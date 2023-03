Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Žádost o informace k počtu výjezdů

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost zněla:

„Dle ust. § 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „ZoSP“) ve spojení s ust. § 109 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky (dále jen „ZoPČR“) tímto žadatel prostřednictvím svého právního zástupce žádá policejní orgán v postavení povinného subjektu dle ust. § 2 odst. 1 ZoSP o poskytnutí informace o konkrétním počtu výjezdů a zásahů policejního orgánu od ... do ... na adrese trvalého bydliště žadatele ..., a současně žadatel žádá o poskytnutí úředních záznamů sepsaných policejním orgánem ke každému tomuto policejnímu zásahu na adrese trvalého bydliště žadatele ..., a to do datové schránky právního zástupce žadatele.“

Vaši žádost jsme řádně posoudili a poskytujeme Vám na základě obdržených podkladů požadované informace. V období od ... do ... byl na výše uvedenou adresu uskutečněn hlídkou obvodního oddělení ... územního odboru ... jeden výjezd, a to konkrétně ..., který se týkal oznámení o krádeži jízdního kola. Policisté věc zaevidovali pod č. j. ... Úřední záznam hlídky s anonymizovanými základními identifikačními údaji oznamující osoby (ve smyslu § 15 odst. 3 InfZ) Vám poskytujeme v příloze.

