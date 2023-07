Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Žádost o informace k podanému oznámení

Zveřejněno podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

ROZHODNUTÍ



o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů



Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, která je povinným subjektem podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)

r o z h o d l a



ve věci žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., kterou dne 12.06.2023 obdržela od pana XXX, prostřednictvím jeho právní zástupkyně XXX, advokátky XXX, a kterou výše jmenovaný požádal o informace ve znění:



"Právní zástupce žadatele, pana XXX, žádá výše nadepsané Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Policie České republiky, o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o podaných oznámeních o podezření ze spáchání trestného činu, resp. o podezření ze spáchání přestupků, které podávala paní XXX (datum narození není žadateli známo), za období od 1.1.2022 do dne podání této žádosti v souvislosti s provozem sportovního rybolovu na soukromém rybníku XXX, jehož správcem je právě žadatel, resp. v souvislosti s podezřením ze spáchání trestných činů nebo přestupků na pozemcích (popř. v areálu) rybníku XXX.



S ohledem na skutečnost, že má žadatel důvod se domnívat, že ze strany paní XXX dochází k opakovaným podáním oznámení o podezření ze spáchání trestného činu, resp. o podezření ze spáchání přestupků na území areálu rybníku XXX, pročež zde dochází k opakovaným výjezdům hlídek Policie ČR, Obvodního oddělení v Aši, k prošetření předmětných oznámení, což ohrožuje práva žadatele a jeho chráněné zájmy, jakožto správce rybníku a jediného společníka a jednatele provozovatele rybníku, společnosti XXX, čímž na jeho straně vzniká soustavně škoda. Stejně tak dochází k bezúčelnému zatěžování příslušného oddělení Policie ČR, které je nuceno zabývat se předmětnými oznámeními a prověřováním rozhodných skutečností, aniž by došlo k jakémukoli porušování zákona.



Pro případ, že by v souvislosti s rybníkem XXX byly evidovány předmětné oznámení o podezření ze spáchání trestného činu, resp. o podezření ze spáchání přestupků, dovolujeme si Vás tímto souběžně požádat též o sdělení, jak byly tyto oznámení vyřízeny a dále o kopie těchto jednotlivých oznámení a kopie záznamů o jejich vyřízení.



Pro případ, že by takové oznámení evidovány nebyly, nebo pokud nelze požadované informace, údaje a kopie z nějakého důvodu poskytnout, žádáme Vás i v takovém případě o písemnou odpověď. Pokud by předmětná žádost trpěla vadami, případně bylo třeba v tomto směru cokoliv doplnit, jsme připraveni žádost kdykoliv doplnit o jakékoliv další nezbytné podklady, a to i na případnou telefonickou či e-mailovou výzvu (viz kontaktní telefon a e-mail v hlavičce této žádosti)."

(dále jen „žádost“)



t a k t o:



podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 8a odst. 1 téhož zákona, ve spojení se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a s ustanovením čl. 5 bodu 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a na základě ustanovení § 11 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb. se žádosti nevyhovuje a žádost se



o d m í t á.



Zpracoval_ mjr. Mgr. Pavel Žíha

