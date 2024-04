Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Žádost o informace k učiněnému podání

Zveřejnění informací podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, jako povinný subjekt, obdrželo dne 22. března 2024 žádost podanou v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.), pana XY, nar. X.X.XXXX, bytem XY, e-mail: XY@X.cz, (dále jen „žadatel“), kterou se dožadoval poskytnutí informací k souboru 23 dotazů.

Věc: žádost o poskytnutí, informace v souladu se zákonem č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím, nestranně a pravdivě v souladu se skutečným stavem a zákony České republiky a EU. na položené otázky v souladu se zákonem č. 141/1961Sb. Trestního řádu v souladu se zákonem, zákonem 40/2009Sb. Tr. zákona , zákonem č. 2/1993Sb. Listiny základních práv a svobod – nestranně a pravdivě, zákonem o Policii ČR -273/2008Sb., zákonem 500/2004Sb. SŘ, zákonem 1/1993Sb. Ústavy ČR , poskytnout informace na položené otázky a to písemnou formou a doručit žadateli označenou , doručovací adresu a jejich zveřejnění na úřední desce , Policie ČR , KŘP LK , v plném znění a i s položenými otázkami a vloženými důkazy.

Povinný subjekt tedy na základě žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a na základě rozhodnutí nadřízeného věcně příslušného orgánu poskytuje následující odpovědi k souboru 23 otázek.

Otázka č. 1.1-

Zda bylo možno , na základě úřední činnosti PČR KŘP LK , ze strany některých úředních osob činných jako příslušníci Policie ČR, Krajského ředitelství PČR Libereckého kraje a na základě úřední činnosti PČR KŘP LK , ze strany některých úředních osob činných jako příslušníci Policie ČR, Krajského ředitelství PČR Libereckého kraje , prověřovat , podaná trestní oznámení, oznamovateli, poškozenými , podle zákona 500/2004Sb. Správního řádu pod označením sp. zn. za lomítkem /ČJ jako běžná písemnost.

Odpověď k 1.1-

Rozhodně není pravdou, že zaevidování písemnosti u Policie ČR pod číslem jednacím obsahujícím za lomítkem označení ČJ, je v rozporu se zákonem. Toto rozlišení závisí na kvalifikovaném posouzení oznámení ze strany policejního orgánu.

Otázka č. 1.2-

Zda byl, ze strany , příslušníků Policie ČR, na základě úřední činnosti PČR KŘP LK , ze strany některých úředních osob činných jako příslušníci Policie ČR, Krajského ředitelství PČR Libereckého kraje pod které spadá i Územní odbor XY , dodržován postup při podání trestního oznámení, oznamovatelů poškozených a zda byla všechna podání , označena jako trestní oznámení , řádně prověřena , podle obsahu podání , zda došlo ke spáchání oznámené trestné činnosti .

Odpověď k 1.2-

Okolnosti byly řádně prověřeny či prošetřeny, trestná činnost v této spojitosti nebyla nikdy zjištěna.

Otázka č. 1.3-

ZZda byl, ze strany , některých příslušníků Policie ČR, na základě úřední činnosti PČR KŘP LK , ze strany některých úředních osob činných jako příslušníci Policie ČR, Krajského ředitelství PČR Libereckého kraje spadající pod Obvodní oddělení XY , dodržován postup při podání trestního oznámení, oznamovatelů poškozených a zda byla všechna podání , označena jako trestní oznámení , řádně prověřena , podle obsahu podání , zda došlo ke spáchání oznámené trestné činnosti , například zda došlo k prověření oznámené trestné činnosti , zda rozsudek čj. XY XXX/XX-XXX ze dne XX.XX.20XX vydaný v písemné podobě, v r. 20XX, byl , dne XX.XX.20XX, veřejně a ústně vyhlášeny, aby splňoval zákonnou povinnost k vydání, písemného znění, rozsudku podle zákona 99/1963Sb. o.s.ř.

Odpověď k 1.3-

Věc byla řádně prověřena či prošetřena, blíže není možno se vyjádřit, neboť spisový materiál k tomuto byl již skartován.

Otázka č. 1.4-

Zda byl, ze strany , příslušníků Policie ČR, na základě úřední činnosti PČR KŘP LK , ze strany některých úředních osob činných jako příslušníci Policie ČR, Krajského ředitelství PČR Libereckého kraje , nadřízenému Územnímu odboru XY ,Obvodní oddělení XY a OHK XY , byl dodržován postup při podání trestního oznámení, oznamovatelů poškozených a zda byla všechna podání , označena jako trestní oznámení , řádně prověřena , podle obsahu podání , zda došlo ke spáchání oznámené trestné činnosti , například zda došlo k prověření oznámené trestné činnosti , jako je padělání a pozměnění veřejné listiny, u KP XY – výpis z katastru LV: XXXX k.ú. XY nemovitostí , že se jedná o majetek, patřící do ,,SJM. a zda byl proveden důkaz, zda byli XY a XY , při vzniku zákona o ,,SJM“ společné jmění manželů- manželé aby mohlo dojít označení, že se jedná o majetek, patřící do ,,SJM“.

Odpověď k 1.4-

Věc byla řádně prověřena či prošetřena, Vámi uváděné padělání veřejné listiny nebylo zjištěno.

Otázka č. 1.5-

Zda byl, ze strany , příslušníků Policie ČR, na základě úřední činnosti PČR KŘP LK , ze strany některých úředních osob činných jako příslušníci Policie ČR, Krajského ředitelství PČR Libereckého kraje , jako nadřízený Územnímu odboru XY ,Obvodní oddělení XY a OHK XY a byl dodržován zákonný postup při podání trestního oznámení, oznamovatelů poškozených a zda byla všechna podání , označena jako trestní oznámení , řádně prověřena , podle obsahu podání , zda došlo ke spáchání oznámené trestné činnosti , například zda došlo k prověření oznámené trestné činnosti , jako je padělání a pozměnění veřejné listiny, u KP XY – výpis z katastru nemovitostí , že se jedná o majetek, patřící i XY, zapsané v LV: XXXX k.ú. XY, v části ,,B“ , že je spoluvlastnicí,- vlastnici – domu čp. XXX, zapsané na pozemku č. XXXX/X zapsané v LV: XXXX k.ú. XY , zda byl proveden základní úkon, důkaz- zda XY, byla ze zákona vlastníkem, pozemku č. XXXX/X zapsaném na LV: XXXX k.ú. XY a zda tento zákonný údaj, pro potřebu, tato veřejná listina, obsahuje , že prokazuje, pro XY, že je vlastníkem, pozemku č. XXXX/X a to ze zákona aby tento údaj mohl, být osvědčen ve veřejné listině, LV :XXXX kú. XY , pro potřebu , XY a provedení výslechu tyto osoby a podání vysvětlení, pachatelky trestné činnosti XY.

Odpověď k 1.5-

Věc byla řádně prověřena či prošetřena, Vámi uváděné padělání veřejné listiny nebylo zjištěno.

Otázka č. 1.6-

Zda bylo možno na základě úřední činnosti PČR KŘP LK , ze strany některých úředních osob činných jako příslušníci Policie ČR, Krajského ředitelství PČR Libereckého kraje , na základě úmyslného neplnění úřední činnosti některých příslušníků Policie ČR , Územního odboru XY , některým příslušníkům Policie ČR, Oddělení hospodářské kriminality , prověřovat , podaná trestní oznámení, oznamovateli, poškozenými , podle zákona 500/2004Sb. Správního řádu a vydávat je za prověřování oznámené trestné činnosti, podle zákona 141/1961Sb. TR. řádu.

Odpověď k 1.6-

Věc byla řádně prověřena či prošetřena, Vámi uváděné nepravdivé zápisy nebyly zjištěny.

Otázka č. 1.7-

Zda byla úřední osoba činná , na ředitelství Policie ČR , KŘP LK Kancelář ředitele , Kanceláře ředitele xxxxxxxx xxxxx , příslušnice Policie ČR , hodnosti mjr. XY, xxxxxxx xxxxxxxx , seznámena s právními účinky, listin zaznamenaných, pod čj. listin spisu za lomítkem /ČJ , jako běžná písemnost, nespadající do prověřování, oznámené trestné činnosti, podle zákona č. 141/1961Sb. Tr. řádu a skartační dobou písemnosti, vedených pod sp.zn. za lomítkem /ČJ .

Odpověď k 1.7-

Všem policistům zařazených pod Krajským ředitelstvím Policie Libereckého kraje je známo rozlišení TČ a ČJ u evidovaných spisů. Rozdíl mezi prověřováním a šetřením Vám byl opakovaně vysvětlen.

Otázka č. 1.8-

Zda byla úřední osoba činná , na ředitelství Policie ČR , KŘP LK Kancelář ředitele , Kanceláře ředitele xxxxxxxx xxxxx , příslušnice Policie ČR , hodnosti mjr. XY, xxxxxxx xxxxxxxx , seznámena s právními účinky, listin zaznamenaných, pod čj. listin spisu za lomítkem /TČ , jako trestná činnost , spadající do prověřování, oznámené trestné činnosti, podle zákona č. 141/1961Sb. Tr. řádu a skartační dobou písemnosti, vedených pod č.j. za lomítkem /TČ -trestná činnost.

Odpověď k 1.8-

Všem policistům zařazených pod Krajským ředitelstvím Policie Libereckého kraje je známo rozlišení TČ a ČJ u evidovaných spisů. Rozdíl mezi prověřováním a šetřením Vám byl opakovaně vysvětlen.

Otázka č. 1.9-

Kým, byla řádně prověřována oznámená trestná činnost s uvedením, součásti Policie ČR a s uvedením, čísla jednacího uvedeného spisu , Zda bylo zaznamenáno jako důkaz ze stany některého příslušníka Policie ČR KŘP LK,ÚO XY OHK XY, že se XY XXXX, prokazovala padělanou a pozměněnou veřejnou listinu LV: XXXX k.ú. XY v části ,,A“, že majetek zde uvedený patří do ,,SJM“ společného jmění manželů.

Odpověď k 1.9-

Věc byla řádně prověřena či prošetřena, Vámi uváděné padělání veřejné listiny nebylo zjištěno.

Otázka č. 1.10-

Kterým příslušníkem Policie ČR , s uvedením, hodnosti, titulu, jména, příjmení, pracovní postavení s uvedením čísla jednacího , byla tato věc řádně prověřena a prošetřena aby bylo zaznamenáno a šetřeno u Policie ČR , KŘP LK, OHK XY, zda bylo ze strany některého , příslušníka Policie ČR s uvedením, hodnosti, titulu, jména, příjmení, pracovní zařazení bylo prověřováno trestní XY , Mgr. XY , u KP XY s uvedením dne, měsíce, roku a čj. pod kterým, toto oznámení bylo evidováno, pro padělání a pozměňování veřejné listiny listu vlastnictví LV: XXXX k.ú. XY , vyhotovené u Katastrálního pracoviště XY v souladu se zákonem 141/1961Sb. Tr.řádu a dalšími zákony a právními normami, ve věci padělání údajů v části ,,A“, ,,B“, ,,B1“, ,,C“ atd.“ jestliže, listinný důkaz , prokazuje tuto nezákonnou činnost, prokazuje, nadržování, napomáhání, používání, padělané a pozměněné veřejné listiny a ve svém důsledku, ze strany tohoto příslušníka schvalování, této nezákonné činnosti , mající charakter, podvodu, vydírání, poškozování cizích práv, napomáhání, při neplnění zákonné povinnosti, příslušníka Policie ČR, způsobit, škodu , krádeže majetku, oznamovatele poškozeného , XY, přesahující od r. 19XX cca 40 mil Kč- kde tento listinný důkaz – zjišťuje a zaznamenává tuto nezákonnou činnost. LV: XXXX k.ú. XY připojen.

Kde došlo k vědomému porušení, právního postavení občana a majetku patřícího do výlučného vlastnictví občana XY a do zaniklého BSM v r. 19XX, ( rozvodem podle zákona 40/1964Sb. OZ) do bezpodílového vlastnictví , manželů , důkazem zákon, který příslušníci, Policie ČR , úmyslně porušily , při úmyslném neplnění , zákonných povinností s úmyslem, způsobit oznamovateli, poškozenému, XY, škodu na právech a majetku a opatřit, XY a spol. neoprávněný majetkový prospěch

Odpověď k 1.10-

Věc byla řádně prověřena či prošetřena, blíže není možno se vyjádřit, neboť spisový materiál k tomuto byl již skartován.

Otázka č. 1.11-

Z kterých, podkladů, přesně specifikovat, ředitelstvím , Policie ČR, KŘP LK , úřad, zdroj označení čísla jednacího , byli čerpány, podvodná tvrzení mající charakter, pomluv a vyjádření -tvrzení, že jsem jako žalobce XY, XXXX, , jako účastník soudního řízení, ve věci vypořádání BSM pod čj. XY XXX/XX , jsem obdržel písemný rozsudek pod čj. XY XXX/XX-XXX ze dne XX.XX.20XX , dne XX.XX.20XX v písemném znění , vydaný ve znění, rozsudku zachyceného ve veřejné listině, protokolu z jednání, pod čj. XY XXX/XX-XXX ze dne XX.XX.20XX, ve znění zde zachyceném aby tato listina, mohla nabýt, právní moci podvodně uvedené dne XX.X.20XX u Okresního soudu v XY .

Odpověď k 1.11-

Věc byla řádně prověřena či prošetřena, blíže není možno se vyjádřit, neboť spisový materiál k tomuto byl již skartován.

Otázka č. 1.12-

Z kterých, podkladů, přesně specifikovat – listinu , že bylo ze strany, nadřízeného ředitelství Policie ČR ,KŘP LK činných nad Územním odborem XY, Obvodním oddělení XY čerpáno, podvodné tvrzení a vyjádření -, že jsem jako žalobce XY, XXXX, , jako účastník soudního řízení, ve věci vypořádání BSM pod čj. XY XXX/XX ,u Okresního soudu v XY obdržel písemný rozsudek pod čj. XY XXX/XX-XXX ze dne XX.XX.20XX , dne XX.XX.20XX , prostřednictvím, doručení , obecnímu zmocněnci XY, v písemném znění , vydaný ve znění, rozsudku zachyceného ve veřejné listině, protokolu z jednání, pod čj. XY XXX/XX-XXX ve znění zde zachyceném aby tato listina, mohla nabýt, právní moci podvodně uvedené dne XX.X.20XX u Okresního soudu v XY.

Odpověď k 1.12-

Věc byla řádně prověřena či prošetřena, blíže není možno se vyjádřit, neboť spisový materiál k tomuto byl již skartován.

Otázka č. 1.13-

Zda bylo možno, ze strany některých úředních osob činných u Policie ČR ,KŘP LK, ze strany nepřezkoumatelných , vyrozumění o trestné činnosti , registrované , pod označením č.j. spisu za lomítkem /ČJ , zaznamenat, že se u podaného trestního oznámení, ve věci, padělání a pozměnění veřejné listiny LV: XXXX k.ú. XY o nezákonné údaje , SJM, že je vlastníkem, pozemku XXXX/X zapsané na LV: XXXX k.ú. XY XY a zápisu listiny , nejedná se o zneužití pravomoci úřední osoby činné u Policie ČR s úmyslem způsobit , oznamovateli škodu , na majetku , když nezaznamenal trestnou činnost prokazující v písemném a tištěném , padělku LV: XXXX k.u XY a zákony České republiky od r. 20XX. porušení zákona.

Odpověď k 1.13-

Věc byla řádně prověřena či prošetřena, blíže není možno se vyjádřit, neboť spisový materiál k tomuto byl již skartován.

Otázka č. 1.14-

Z kterých, podkladů, přesně specifikovat – listinu , že bylo ze strany, nadřízeného ředitelství Policie ČR ,KŘP LK činných nad Územním odborem XY, Obvodním oddělení XY ,Územního odboru XY, a Oddělení hospodářské kriminality v XY, čerpáno, podvodné tvrzení a vyjádření -tvrzení, že jsem jako žalobce XY, XXXX, , jako účastník soudního řízení, ve věci vypořádání BSM pod čj. XY XXX/XX ,obdržel a převzal, prostřednictvím, obecního zmocněnce, pana XY, písemný rozsudek pod čj. XY XXX/XX-XXX ze dne XX.XX.20XX , dne XX.XX.20XX , v písemném znění , vydaný ve znění, rozsudku zachyceného ve veřejné listině, protokolu z jednání, pod čj. XY XXX/XX-XXX ve znění zde zachyceném aby tato listina, mohla nabýt, právní moci podvodně uvedené dne XX.X.20XX u Okresního soudu v XY

Odpověď k 1.14-

Věc byla řádně prověřena či prošetřena, blíže není možno se vyjádřit, neboť spisový materiál k tomuto byl již skartován.

Otázka č. 1.15-

Která trestní oznámení , podaná oznamovatelem , poškozeným XY, XXXX, jejich, přesné označení, podle spisové značky, oznamovatele, poškozeného, uvedených v trestním oznámení při kontrolní činnosti ředitelství Policie ČR ,KŘP LK činných nad Územním odborem XY a Obvodním oddělení XY , nesplňovala pro některé příslušníky Policie ČR , po obsahové stránce, náležitosti písemnosti, podle zákona o Policii ČR, trestního oznámení oznamovatele poškozeného , znemožňující prověření oznámené trestné činnosti , podle zákona č. 141/1961Sb. Trestního řádu a její registrace , jako oznámená trestná činnost, označení spisu , za lomítkem /TČ .

Odpověď k 1.15-

Všem policistům zařazených pod Krajským ředitelstvím Policie Libereckého kraje je známo rozlišení TČ a ČJ u evidovaných spisů.

Otázka č. 1.16-

Zda bylo možné , že ze strany některých úředních osob činných jako příslušníci Policie ČR, bylo ze nadřízeného ředitelství Policie ČR ,KŘP LK činných nad Územním odborem XY, Obvodním oddělení XY, bylo možno považovat za úmyslné neplnění úředních povinností s úmyslem ze strany , příslušníků policie ČR, při úmyslném neplnění zákonných povinností, považovat za schvalování a napomáhání trestné činnosti - a podněcování k trestné činnosti, podvodů, pomluv, poškozování cizích práv, vydírání, krádeží atd. ze strany některého příslušníka Policie ČR , úmyslné schvalovaní , porušení zákona čl. 96 odst. 2 zákona 1/1993Sb. Ústavy ČR , zákonnou povinnost, veřejně a ústně vyhlásit rozsudek, kdy nebyl rozsudek čj. XY XXX/XX-XXX ze dne XX.XX.20XX vydaný v písemné podobě v r. 20XX ve věci, vypořádání, BSM , veřejně a ústně úřední osobou soudní JUDr. XY, vyhlášen ve věci soudního řízení, vypořádání ,,BSM“ , pod čj. XY XXX/XX dne XX.XX.20XX, kde , porušení Ústavy ČR, bylo podkladem, pro podvod, padělání a pozměnění veřejné listiny, vydáním pouze v písemné podobě v r. 20XX ve věci vypořádání ,,BSM“, pod čj. XY XXX/XX-XXX ze dne XX.XX.20XX, neprověřením oznámené trestné činnosti v souladu se zákonem č. 141/1961Sb. Tr. řádu s úmyslem, způsobit , oznamovateli, poškozenému škodu, na právech a majetku.

Odpověď k 1.16-

Věc byla řádně prověřena či prošetřena, blíže není možno se vyjádřit, neboť spisový materiál k tomuto byl již skartován.

Otázka č. 1.17-

Zda bylo možno , ze strany , některých příslušníků Policie ČR, nadřízeného ředitelství Policie ČR ,KŘP LK , činných nad Územním odborem XY, Obvodním oddělení XY, bylo možno považovat za úmyslné neplnění zákonných povinností úřední osoby, podle zákona 141/1961Sb. Tr.řádu a zákona č. 140/1961Sb. Tr.zákona a zákona 40/2009Sb. tr-zák. , zákona 2/1993Sb. Listiny základních práv a svobod, porušením, nestrannosti, při zneužití libovůle , a šikany oznamovatele, poškozeného ze strany příslušníka- příslušníků Policie ČR od r. 20XX, cca od r. 19XX úmyslné neplnění úřední povinnosti ze strany Příslušníka Policie ČR s úmyslem způsobit škodu, na právech a majetku, napomáháním používání padělané a pozměněné veřejné listiny, jako pravé, za schvalování, , trestné činnosti - nezákonné činnosti , úmyslné porušení zákona čl. 96 odst. 2 zákona 1/1993Sb. Ústavy ČR , zákonnou povinnost, veřejně a ústně vyhlásit rozsudek, kdy nebyl rozsudek čj. XY XXX/XX-XXX ze dne XX.XX.20XX vydaný pouze v písemné podobě v r. 20XX ve věci, vypořádání, BSM , veřejně a ústně úřední osobou soudní JUDr. XY, vyhlášen ve věci soudního řízení, vypořádání ,,BSM“ , pod čj. XY XXX/XX dne XX.XX.20XX, kde , porušení Ústavy ČR, bylo podkladem, pro podvod, padělání a pozměnění veřejné listiny, vydáním v písemné podobě v r. 20XX ve věci vypořádání ,,BSM“, pod čj. XY XXX/XX-XXX ze dne XX.XX.20XX, neprověřením oznámené trestné činnosti v souladu se zákonem č. 141/1961Sb. Tr. řádu s úmyslem, způsobit , oznamovateli, poškozenému škodu, na právech a majetku

Odpověď k 1.17-

Věc byla řádně prověřena či prošetřena, blíže není možno se vyjádřit, neboť spisový materiál k tomuto byl již skartován.

Otázka č. 1.18-

Zda bylo možno , ze strany , některých příslušníků Policie ČR, Územní odbor XY , považovat při úmyslném neplnění úředních povinností příslušníka Policie ČR , plk. XY ( nyní již bývalého příslušníka) bylo úmyslné neplnění zákonných povinností a úmyslné neplnění úředních povinností příslušníka , Policie ČR , svoji činností a nečinností , považovat za schvalování, , trestné činnosti - nezákonné činnosti , úmyslné porušení zákona čl. 96 odst. 2 zákona 1/1993Sb. Ústavy ČR , zákonnou povinnost, veřejně a ústně vyhlásit rozsudek, kdy nebyl rozsudek čj. XY XXX/XX-XXX ze dne XX.XX.20XX vydaný v písemné podobě v r. 20XX ve věci, vypořádání, BSM , veřejně a ústně úřední osobou soudní JUDr. XY, vyhlášen ve věci soudního řízení, vypořádání ,,BSM“ , pod čj. XY XXX/XX dne XX.XX.20XX, kde , porušení Ústavy ČR, bylo podkladem, pro podvod, padělání a pozměnění veřejné listiny, vydáním v písemné podobě v r. 20XX ve věci vypořádání ,,BSM“, pod čj. XY XXX/XX-XXX ze dne XX.XX.20XX, neprověřením oznámené trestné činnosti v souladu se zákonem č. 141/1961Sb. Tr. řádu s úmyslem, způsobit , oznamovateli, poškozenému škodu, na právech a majetku a opatřit pachatelce nezákonné činnosti ,neoprávněný majetkový prospěch.

Odpověď k 1.18-

Věc byla řádně prověřena či prošetřena, blíže není možno se vyjádřit, neboť spisový materiál k tomuto byl již skartován.

Otázka č. 1.19-

Zda byla ze strany, některého příslušníka ředitelství Policie ČR , KŘP LK schvalováno a podporována činností a nečinností , nezákonná činnost Policie ČR, ÚO XY, Obvodního oddělení XY, úmyslné schvalování, ze strany úřední osoby ,vedoucího, npor. XY , trestná činnost, nezákonné nakládání s osobními údaji oznamovatele, poškozeného- XY, XXXX , porušením listovního tajemství , kde tato písemnost obsahovala osobní údaje, oznamovatele poškozeného , nebyla určena Okresním soudem v XY , panu Ing. XY , ale , příjemci, XY XXXX , – kde tuto zákonnou povinnost, nedodržel a otevřel, tuto písemnost, patřící, osobě XY XXXX, s osobními údaji , doručované Okresním soudem v XY. Kde podle zákona tato činnost, otevření listovní zásilky označené pro , příjemce XY, není ze zákona přípustná. Kde listovní zásilka ,, je chráněna v kategorii ,, chráněné listovní tajemství“ kde bylo jednáno za účelem způsobit škodu velkého rozsahu jinému člověku- příjemci XY. Při porušení listovního tajemství , zaručené zákonem č. 2/1993Sb. Listinou základních práv a svobod a k této nezákonné činnosti, napomáhá ,vedoucí Obvodního oddělení XY, npor. XY.

Odpověď k 1.19-

Věc byla řádně prověřena či prošetřena, Vámi uváděné nepravdivé zápisy nebyly zjištěny.

Otázka č. 1.20-

Zda bylo ze strany, některého , příslušníka Policie ČR, KŘP LK , nevyjímaje ředitele schvalována a podporována u Územní odbor XY, a u Obvodního oddělení XY, schvalována trestná činnost vloupání, do dílny – pachatelem , XY, XXXX XXX XXXXXXX , osoby , nájemce OSVČ: XY, a zde zcizení, vybavení dílny , přesahující částku cca 120 000,- Kč v dnešní době, přesahující škodu 1 mil.Kč , na základě podvodného tvrzení mající charakter. Napomáhání vydírání , ničím nedoložené , že mu XY, dluží peníze z podnikatelské činnosti, kde vloupání, do budovy, Policie ČR , neprověřila podle zákona č. 141/1961Sb. Tr. řádu a umožnila , pachateli trestné činnosti, neoprávněný majetkový prospěch , XY, přesto, že věděla, že od této budovy, XY, neměl klíče, od této budovy a dílny. A nadále umožňovali, neoprávněný majetkový prospěch , pachatele trestné činnosti, XY, přesto že neměli, podloženo, že byx pachatel něčím, doložilk, účetně, že oznamovatel poškozený osoba OSVČ: XY, nic pachateli nedluží. Kde tuto skutečnost, prokazuje, veřejná listina, rozsudek , Krajského soudu v Hradci Králové . Kde zatajil že zcizil majetek, vloupáním( neměl klíče od budovy)

Odpověď k 1.20-

Věc byla řádně prověřena či prošetřena, blíže není možno se vyjádřit, neboť spisový materiál k tomuto byl již skartován.

Otázka č. 1.21-

Z jakých důvodů, nebylo ze strany, některých, příslušníků Policie ČR , KŘP LK a některých příslušníků Policie ČR , Územní odbor XY a Obvodní oddělení XY , ( XY, XY, ) , dáno k prověření oznámené trestné činnosti nové skutečnosti o trestné činnosti , krádeže , vloupání a podvodu k získání neoprávněného majetkového prospěchu ze strany XY XXXX XXX XXXXXXX,, že byl podvodně označený XY , vlastník zcizených věcí, pachatelem vloupání a krádeže ze strany XY, jako dlužníka XY, onačeného i příslušníky v odůvodnění usnesení ,Obvodního oddělení XY na základě , nových skutečností, rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové , pod čj. XX Yy XX/20XX , prokazující, že , osoba XY, nic nedlužila, žalobci XY z podnikatelské činnosti k oprávnění , krádeže vybavení dílny, ve vlastnictví, XY, pomluv úmyslným šířením nepravdivých skutečností o dluhu pana XY k osobě XY , a vydírání, kde byl příslušníky Policie ČR, Obvodního oddělení XY a spol. na základě neplnění, zákonných povinnosti, kde XY, nepředložil, žádné vyúčtování , že by prokázal tvrzený dluh , vlastníka vybavení dílny XY, když postačí, tvrdit,, že mu osoba XY Dluží, peníze“. A někteří příslušníci Policie ČR , mu umožní na základě, úmyslného neplnění, zákonných povinností řádného prověření, , si přivlastnit věci- nářadí – vybavení dílny a jeho neoprávněné užívání k získání, neoprávněného, majetkového prospěchu.

Odpověď k 1.21-

Věc byla řádně prověřena či prošetřena, blíže není možno se vyjádřit, neboť spisový materiál k tomuto byl již skartován.

Otázka č. 1.22-

Zda bylo , ze strany, některého vedoucího pracovníka činného u PČR KŘP LK a příslušníka Policie ČR , Územní odbor XY, schvalována , nezákonná činnost , porušením zákona č. 141/1961Sb. Tr. řádu a dalších zákonů a právních, norem, při úmyslném neplnění zákonných povinností, bývalého příslušníka Policie ČR , vedoucího OHK XY, npor. XY , jako je padělání a pozměňování veřejné listiny u Katastrálního pracoviště XY , LV: XXXX k.ú. XY a to v části ,,A“ označení, že se jedná o majetek, patřící do ,,SJM“ , kde tento majetek, nevznikl za trvaní tohoto zákona a manželství, s XY a XY, kde manželství, zaniklo s XY a XY v r. XXXX, a tím zaniklo i BSM a nejedná se o majetek v ,,SJM“ a to aby bylo nezákonně , umožněn, přístup , ke krádeži, majetku ve výlučným vlastnictví, pana XY , XXXX, ke krádeži jeho majetku, na základě, podvodu, vydírání, krádeže ve zločinném spolčení aby XY a spol. získal neoprávněný majetkový prospěch , ke škodě majetku občana XY. S úmyslem způsobit mu škodu, přesahující od r. 20XX cca 19XX , cca ,, 30 mil Kč“.

Odpověď k 1.22-

Věc byla řádně prověřena či prošetřena, Vámi uváděné nepravdivé zápisy nebyly zjištěny.

Otázka č. 1.23-

Jaká opatření, byla ze strany, vedoucích pracovníků činných vedoucího pracovníka činného u PČR KŘP LK a příslušníka Policie ČR u ÚO XY a to i ředitele ÚO XY, učiněna , aby trestní oznámení, byla řádně , prověřována podle obsahu – listin, označených , jako trestní oznámení, označení příjemce, komu je adresováno, označení, oznamovatele, poškozeného s , zákonnými náležitostmi, kde obsah obsahuje v čem , je spatřována , nezákonná činnost a to i s důkazy , jako jsou , listiny a zákony, které prokazují tuto nezákonnou činnost.

Odpověď k 1.23-

Všem policistům zařazených pod Krajským ředitelstvím Policie Libereckého kraje je známo rozlišení TČ a ČJ u evidovaných spisů. Věc byla řádně prověřena či prošetřena, Vámi uváděné nepravdivé zápisy nebyly zjištěny.

