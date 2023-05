Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Žádost o informace k případu

Zveřejněno podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 12.4.2023 žádost od žadatele o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) v následujícím znění:



„Žádám o anonymizované zaslání rozhodnutí či alespoň strohou informaci, jak bylo naloženo s případem z poloviny roku 2019, kdy dva doktoři fyzicky napadli muže.

Bylo započato trestní stíhání?

Byla podána obžaloba?

Bylo to odloženo na přestupek?



Dva lékaři napadli muže, který si s nimi chtěl vyříkat osobní problémy - XXX

Lékaři napadli muže a ještě mu sebrali mobil - XXX



Výjimečný případ výtržnictví řeší policie z XXX. Před soudem se z něho budou zpovídat dva lékaři z malé obce na Karlovarsku. Incident se odehrál na chodbě lékařského zařízení, kam za doktory ve věku 31 a 57 let přišel devětatřicetiletý muž. „Dostali se s ním do sporu, když řešili osobní problémy,“ řekla krajská policejní mluvčí XXX. O jaké vyřizování účtů konkrétně šlo, ale neuvedla. „Po chvíli dvojice lékařů muže fyzicky napadla, a to ranami pěstí i fackami. Poškozený si incident nahrával na mobilní telefon, jeden z lékařů mu ale přístroj vzal a hodil s ním o zem,“ popsala šarvátku mluvčí."

(dále jen „žádost“)



Policie České republiky jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a v souladu s Vaším požadavkem Vám k výše uvedenému dotazu sděluje následující informace:



V dané věci policejní orgán provedl zkrácené přípravné řízení podle § 179a a násl. zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád (dále jen "trestní řád") a státní zástupce ve věci podal návrh na potrestání podle § 179c odst. 2 písm. a) trestního řádu.

Usnesením Okresního soudu v XXX byla následně věc podle § 222 odst. 2 trestního řádu postoupena Městskému úřadu v XXX k posouzení, zda se nejedná o přestupek.

Zpracoval: mjr. Mgr. Pavel Žíha

vytisknout e-mailem