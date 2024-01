Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Žádost o informace k učiněnému podání

Zveřejnění informací podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, jako povinný subjekt, obdrželo dne 10. ledna 2024 žádost podanou v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.), pana XY trv. bytem XY (dále jen „žadatel“), ve které žádá o poskytnutí informací k podání a žádá o odpovědi na otázky:

1.1- Z kterých zákonných podkladů, přesně uvést zákon , zdroj, nebo pokynu, některého vedoucího pracovníka PČR KŘP LK, nebo jiné složky, s uvedením, hodnosti , titulu, jména příjmení, pracovní zařazení byly poskytovány informace, že u prověřování listiny vydané v pouze písemné podobě, rozsudek v r. 20XX úřední osobou soudní , JUDr. XY , rozsudek v soudním řízení ve věci vypořádání BSM, pod čj. XY XXX/XX-XXX ze dne XX.XX.20XX, kde toto znění rozsudku, nebylo zaznamenáno ve veřejné listině, §40, protokolu z jednání , podle zákona č. 99/1963 Sb. o.s.ř.- ve znění výroku , odůvodnění, poučení, při porušení Ústavy ČR, čl. 96 odst. 2 zákona, kdy toto znění rozsudku vydaném v r. 20XX , nebylo úmyslně veřejně a ústně vyhlášeno úřední osobou soudní JUDr. XY, dne XX.XX.20XX a který příslušník policie , přišel s právním názorem, že prověření pravosti, veřejné listiny, by bylo zásahem do soudcovské nezávislosti , zveřejňovaným veřejně v poskytovaných informacích.

1.2- Zda byli úřední osoby činné u Policie ČR KŘP LK, a zde působící vedoucí, pracovníci, povinni dodržovat zákony České republiky a EU , při odhalování padělatelů i veřejných listin u státních orgánu nevyjímaje u strana 6 , čtvrtek XX. ledna 20XX prověřování Listy vlastnictví LV: XXXX k. ú. XY u Katastrálního pracoviště XY. A to při padělání, údaje v části ,,A“ že se jedná o majetek v SJM, zánik manželství v r. 19XX, majetek v SJM, nikdy nevznikl , padělání údaje v části,,B“, že XY, zapsaná v části ,,A“, je vlastníkem domu, čp. XXX na parcele XXXX/X k.ú. XY

1.3- Které úřední osoba činná u Policie ČR KŘP LK, s uvedením, hodnosti, titulu, jména příjmení, pracovní zařazení, dala pokyn aby došlo k neplnění zákonných povinností, podle zákona č. 141/1961Sb. tr.řádu a jiných zákonů a právních předpisu , aby bylo manipulováno s obsahem listin , podání občanů – trestních oznámení a tato trestní oznámení , (že listiny byli posuzována podle obsahu a nejedná se nebo nebylo zaznamenáno že se jedná o trestnou činnost) byla u součásti Policie ČR, zaznamenávány jako běžné písemnosti , pod spisovou značkou /ČJ , přesto, že tyto trestní oznámení , obsahovali – údaje o trestné činnosti kde tato podání, a evidence, je podvodně, při zneužívání moci úřední vydáváno , za řízení listiny, podle zákona č. 141/1961S. Tr.5ádu s úmyslem způsobit oznamovatelům, poškozeným škodu, na zákonných právech a majetku namísto zaznamenání jako , odepřením spravedlnosti- řádného a nestranného prověření, oznámené trestné činnosti. Aby mohl, bývalí policista, npor. XY, jako vedoucí oddělení, podvodně tvrdit, že tato nezákonnost, nebyla zaznamenána to samé bývalý vedoucí Obvodního oddělení XY , XY , napomáhali padělatelům, listin , aby unikly trestnímu stíhání, kde k tomuto, zneužili svého postavení. strana 7 , čtvrtek XX. ledna 20XX



1.4- Která úřední osoba činná u Policie ČR, KŘP LK, s uvedením, hodnosti, titulu, jména příjmení, pracovní zařazení, dala pokyn, vydávat , běžné písemnosti, zapsané a zaznamenané, do evidenčního rejstříku, pod číslem jednacím za lomítkem /ČJ , spadající do běžné korespondence , nařídila podvodně vydávat za úkony Policie ČR , KŘP LK , spojené s prověřováním oznámené trestné činnosti, podle zákona č. 141/1961Sb. Tr.zákona , kde takto bylo , protiprávně jednáno u Policie ČR při porušení zákonů České republiky a EU. Aby byli občané oznamovatelé trestné činnosti, úmyslně uváděni v omyl.

Odpovědi na položené otázky:

1.1 Povinnému subjektu není známo, že by některý policista PČR Krajského ředitelství Libereckého kraje zveřejnil právní názor, že prověření pravosti veřejné listiny by bylo zásahem do soudcovské nezávislosti.

1.2 Všichni příslušníci a zaměstnanci Policie České republiky Krajského ředitelství Libereckého kraje jsou povinni dodržovat zákonné normy.

1.3 Žádný příslušník Policie České republiky Krajského ředitelství Libereckého kraje nevydal pokyn k neplnění zákonných povinností. Nebylo zjištěno, že by docházelo k manipulaci při příjmu oznámení, nebo k manipulaci s obsahem listin.

1.4 Žádné protiprávní jednání ze strany Policie ČR Krajského ředitelství Libereckého kraje při evidenci podaných oznámení nebylo nikdy zjištěno.

