnou listinu, jako pravou cca od r. 20XX , a nadržovali pachatelům trestné činnosti aby , opatřili neoprávněný majetkový prospěch pro jiného. XY a spol. ke krádeži majetku vlastníka XY, XXXX, kde bývalí, příslušníci Policie ČR, XY, XY, XY atd. napomáhali používat, padělku jako pravého a způsobit škodu od cca 20XX za cca20 mil Kč. Kde došlo i k zatajení důkazní listiny- nezákonný zápis- v části E, že XY se nikdy , nemohla stát vlastníkem domu( čp. XXX, ) na parcele č. XXXX kú. XY , stavebníka XY , kde byla omezena zákonem §58 a násl zákona Notářsky ověřená listina a důkaz , který příslušníci Policie ČR a padělatelé listiny LV: XXXX k.ú. XY zatajili , zápis POVZ: XXX/XX ze dne XX.X.20XX, kde se podle zákona , nemohla XY a ani XY stát, vlastníkem domu čp. XXX , a tento údaj byl pro ni padělán.

Odpověď k 1.3-

K uvedenému není možno se vyjádřit, neboť spisový materiál, ve kterém byla tato věc prošetřena, byl již skartován.

Otázka č. 1.4-

Zda mohla Policie ČR Územní odbor Semily a OHK Semily, nebo OO Policie XY, doložit, nějakým spisem, že, prověřovala , tyto listiny u Katastrálního pracoviště XY , jako je smlouva o půjčce, kde byla XY, ze zákona vyloučena jako vlastník domu čp. XXX, který nemohl pan XY, na nikoho převést a to ze zákona. Viz důkazní listina zapsaná do LV: XXXX k.ú. XY pod POLVZ: XXX/XX Kde výlučným vlastníkem k pozemku LV: XXXX k.ú. XY č. XXXX – nasl .XXXX/X, XXXX/X, XXXX/X k.ú. XY , byl. XY, na základě zákona na základě kupní smlouvy k výstavbě svého domu, Tento listinný důkaz, prokazuje, že u KP XY v LV: XXXX k.ú. XY se tento zápis o omezení paní XY nyní XY, někdo snažil zničit , přeškrtnutím tohoto zápisu – s úmyslem , nezákonného zápisu vlastnického práva , kde tato listina, prokazuje, že výlučným vlastníkem, byl pan XY a že se jedná v části listiny LV: XXXX k. ú. XY o padělání a pozměňování veřejné listiny v části,,B“ kde j byla zapsána, nezákonně, paní XY, jako vlastník, pozemku č. XXX/X k § XY, zapsané v LV: XXXX k.ú. XY

Odpověď k 1.4-

K uvedenému není možno se vyjádřit, neboť spisový materiál, ve kterém byla tato věc prošetřena, byl již skartován.

Otázka č. 1.5-

Zda si byl , pan nový ředitel Ú O Semily, jist, že plnili příslušníci Policie ČR , od obvodního oddělení XY, po OHK Semily a ÚO Semily , svoji úřední povinnost , při objasňování nebo prověřování oznámené trestné činnosti , jestliže zatajovali a neprováděli důkazy, které prokazují , organizovaný zločin, od padělání a pozměňování veřejných listin aby opatřily pro sebe, nebo pro jiného, neoprávněný majetkový prospěch a způsobili oznamovateli, úmyslně škodu na majetku, přesahující cca 20 mil. Kč.

Odpověď k 1.5-

Nový ředitel Územního odboru PČR Semily má informace, že nebyla zjištěna Vámi zmiňovaná organizovaná trestná činnost příslušníků tohoto útvaru v souvislosti s nestíháním pachatelů.

Otázka č. 1.6-

Že došlo k nezákonnému, zápisu do LV: XXXX k.ú. XY , věděl z úřední povinnosti, ředitel Ing. XY KP XY , do části ,,C“ omezení vlastnických práv a to nepravomocné listiny , usnesení Okresního soudu v XY, pod čj. , kde tuto nezákonnou činnost, neprokazuje, žádná listina, že by byla prověřována – a tvrzení příslušníků Policie ČR, že tato činnost, nebyla zaznamenána v běžné písemnosti korespondenci , pod spisovou značkou ,,ČJ „ , nebylo zaznamenáno v žádné veřejné listině , usnesení, podle zákona č. 141/1961Sb. Tr. zákona – a došlo k padělání a pozměnění veřejné listiny LV: XXXXX k. ú. XY , nezákonným zápisem do části ,,C“ , nepravomocné listiny v r. 20XX ,usnesení Okresního soudu v XY, pod čj. Yy XXXX/20XX-XX ze dne XX.X.20XX LV: XXXX k.ú. XY . Kde tato veřejná listina, prokazuje že ještě v roce 20XX, nebyla opatřena doložkou právní moci a vykonatelnosti, na základě které by mohl být, proveden, zákonný zápis do LV: XXXX k-ú. XY do části ,,C“ omezující práva a povinnosti, vlastníka – exekucí XY. Kde tato listina, prokazuje organizovanou trestnou činnost na KP XY. , úředních osob k šikaně, vlastníka při zneužití . , že pravomoci úředních osob s úmyslem mu způsobit škodu na právech tak majetku. Kdy tuto nezákonnou činnost, podporoval i ředitel KP XY , Ing. XY. Přesto byla nezákonně, zapsána do LV: XXXX.k.ú.XY .

Odpověď k 1.6-

Nejedná se o dotaz, proto na toto konstatování nebude reagováno.

Otázka č. 1.7-

Zda si byl pan ředitel Policie ČR KŘP LK ,ÚO Semily, vědom, toho že listinné důkazy a zákony, prokazují, že se od XX.X.20XX , soukromá osoba , Mgr. XY , vydával i u KP XY , za zákonem pověřeného soudního exekutora , bez zákonného oprávnění, pověření , vykonatel , za účelem, podvodu, padělání a pozměňování veřejných listin, kdy se vydával podvodně o za zákonem pověřeného soudního exekutora , bez zákonného pověření, kde od XX.X.20XX , získával neoprávněně- nezákonně informace o osobě XY, X.X.XXXX, kde padělal veřejné listiny – exekuční příkaz ke XY a.s. XY – za účelem krádeže peněz , přesahující částku 70 000,-Kč ,( tyto peníze se ztratily ) za účelem vydírání, nezákonného podvodu i u KP XY , kdy to dokazuje i spis samotného soudního exekutora, který si založila soukromá osoba Mgr. XY kdy do XX.X.20XX , a ve svém důsledku do , neměl, ke své činnosti, vykonatelnou listinu opatřenou doložkou právní moci a vykonatelnosti , že byl ze zákona pověřen k exekuční činnosti.

Odpověď k 1.7-

Ředitel Územního odboru Semily si je vědom, že oznámení na činnost Mgr.XY bylo řádně prošetřeno či prověřeno, trestná činnost této osoby nebyla zjištěna.

Otázka č. 1.8-

Zda si byl pan ředitel ÚO Semily- vědom, toho, že veřejné listiny jako je usnesení čj. Yy XXXX/20XX-XX ze dne XX.X.20XX, prokazovala že, příslušníci, policie ČR, neplnili úmyslně svoji zákonnou povinnost, podle zákona č. 141/1961Sb. Tr. řádu, když listina, prokazuje, že podkladem pro exekuci, byla padělaná a pozměněná veřejná listina , vydaná u Okresního soudu v XY, pod čj. XX XXX/XX-XXX ze dne XX.XX.20XX . kde tato listina zatajený důkaz- porušila čl. 96 odst. 2 zákona 1/1993Sb. Ústavy ČR- kdy toto znění rozsudku, nebylo veřejně a ústně, vyhlášeno v soudním řízení čj. XX XXX/XX ve věci vypořádání ,,BSM“ a podle §40 zaznamenáno ve znění vyhlášeného výroku, odůvodnění, poučení do veřejné listiny , protokolu z jednání podle zákona 99/1963Sb. Tr. zákona .

Odpověď k 1.8-

Ředitel Územního odboru Semily si je vědom, že oznámení na možné padělání Vámi uváděné veřejné listiny bylo řádně prošetřeno či prověřeno, trestná činnost nebyla zjištěna, a to ani příslušníků Územního odboru PČR Semily.

Otázka č. 1.9-

Zda byl pan ředitel ÚO Semily , seznámen se skutečným stavem že důkazy o krádež domu, XXX, ke škodě vlastníka pana XY, byl organizován se zapojením, některých příslušníků Policie ČR , kteří napomáhali při neplnění svých zákonných povinností organizovanému zločinu a to i u Okresního soudu v XY atd. na základě padělaných a pozměněných veřejných listin, prokazuje, že byla exekuce, byla ukončena na základě, jiného rozsudku čj. XY XXX/XX -XXX ze dne XX.XX.20XX vyhotoveného , padělku na základě , padělání -padělku v r. 20XX z čj. XY XXX/XX-XXX ze dne XX.XX.20XX oprava padělku na XY XXX/XX-XXX ze dne XX.XX.20XX , kde obě tyto veřejné listiny, nebyli ve svém důsledku, padělatelem úřední osobou soudní, JUDr. XY , nebyly podle zákona čl. 96 odst. 2 zákona 1/1993Sb. ústavy ČR – nebyli tyto rozsudky ve znění písemném , veřejně a ústně vyhlášeny , při porušení zákona §40 zákona 99/1963Sb.

Odpověď k 1.9-

Ředitel Územního odboru Semily si je vědom, že oznámení na možné padělání Vámi uváděné veřejné listiny bylo řádně prošetřeno či prověřeno, trestná činnost nebyla zjištěna, a to ani příslušníků Územního odboru PČR Semily.

Otázka č. 1.10-

Zda byl pan ředitel Policie ČR, seznámen se skutečným stavem , posuzování příslušníků Policie ČR, podání občanů- trestních oznámení , podle jeho obsahu , to znamená i listiny , žádosti o poskytnutí informace podle zákona 106/1999Sb. O svobodném přístupu k informacím, , mající obsah , který splňuje náležitosti, důvodného podezření o spáchání trestné činnosti a to v souladu se zákony České republiky a EU, na které příslušný státní orgán, nereflektoval nebo tuto trestnou činnost úmyslně přehlíží, kde i listiny – veřejné listiny , měla Policie ČR , prostřednictvím některých příslušníků Policie ČR , k dispozici a byla od r. 20XX úmyslně nečinná kde je v rozporu se zákony České republiky a EU, registrovat, zaznamenávat- trestní oznámení , jako běžnou písemnost- spis , pod sp.zn. za lomítkem/ČJ a ne jako trestnou činnost, spisové značky- listiny , jako trestnou činnost, za lomítkem /TČ.

Odpověď k 1.10-

Ředitel Územního odboru Semily si je vědom, jak mají být řádně evidována podání. Taktéž si je vědom, že nebyla v postupu příslušníků Územního odboru PČR Semily v případě evidování Vašich oznámení, či oznámeních pana XY, shledána žádná pochybení.

vytisknout e-mailem