Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Žádost o informace k policejní hlídce

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 30.03.2021 žádost od žadatele o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), v následujícím znění:



"Žádám Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.



Jaké bylo složení hlídky, která sloužila dne 24. 3. 2021 v Nové Roli v čase cca 18:15-18:30, ve služebním automobilu XXX? Prosím o jméno, příjmení a útvar, ke kterému náležejí.



Dále prosím o informaci, zda a kým byla osoba v maskáčích a bez služebního čísla na přiložené fotografii povolána k plnění úkolů policie, viz §22 odstavec 1 Zákona č. 273/2008 Sb. (Zákon o Policii České republiky).



Dále prosím o informaci, jaké oprávnění a povinnosti měla osoba v maskáčích a bez služebního čísla na přiložené fotografii, viz §22 odstavec 2 Zákona č. 273/2008 Sb. (Zákon o Policii České republiky).



Dále prosím o informaci, zda osoba v maskáčích a bez služebního čísla na přiložené fotografii byla vybavena průkazem potvrzujícím oprávnění k plnění úkolů policie, viz §22 odstavec 3 Zákona č. 273/2008 Sb. (Zákon o Policii České republiky). Pokud ano, prosím o všechny údaje z tohoto průkazu."

(dále jen „žádost“)



Policie České republiky jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost žadatele posoudila a sděluje k výše uvedenému dotazu následující informace:



• Jaké bylo složení hlídky, která sloužila dne 24. 3. 2021 v Nové Roli v čase cca 18:15-18:30, ve služebním automobilu XXX? Prosím o jméno, příjmení a útvar, ke kterému náležejí.

Jednalo se o hlídku Obvodního oddělení XXX ve složení policista XXX a voják v činné službě povolaný k plnění úkolů policie XXX.



• Dále prosím o informaci, zda a kým byla osoba v maskáčích a bez služebního čísla na přiložené fotografii povolána k plnění úkolů policie, viz §22 odstavec 1 Zákona č. 273/2008 Sb. (Zákon o Policii České republiky).

Ano, jedná se o vojáka v činné službě, který byl povolán k plnění úkolů policie na základě Nařízení vlády č. 83/2020 Sb., ze dne 15. března 2020 ve spojení s Nařízením vlády č. 155/2020 Sb., ze dne 9. dubna 2020 v souladu s § 22 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.



• Dále prosím o informaci, jaké oprávnění a povinnosti měla osoba v maskáčích a bez služebního čísla na přiložené fotografii, viz §22 odstavec 2 Zákona č. 273/2008 Sb. (Zákon o Policii České republiky).

Daný voják v činné službě povolaný k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 měl oprávnění a povinnosti příslušníka Policie České republiky v rozsahu stanoveném v § 2, 3, 9, 10 až 13, 18, 20, 24 až 27, 34, 34a, 35, 37, 40 až 43, 51 až 59, 62 až 63, 110, 111, 114 a v § 115 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.



• Dále prosím o informaci, zda osoba v maskáčích a bez služebního čísla na přiložené fotografii byla vybavena průkazem potvrzujícím oprávnění k plnění úkolů policie, viz §22 odstavec 3 Zákona č. 273/2008 Sb. (Zákon o Policii České republiky). Pokud ano, prosím o všechny údaje z tohoto průkazu.

Ano, daný voják byl vybaven průkazem vojáka povolaného k plnění úkolů policie v souladu s §22 odst. 3 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Na průkazu je uvedeno identifikační číslo XXX evidované ke konkrétní osobě, které byl průkaz předán. Dále průkaz obsahuje údaj o době platnosti průkazu, číslo vojenského průkazu vojáka, zde konkrétně č. XXX, a razítko s malým státním znakem.

zpracoval kpt. Mgr. Pavel Žíha

20. 4. 2021

