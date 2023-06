Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Žádost o informace k přístupům do spisu

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. (76507/2023)

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje (dále jen „povinný subjekt“), které je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), přijalo dne

17. května 2023 žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmětem žádosti byly dotazy ohledně přístupu vedoucího OOP Lipník nad Bečvou územního odboru Přerov povinného subjektu k příloze podání ze dne 9. února 2023.

K dotazům sděluji následující:

1) Povinný subjekt neeviduje žádný záznam, že by byl vedoucí OOP Lipník nad Bečvou seznámen nebo mu bylo předloženo podání, včetně jeho příloh, ze dne 9. února 2023.

2) Viz bod 1.

3) Viz bod 1.

4) Viz bod 1.

Tímto povinný subjekt vyřídil shora uvedenou žádost ze dne 17. května 2023, která byla podána podle zákona č. 106/1999 Sb.

plk. Mgr. Bc. Michaela Sedláčková

31. května 2023

