Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Žádost o informace k přijímacímu řízení do služebního poměru

59419/2022

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje (dále jen „povinný subjekt“), které je povinným subjektem dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), obdrželo ve dnech 25. a 27. dubna 2022 žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmětem žádostí bylo poskytnutí informací k nabídce pozice na dopravním inspektorátu v Šumperku povinného subjektu.

K žádosti ze dne 25. dubna 2022 sdělujeme následující:

V daném případě se jedná o služební (nikoliv pracovní) poměr příslušníka bezpečnostního sboru, který je upraven zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o služebním poměru“). K testům fyzické zdatnosti viz blíže příloha „Informace k provádění TTZ“. Adresa: územní odbor Šumperk, Havlíčkova 2913/8, 787 90 Šumperk. Klasickou ubytovnou sloužící k běžnému soukromému životu pracovníků Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje v současné době nedisponuje. Veškeré relevantní listiny zasíláme v příloze. Dále je třeba při pozvání k osobní schůzce doložit: vysvědčení z posledního ročníku (8. nebo 9.) základní školy, maturitní vysvědčení, životopis, rodný list, občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny. Policista dopravního inspektorátu absolvuje standardně základní odbornou přípravu, poté kvalifikační kurz pro službu u dopravní policie. Další možnosti prohlubování kvalifikace u Policie České republiky jsou v rámci služebního vzdělávání poměrné rozsáhlé, jedná se o různá školení, semináře, kurzy, e-learning apod. V současné době se jedná o úspěšné absolvování šestiměsíční zkušební doby. Další informace: https://www.policie.cz/clanek/kr-olomouc-odbor-personalni-informace-pro-prijeti-do-sluzebniho-pomeru.aspx

V případě dalších dotazů kontaktujte personalistu pro územní odbor Šumperk na tel.: 974 779 400.

K žádosti ze dne 27. dubna 2022 ve smyslu § 3 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb. sdělujeme následující:

Obecná zákonná věková omezení existují v zásadě dvě – minimální věk uchazeče (osoba starší 18 let – viz § 13 odst. 1 zákona o služebním poměru) a věk, při kterém je ze zákona skončen služební poměr příslušníka (dovršení 65 let – viz § 41 písm. e) zákona o služebním poměru).

Tímto povinný subjekt vyřídil shora uvedené žádosti ze dne 25. a 27. dubna 2022, které byly podány podle zákona č. 106/1999 Sb.

plk. Mgr. Bc. Michaela Sedláčková

ředitelka kanceláře ředitele

vytisknout e-mailem