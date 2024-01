Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Žádost o informace k učiněnému podání

Zveřejnění žádosti podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, jako povinný subjekt, obdrželo dne 22. prosince 2023 žádost podanou v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.), pana XY, nar. X.X.XXXX, bytem XY XXX, XXX XX XY, e-mail: XY@X.cz, (dále jen „žadatel“), kterou se dožadoval poskytnutí informací k souboru 9 dotazů.

Věc: žádost o poskytnutí informace na položené otázky v souladu se zákonem č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím a v souladu se zákonem č. 2/1993Sb. Listiny základních práv a svobod- nestranně a pravdivě a v souladu se zákonem č.1/1993Sb. Ústavy ČR a to písemnou formou žadateli a jejich zveřejnění v plném rozsahu a to i s položenými otázkami na úřední desce- a to i elektronické, tohoto státního orgánu.

Povinný subjekt tedy na základě žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a na základě rozhodnutí nadřízeného věcně příslušného orgánu poskytuje následující odpovědi k souboru 9 otázek.

Otázka č. 1.1-

Na jakém základě byla u PČR KŘP LK ÚO SM, Obvodního oddělení XY , uvést, zákonné ustanovení- uvést číslo zákona, , nebo pokyn příslušného státního orgánu- uvést sp.zn. příslušného pokynu a poskytnutí fotokopie tohoto pokynu, byla trestní oznámení, občanů, úmyslně zaznamenávána , registrována u Policie ČR, KŘP LK, Územní odbor Semily , Obvodní oddělení XY, s úmyslem způsobit oznamovateli škodu na zákonných právech a majetku , jako písemnost ,, běžné podání“ , nespadající, podle zákona 141/1963Sb. Tr. řádu, do prověřování oznámené trestné činnosti, a to i u závažného oznámení trestné činnosti, padělání a pozměňování veřejných listin, kde je za lomítkem ve spisové značce uvedeno /TČ, kdy označení, příjem a zaevidování , trestního oznámení u Policie ČR, Obvodní oddělení XY, ve spisové značce, za lomítkem /ČJ , nesplňuje zákonné náležitosti

Odpověď k 1.1-

Rozhodně není pravdou, že zaevidování písemnosti u Policie ČR pod číslem jednacím obsahujícím za lomítkem označení ČJ, je v rozporu se zákonem. Toto rozlišení závisí na kvalifikovaném posouzení oznámení ze strany policejního orgánu.

Otázka č. 1.2-

Zda byla u Policie ČR, Obvodní oddělení XY, zaevidována- zapsána, oznámení trestná činnost na příslušníka Policie ČR, nprap. XY oznamovatelem poškozeným XY, XXXX v souladu se zákonem č. 141/1961Sb. Tr. řádu, když bylo při zapsání a registraci tohoto podání, pod označením sp.zn. KRPL-XXXXX-X/ČJ-20XX-XXXXXX, kde tato písemnost, neprokazuje, oznámení trestné činnosti ve spisové značce za lomítkem /TČ.

Odpověď k 1.2-

Uvedené oznámení bylo zaevidováno na Kanceláři ředitele Územního odboru PČR Semily a v souladu se zákonem postoupeno na Generální inspekci bezpečnostních sborů.

Otázka č. 1.3-

Zda bylo zaznamenáno, že se příslušník Policie ČR , Obvodního oddělení XY , nprap. XY a spol. čj. při prověřování oznámené trestné činnosti, na JUDr. XY, pro padělání a pozměnění veřejné listiny , vydané v písemné podobě v r. 20XX, pod čj. XY XXX/XX-XXX ze dne XX.XX.20XX, při zneužití pravomoci úřední osoby s úmyslem, nadržovat pachatelce trestné činnosti, přesto že měl zapůjčen spis Okresního soudu v XY , pod čj. XXXX-XXXX-X-ČJ-20XX-XX, ze dne X.xxxxxx 20XX, dopustil podvodu, kdy ke spisu čj. XY XXX/XX , přiřadil podvodně , protokol z jednání – veřejnou listinu ze dne XX.XX.20XX ve věci vypořádání ,BSM / pod čj. XY XXX/XX-XXX z XX.XX.20XX , kde tuto listiny, vydával podvodně, že vznikla v soudním řízení čj. XY XXX/XX , přesto že věděl z úřední povinnosti, že každá spisová značka , je nedílnou součásti, listin a spisu, a nelze ji ze zákona , libovolně zaměňovat, jak se to příslušníku , Policie ČR , hodilo aby znemožnil , trestní stíhání, padělatele veřejné listiny.

Odpověď k 1.3-

Postup bývalého policisty nprap. XY byl přezkoumán a nebylo zjištěno žádné pochybení.

Otázka č. 1.4-

Ke které součásti GIBS s uvedením přesné adresy , bylo trestní oznámení-pod sp.zn (č.j.), XXXX-XXXXX-X/ČJ-20XX-XXXXXX, bylo od této součásti PČR KŘP LK, Obvodní oddělení XY , odesláno , toto trestní oznámení, a zda se zabývala tím, že nprap..XY , úmyslně neplnil svoji úřední povinnost při neplnění zákonné povinnosti s úmyslem způsobit škodu na právech a majetku aby, padělatelka listiny JUDr. XY , rozsudku vydané v písemné podobě v r. 20XX ve věci vypořádání BSM, u Okresního soudu v XY , pod čj. XY XXX/XX-XXX ze dne XX.XX.20XX, mohla nadále používat tento padělek jako pravou listinu , při porušení zákona čl. 96 odst. 2 zákona 1/1993Sb.Ústavy ČR, kdy toto znění, rozsudku nebylo , veřejně a ústně vyhlášeno dne XX.XX.20XX a ve znění, výroku , odůvodnění, poučení, nebylo zaznamenáno ve veřejné listině podle zákona §40 zákona 99/1963Sb. o.s.ř aby tento padělek vydávala, za rozsudek vyhlášený veřejně a ústně v souladu se zákonem , úřední osobou soudní JUDr. XY, soudním řízení ve věci vypořádání ,,BSM“ pod čj. XY XXX/XX dne XX.XX.20XX .

Odpověď k 1.4-

Uvedené trestní oznámení bylo postoupeno na adresu: Generální inspekce bezpečnostních sborů, nám. Sokolovské 312/1, 460 01 Liberec

Otázka č. 1.5-

Zda bylo ze strany, vedoucích pracovníků činných u KŘP LK , ÚO Semily, Obvodního oddělení XY, zaznamenáno, že byl, ze strany , některých příslušníků Policie ČR , při zneužití pravomoci úředních osob, s úmyslem způsobit oznamovatelům trestné činnosti , škodu jak na zákonném právu , tak na majetku, náležející ze zákona 141/1961Sb. Tr. řádu a dalších právních norem a zákonů vytvořen organizovaným zločinem, nezákonný systém registrace , trestních oznámení- občanů – poškozených, zaevidováním, jako běžná písemnost- ve spisové značce za lomítkem, /ČJ , kde tato registrace . zapsání nemá zákonné náležitosti , prověřování oznámené trestné činnosti , podle zákona 141/1961Sb. Tr. řádu. Ke škodě zákonných práv oznamovatelů, poškozených.

Odpověď k 1.5-

Vámi uváděna trestná činnost nebyla nikdy zjištěna.

Otázka č. 1.6-

Zda si byli , příslušníci Policie ČR , Obvodního oddělení XY a vedoucí , pracovníci, vědomi , právních důsledků, u listiny – padělané a pozměněné, vydané v r. 20XX, u Okresního soudu v XY v r. 20XX, pod rozsudek , čj. XY XXX/XX-XXX ze dne XX.XX.20XX, jestliže toto znění v písemném provedení v r. 20XX, nesplňovalo náležitosti , přikázané zákonem čl. 96 odst. 2 zákona 1/1993WSb. Ústavy ČR, kdy dne XX.XX.20XX nebyl v řízení čj. XY XXX/XX , tento rozsudek úřední osobou soudní, veřejně a ústně, vyhlášen a zachycen dne XX.XX.20XX v soudním řízení ve veřejné listině pod označením čj. XY XXX/XX ve znění vyhlášen ve výroku, odůvodnění, poučení, podle § 40 zákona 99/1963Sb. o.s.ř., při nesplnění této zákonné povinnosti se jedná vždy o padělanou a pozměněnou veřejnou listinu-která nevznikla zákonným způsobem a byla podvodně používána jako praví listina, vydaná v soudním řízení čj. XY XXX/XX.

Odpověď k 1.6-

Okolnosti byly řádně prověřeny či prošetřeny, trestná činnost v této spojitosti nebyla nikdy zjištěna.

Otázka č. 1.7-

Která úřední osoba s uvedením hodnosti, titulu, jména, příjmení, pracovní zařazení , činná u Policie ČR , Obvodního oddělení XY, rozhodla, že nelze prověřovat, padělanou a pozměněnou veřejnou listinu , rozsudek pod čj. XY XXX/XX-XXX ze dne XX.XX.20XX, že by to byl zásah do soudcovské nezávislosti v rozhodovací činnosti.

Odpověď k 1.7-

Podezření na trestnou činnost soudců v té době prověřoval či prošetřoval Útvar odhalování korupce a finanční kriminality, kam také bylo toto oznámení postoupeno.

Otázka č. 1.8-

Která úřední osoba činná u Policie ČR, KŘP LK, Územní odbor Semily z Obvodního oddělení XY s uvedením, hodnosti, jména, příjmení, pracovní zařazení, je odpovědna za registraci zapsání trestních oznámení-občanů a poškozených a přiřazení spisové značky, /ČJ – běžná písemnost nebo /TČ- trestná činnost, na podání občanů, nevyjímaje – trestní oznámení.

Odpověď k 1.8-

Oznámení na Obvodním oddělení PČR XY jsou posuzována dle jejich obsahu a jsou evidována v souladu se spisovým řádem.

Otázka č. 1.9-

Zda došlo ze strany Příslušníků Policie ČR k zakrývání, trestné činnosti, vloupání a krádeže vybavení dílny přesahující částku, XXX XXX,- Kč – v nájmu, osoby OSVČ XY XXXX v XY, kde pachatel, ze zákona, neprokázal vlastnické právo k těmto ukradeným věcem, kde mu podvodně, postačilo tvrdit, že mu pan XY, dluží peníze, kde nic účetně nedoložil a příslušníci, Policie ČR, Obvodního oddělení XY, mu umožnili, k získání neoprávněnému majetkovému, prospěchu, při úmyslném neplnění zákonných povinností s úmyslem, způsobit oznamovateli- poškozenému škodu.- a umožnit, pachateli trestné činnosti, neoprávněné používání cizích věcí kde ho příslušníci Policie ČR utvrdily svým rozhodnutím, že páchání trestné činnosti je beztrestné, stáčí podvodně něco tvrdit - že mu XY, XXXX, dlužil peníze, kde tuto nezákonnost, prokazuje, rozhodnutí, Krajského soudu v Hradci Králové pod čj. XX Xx XX/20XX , kde o tomto důkaze, měla být Policie ČR, seznámena, státním zástupcem, XY z Okresního státního zastupitelství v XY, kde podvodně zas tvrdil, že mu dlužím, peníze. Kde žádný dluh mu ze strany osoby OSVČ XY, XXXX, nevznikl a krádež vybavení dílny, byl podvod. A Policie ČR, plně nese odpovědnost za úmyslné neplnění zákonných povinností s úmyslem způsobit škodu, přesahující částku cca. XXX XXX,-Kč s 0.5% úrokem z prodlení, kde toto zcizené nářadí nu Policie ČR, napomohla k používání zcizeného nářadí k výdělečné činnosti, pachateli OSVČ , XY.

Odpověď k 1.9-

Žádná trestná činnost příslušníků PČR nebyla v této souvislosti zjištěna.

