Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Žádost o informace k policejním činnostem

Zveřejnění žádosti podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, jako povinný subjekt, obdrželo dne 17. listopadu 2023 žádost podanou v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.), pana XY, nar. X.X.XXXX, bytem XXXXXXXXX XXX, XXX XX XXXXXX, e-mail: XY@xxxxxxx.cz, (dále jen „žadatel“), kterou se dožadoval poskytnutí informací k souboru 7 dotazů.

Věc: žádost o poskytnutí informace, v souladu se zákonem č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím v souladu se zákonem č. 2/1993Sb. Listiny základních práv a svobod- nestranně a pravdivě a v souladu se zákonem 1/1993Sb. Ústavy ČR a zákonem č. 141/1961Sb. dalšími právními předpisy, ve věci úmyslného neplnění úředních povinností, některých příslušníků Policie ČR, OHK XXXXXX , mající charakter, nadržování, pachatelům trestné činnosti aby unikli trestnímu stíhání, za používání, padělaných a pozměněných veřejných listin, LV: XXXX k.ú. XXXXXX a rozsudku od r. 20XX čj. XY XXX/XX-XXX ze dne XX.XX.20XX, aby tento padělek mohl být používán jako pravý a k získání, neoprávněného majetkového prospěchu, pro jiného. Při nezákonné manipulaci s obsahem, trestního oznámení, oznamovatele – poškozeného, při zaznamenáni spisu, ne pod /TČ, jako trestná činnost ale jako /ČJ – jiná korespondence, při porušení zákona 141/1961Sb. Tr.řádu atd. p na základě těchto skutečností, žádám o poskytnutí informace na položené otázky a poskytnuté informace doručit žadateli o informace a jejich zveřejnění v plném rozsahu i s položenými otázkami na úřední desce tohoto státního orgánu.

Povinný subjekt tedy na základě žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a na základě rozhodnutí nadřízeného věcně příslušného orgánu poskytuje následující odpovědi k souboru 7 otázek.

Otázka č. 1.1-

Zda byli vedoucí pracovníci Policie ČR, činní Policie ČR, Územního odboru Semily seznámení s nezákonnou činností, úřední osoby, npor. Bc. XY a spol. vedoucího oddělení OHK XXXXXX, že ze zákona 141/1961Sb. Tr.řádu, nesplnil úmyslně svoji zákonnou povinnost, při údajném prověřování oznámené trestné činnosti, ,, padělané a pozměněné veřejné listiny registrované – zapsané- spisu- listiny – pod označením čj. za lomítkem /ČJ – pro označení jiných dokumentů, kdy nedošlo k prověřování oznámené , trestné činnosti, jako trestná činnost, při označení spisu listin čj. / TČ pro označení dokumentu týkajícího se trestního řízení. Když, příslušník Policie ČR, OHK XXXXXX se dopustil, úmyslného jednání s úmyslem způsobit škodu, když sdělil, že nebylo zaznamenáno na listině vydané v písemné podobě , u KP XXXXXX , LV XXXX k.ú. XXXXXX, padělání údaje ,, v části ,,A“ - ,,SJM“ zánik manželství v r. 19XX a majetek patřil do ,,BSM. , důkazem – padělání údaje v části ,,B/ označení vlastníka XY, že je vlastníkem, pozemku č. XXXX/X k ů XXXXXX , zapsaném na LV: XXXX, důkazem- jestliže tato listina a další listiny, neprokazují, že by se stala XY vlastníkem pozemku, napomáhala úmyslně, úřední osoba, Policie ČR, npor. Bc. XY k používání padělaného, záznamu v r. 20XX, do části ,,C“ , jako pravého usnesení Okresního soudu v XXXXXXXX, pod Xy XXXX/XXXX-XX ze dne XX.X 20XX, která nenabyla právní moci a vykonatelnosti důkazem viz- listinný důkaz- který prokazuje, že doručené, usnesení Okresního soudu v XXXXXXXX , Xy XXXX/XXXX-XX ze dne XX. X.20XX – aby mohlo být, ze zákona, zapsáno, do listu vlastnictví – a i v současné době se jedná o padělání a pozměnění veřejné listiny -LV: XXXX k.ú. XXXXXX a, je trestné i pro osoby, které k této nezákonné činnosti, při neplnění zákonných povinností, napomáhali. Aby mohla tato veřejná listina, být používána, jako pravá.

Odpověď k 1.1-

Žádná protiprávní činnost dnes již bývalého příslušníka npor. Bc. XY nebyla nikdy zjištěna ani prokázána, toto již bylo opakovaně sdělováno.

Otázka č. 1.2-

Za bylo vyřizováno trestní oznámení oznamovatele, poškozeného, vedené u Policie ČR, služby kriminální policie a vyšetřování - OHK XXXXXX . XXXXXX XXX XXXXXX , pod čj. XXXX-XXXX-XX/ČJ-20XX-XX bylo v souladu se zákone, č. 141/1961Sb. Trestního řádu. Pro odhalení, padělatele veřejných listin u Katastrálního pracoviště XXXXXX, jestliže prověřování a úkony, nebyli prováděny v souladu s trestním řádem č. 141/1961Sb. Trestního řádu a zákonem 149/1961Sb. Trestního zákona. Když nebyli vedeny, jako prověřování- oznámené trestné činnosti pod označení ,,TČ“ ve spisoví značce za lomítkem. Pro označení dokumentů týkající se trestního řízení. A jednalo se o úmyslné neplnění zákonné povinnosti, ze strany příslušníka Policie ČR s úmyslem způsobit oznamovateli – poškozenému, škodu na zákonném právu a škodu na majetku a nadržovat, pachateli trestné činnosti aby unikl trestnímu stíhání a opatřit jinému neoprávněný majetkový prospěch ke škodě oznamovatele trestné činnosti a šikany oznamovatele- poškozeného .

Odpověď k 1.2-

Ke spisu č.j. XXXX-XXXX/ČJ-20XX-XX není možno se vyjádřit, neboť tento byl v zákonné lhůtě skartován, nicméně veškerá Vaše oznámení i oznámení pana XY byla řádně prošetřena či prověřena.

Otázka č. 1.3-

Zda byli, vedoucí úřední osoby činné u Policie ČR, KŘP LK OHK XXXXXX a ÚO XXXXXX, seznámení na základě, doručených podkladů a listinných, důkazů, že u Okresního soudu v XXXXXXXX, na základě, nezákonné činnosti, některých úředních osob soudních, na základě, podvodů, a vyhotovování padělku, působí dobře organizovaní skupina, padělatelů listin, jako organizovaná skupina, páchající, trestnou činnost, úřední osoba, soudní paní XY, XX – která věděla, že bylo nezákonně zahájeno a vedeno nové soudní řízení ve věci vypořádání BSM, pod čj. XY XXX/XX kde vznikl padělek veřejné listiny, rozsudku čj. XY XXX/XX-XXX ze dne XX.XX.20XX, kde věděla z úřední povinnosti, že tento rozsudek, nebyl dne XX.XX.20XX, veřejně a ústně vyhlášen při porušení zákona čl.96 odst. 2 zákona 1/1993Sb. ústavy ČR, kdy tento rozsudek nebyl úřední osobou soudní ve znění, písemném veřejně a ústně, vyhlášen a zaznamenán ve veřejné listině §40 zákona 99/1963Sb. v protokole z jednání ve znění vyhlášením, kde svoji úmyslnou nezákonnou činnosti napomáhala, tehdejší úřední osobě soudní , JUDr. XY, používat, padělanou a pozměněnou veřejnou listinu, jako pravou , od r. 20XX pod čj. XY XXX/XX -XXX ze dne XX.XX.20XX, kdy úřední osoba soudní, JUDr. XY, věděla z úřední povinnosti, že vydala nezákonný rozsudek, v nezákonně zahájeném soudním řízení, pod čj. XY XXX/XX ve stejné věci vypořádání ,,BSM“, při porušení zákona 99/1963Sb. § vedle neskončeného soudního řízení ve věci vypořádání, BSM, pod čj. XY XXX/XX, kdy úmyslně, nevydala v tomto řízení, při zneužití pravomoci úřední osoby, rozsudek, kdy sama požádala o prodloužení lhůty k vydání rozsudku v soudním řízení, čj. XY XXX/XX- viz – důkaz – listina vydaná, úřední osobou soudní ve věci XY XXX/XX, kde tato listina ba další důkazy, prokazují, že úřední osoba soudní JUDr. XY, úmyslně, nesplnila svoji zákonnou, povinnost a nevydala v písemné podobě, veřejně vyhlášený rozsudek ve věci vypořádání, BSM, pod čj. XY XXX/XX ze dne XX.XX.20XX, a tím úmyslně nesplnila svoji zákonnou povinnost a jako pachatelka, padělaní a pozměnění veřejné listiny, vydané pouze v písemné podobě, 20XX pod čj. XY XXX/XX-XXX ze dne XX.XX.20XX, svým nezákonným, jednáním, napomáhala, používání, padělané a pozměněné veřejné listiny, kde se dopustila i podvodu, adresované Okresnímu státnímu zastupitelství v XXXXXXXX, státnímu zástupci, XY aby zakryla svoji, nezákonnou činnost. Viz důkaz- kde se dopustila i podvodu, kde uvádí, že dne XX.XX.20XX nyl v tomto řízení, vydán rozsudek pod čj. XY XXX/XX, přesto že věděla z úřední povinnosti, že do XX.XX.20XX, nevydala rozsudek v soudním řízení čj. XY XXX/XX, jak ji to uložil, předseda Okresního soudu v XXXXXXXX, XY. Zda byli vedoucí, pracovníci činní u Policie ČR, OHK XXXXXX a ÚO XXXXXX, seznámení se zákonnou skutečností, kde, se podílel na organizované nezákonné činnosti, od r. 19XX, dříve úřední osoba soudní, samosoudce v soudním řízení čj. XY XXX/XX, XY, který byl vyloučen pro podjatost- na základě nezákonné činnosti, a svoji činnosti a nečinností, napomáhal- veřejně schvalováním, rozsudku čj. XY XXX/XX-XXX ze dne XX.XX.20XX, přesto že věděl, že nebyl vydán, rozsudek v soudním řízení čj. XY XXX/XX do XX.XX,20XX, úřední osobě soudní JUDr. XY, používání padělané a pozměněné veřejné listiny, jako pravé.

Odpověď k 1.3-

Jedná se o spekulativní dotaz, týkající se Okresního soudu (dále jen „OS“) v XXXXXXXX. Žádná protiprávní činnost pracovníků OS XXXXXX nebyla nikdy zjištěna.

Otázka č. 1.4-

Zda byl, ze strany některého vedoucího pracovníka Policie ČR , KŘP LK, Územní odbor XXXXXy, s uvedením hodnosti titulu, jména, příjmení, pracovní zařazení, vydán, pokyn aby , písemnosti- označené oznamovateli a poškozenými, mající charakter podle obsahu že se jedná o trestnou činnost, aby byli registrovány zapsány, jako písemnosti – spis, za lomítkem pod čj. /ČJ ab tato trestné oznámení, neregistrovat, jako označení spisu a dokumentu, pod čj. /TČ , týkající se dokumentu týkající se trestního řízení. týkající se dokumentu týkající se trestního řízení. Při úmyslném zneužívání pravomoci úředních osob, některých, příslušníků Policie ČR činných u ÚO XXXXXX

Odpověď k 1.4-

Není pravdou tvrzení, že oznámení zaevidovaná s označením ČJ za lomítkem nejsou registrována. Tato oznámení jsou řádně šetřena. O způsobu zaevidování rozhodují většinou vedoucí jednotlivých oddělení. K takovému zaevidování není třeba vydávat speciální pokyn, neboť je v souladu se spisovým řádem.

Otázka č. 1.5-

Zda byl, ze strany některého vedoucího pracovníka Policie ČR, KŘP LK, Územní odbor XXXXXX, s uvedením hodnosti titulu, jména, příjmení, pracovní zařazení, vydán, pokyn aby, písemnosti- označené oznamovateli a poškozenými, mající charakter podle obsahu že se jedná o trestnou činnost, aby byli registrovány zapsány, jako písemnosti – spis, za lomítkem pod čj. /ČJ tato trestné oznámení, neregistrovat do 17.11.2023 , jako označení spisu a dokumentu, pod čj. /TČ, týkající se dokumentu týkající se trestního řízení. Při úmyslném zneužívání pravomoci úředních osob, některých, příslušníků Policie ČR činných u ÚO XXXXXX a OHK XXXXXX a Obvodního oddělení XXXXXX, př úmyslném neplnění, zákonných povinností, př prověřování oznámené trestné činnosti, kde toto jednání, má charakter, nadržování, pachateli trestné činnosti a aby padělaná a pozměněná veřejná listina, mohla být nezákonně používána. Ke škodě oznamovatele jako pravá.

Odpověď k 1.5-

Sdělení pod otázkou 1.4- se vztahuje i k datu před 17.11.2023.

Otázka č. 1.6-

Zda byli všichni příslušníci Policie ČR vedoucí úřední osoby Policie ČR, činní u KŘP LK, Územní odbor XXXXXX a OHK XXXXXX a Obvodního oddělení XXXXXX, seznámení se zákonnou skutečností ve smyslu zákonů České republiky a EU, že ve smyslu zákona 106/1999Sb. o svobodném, přístupu k informací, lze považovat, některý obsah podání, jako podklad pro zahájení, úkonů, trestního řízení, jestliže se z žádosti, položených otázek na informace, kvalifikovaným způsobem, např. listin, zákonů, příslušníci dozvědí, o píchání trestné činnosti, jako je, padělání a pozměnění veřejné listiny, ve spojení se zločinným spolčení, kde k této nezákonné činnosti i napomáhali, nadržováním i někteří Příslušníci Policie ČR.

Odpověď k 1.6-

Veškeré Vaše dotazy i dotazy pana XY jsou náležitě vyhodnocovány, včetně scanů listin, označovaných jako důkazy. Z těchto však nebyly zjištěny žádné nové skutečnosti, které by již nebyly šetřeny nebo prověřovány.

Otázka č. 1.7-

Zda byli ze strany, Policie ČR, vedoucích pracovníků z Územního odboru XXXXXX, OHK XXXXXX a Obvodního oddělení XXXXXX, učiněno nějaké opatření, aby podaná trestní oznámení učiněná – oznamovateli, které mají náležitý obsah, prokazující, trestnou činnost, byla zapsána – vedena, jako spis listiny, pod označením za lomítkem čj. /TČ k řádnému prověření oznámené trestné činnosti, podle zákona 141/1961Sb. Tr. řádu, jako trestná činnost a ne aby trestní oznámení občanů, nyla nezákonným způsobem, zaznamenávána vedena, pod sp, zn. za lomítkem /ČJ, jako jiné písemnosti, neprokazující řádní prověření oznámené trestné činnosti.

Odpověď k 1.7-

Oznámení na Územním odboru PČR XXXXXX jsou posuzována dle jejich obsahu a jsou evidována v souladu se spisovým řádem.

vytisknout e-mailem