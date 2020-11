Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Žádost o informace k příčině DN

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 23.10.2020 žádost od žadatele o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ve znění:

"Podle zákona č. 106/1999 Sb.,Vás tímto žádám o poskytnutí následující informace: Co bylo příčinou nehody motorkáře dne 1.8.2017 v obci Stráž nad Ohří?"

Policie České republiky jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost žadatele posoudila a sděluje k výše uvedeným dotazům následující informace: Jako příčina dopravní nehody bylo zjištěno požití návykových látek ze strany řidiče motocyklu, čímž se přivedl do stavu vylučujícímu způsobilost k řízení dopravního vozidla. Nemohl tedy pravděpodobně bezpečně ovládat motorové vozidlo a vjel do protisměru, kde se střetl s protijedoucím vozidlem a následně narazil do plotu a domu. Příčina vjetí do protisměru se nepodařila provedeným šetřením zjistit.

por. Bc. Zuzana Týřová

9. 11. 2020

