Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Žádost o informace k osobám

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 16.08.2023 žádost od žadatele o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) v následujícím znění:

„Tímto žádám o poskytnutí informace k:

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

odbor vnitřní kontroly

Závodní 386/100

Karlovy Vary 360 06

osob XXX a to:

• Dosažené vzdělání, kde absolvovali dosažené vzdělání, rok, místo

• Den vzniku služebního poměru, dle jakého zákona

Jejich praxe, u jakých orgánů vykonávali svou iniciativu s přiměřeností postupu, hodnosti,

zaměření oborů, funkcí na pozici

• Veškerou znalost právních předpisů, vyhlášek, závazných pokynů policejního prezidenta

atd.

• Jejich činnost u OVK KŘP KV, zaměření, co je jejich náplní práce

• Kdy naposledy podstoupili psychologické vyšetření

Dne 13.4.2018, provedl úkon osoba XXX u MÚ Sokolov, kopie spisových dokumentací.

• Kterých čísel jednacích spisových dokumentací MÚ Sokolov, provedl kopie?

• Co bylo předmětem obsahu kopií?

• Na základě jakého zákona, provedl úkon kopií spisové dokumentace?

• Co bylo důvodem provedení tohoto úkonu?

• Která úřední osoba MÚ Sokolov, poskytla součinnost k provedení tohoto úkonu?

• Jak dlouho tento úkon trval? Přesně od kolika do kolika hodin?

• Co bylo dále předmětem komunikace mezi osobou XXX a úřední osobou MÚ

Sokolov?

• Existuje o tom úřední záznam? popř. kde se nachází?"

Na základě výzvy k upřesnění žádosti dle § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. byla dne 23.08.2023 doručena povinnému subjektu část ofoceného dokumentu, pravděpodobně protokolu o nahlížení do předmětného spisu MěÚ Sokolov.



Policie České republiky jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a požadované informace žadateli sdělila.

Zpracoval: mjr. Mgr. Pavel Žíha

