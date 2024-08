Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Žádost o informace k nenávistným trestným činům

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost ze dne 6. května 2024

Žádost:

Obracím se na Vás žádostí o poskytnutí bližších informací týkajících se nenávistných incidentů, které se staly na území Vašeho kraje v roce 2023.

Tyto incidenty jsme zaregistrovali prostřednictvím našeho monitoringu nebo nás o nich informovalo Policejní prezidium ČR (zdroj dat ESSK). Jedná se o následující incidenty, vedené pod níže uvedenými čísly jednacími:

ID skutku Číslo jednací Místo spáchání - služební obvod územního odboru 5393525 KRPH-xxx/2023-1 0504 ÚO JIČÍN 5482419 KRPH-xxx/2023-1 0502 ÚO HRADEC KRÁLOVÉ 5482909 KRPH-xxx/2023-1 0504 ÚO JIČÍN 5486315 KRPH-xxx/2023-1 0505 ÚO NÁCHOD 5562252 KRPH-xxx/2023-1 0505 ÚO NÁCHOD

V případě těchto incidentů Vás žádáme o poskytnutí následujících informací:

Jak byl incident kvalifikován z hlediska trestního zákoníku? (ve všech fázích trestního řízení), tj. v rámci prověřování po ZÚTR v rámci NPO a či došlo k překvalifikování skutkové podstaty trestného činu a z jakých důvodů. Na základě jakých informací byla prověřována nenávistná pohnutka? Pokud se jedná o verbální, psaný či grafický projev, prosím uveďte jeho doslovné znění. O co v daném činu šlo? (prosím stručně odpovězte sedm základních kriminalistických otázek: „KDO, CO, KDY, KDE, JAK, ČÍM, PROČ“) Jakými osobnostními charakteristikami se vyznačoval pachatel (počet, pohlaví, věk, státní příslušnost, opakovaně trestaná osoba) Jakými osobnostními charakteristikami se vyznačovala oběť (počet, pohlaví, věk, státní příslušnost) Jakým způsobem a kdy byl případ ukončen ze strany policie, pokud již byl ukončen? Pokud byl ukončen návrhem na podání obžaloby, prosím uveďte konkrétní státní zastupitelství, kam byl návrh podán, a spisovou značku státního zastupitelství Současně žádáme o zaslání anonymizovaného opisu usnesení o zahájení trestního stíhání, pokud bylo ve věci vydáno. Pokud byla věc v přípravném řízení odložena, žádáme o zaslání anonymizovaného opisu usnesení o odložení věci.

Odpověď:

K jednotlivým případům uvádíme následující:

Č.j. KRPH-xxx/2023-1 - územní odbor Jičín

k otázce č. 1)

a, b, c)

- přečin Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka podle ust. § 404 trestního zákoníku,

d) nedošlo k překvalifikování.

k otázce č. 2)

Na základě anonymního telefonického oznámení.

Dne 20.2.2023 v době od 07:30 - 10:00 hod., na adrese Oblastní nemocnice Jičín a.s., se sídlem Bolzanova č. p. 512, 506 01 Jičín-Valdické Předměstí v čekárně Chirurgické ambulance, za účasti dalších osob, a to nejméně sedmi osob, si svlékl mikinu, pod kterou měl na předloktí vyobrazená tetování, které na pravé ruce směrem k lokti vyobrazuje podobiznu osoby Rudolf Hess a vězení Spandau, na druhé ruce podobiznu Theodora Eickeho s jeho jménem a límečkem uniformy, nad tímto vytetovaný symbol SS a obtetovanou svastiku hákového kříže, pod kterým jsou viditelné vytetované koleje vedoucí do vjezdové brány do koncentračního tábora v Osvětimi, kdy dále měl oblečené triko s krátkým rukávem černé barvy na kterém byl vyobrazen na prsou modrý podklad kruhovitého tvaru s bíločerveným motivem a viditelným nápisem "NAZI", což v překladu do českého jazyka znamená nacista, hanlivě nácek, čímž na místě veřejně přístupném projevil sympatie k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka.

k otázce č. 3)

Viz odpověď na otázku č. 2

k otázce č. 4)

Muž věk 41 let, státní příslušnost CZE, 1x záznam v RT (r. 2001).

k otázce č. 5)

Poškozen veřejný zájem.

k otázce č. 6)

Zpráva o výsledku zkráceného přípravného řízení podle ust. § 179c odst. 1 trestního řádu ze dne 22.2.2023.

k otázce č. 7)

Ve věci konáno zkrácené přípravné řízení - Okresní státní zastupitelství v Jičíně, sp. zn. xx/2023 .

Č.j.: KRPH-xxx/TČ-2023-050471 - územní odbor Jičín

k otázce č. 1)

a, b, c)

- přečin Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob podle ust. § 355 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. b) trestního zákoníku,

- přečin Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle ust. § 356 odst. 1, 3 písm. a) trestního zákoníku,

d) nedošlo k překvalifikování.

k otázce č. 2)

Na základě elektronického oznámení starosty obce Vysoké Veselí.

Dne 9.6.2023 v blíže nezjištěné době od 00:00 - 18:02, na adrese: xxxx, prostřednictvím svého mobilního telefonu, přes veřejně dostupnou počítačovou síť Internet, ze své emailové adresy: xxxxx, zaslal na emailové adresy:

info@obec-sber.cz,

podatelna@smidary.cz,

volanicestarosta@seznam.cz,

obec@zeretice.org,

ou@obecnevratice.cz,

starosta@ouchomutice.cz,

obec.vrbice@seznam.cz,

město@vysokeveseli.cz

a ou@staresmrkovice.cz,

tedy na oficiální adresy obcí: Vysoké Veselí, Staré Smrkovice, Sběř, Smidary, Volanice, Žeretice, Nevrátice, Chomutice a Vrbice, báseň adresovanou starostům a starostkám těchto obcí, s tím že to v úřadu nemají lehké ,, s opálenými občany", kterou jste sám složil a v níž mimo jiné uvedl: ,,Hlavní problém pro nás všechny, Jsou černé huby množící, Na které chybí kvalitní, Prostředek na ně hubící !, Hitler co vstal z mrtvých říká:" My si s každým poradíme, Tam u vás ve Veselí pryč, Cigoše vystrnadíme !!!, S Cigošema zatočili, Byli to hosti nezváni, Přezdívá se jim brikety, Či Evropští Indiáni! Co tu uďáli neplechy, Nikdy my jim neprominem, V Terezíně nebo Dachau, Už proletěli komínem !!! ", přičemž v této básni hrubě urážlivým rasistickým způsobem znevažoval a hanobil romskou skupinu obyvatel.

k otázce č. 3)

Odpověď na otázku č. 2

k otázce č. 4)

Muž věk 36 let, státní příslušnost CZE, bez záznamů v RT.

k otázce č. 5)

Poškozen veřejný zájem.

k otázce č. 6)

Zpráva o výsledku zkráceného přípravného řízení podle ust. § 179c odst. 1 trestního řádu ze dne 18.7.2023.

k otázce č. 7)

Ve věci konáno zkrácené přípravné řízení - Okresní státní zastupitelství v Jičíně, sp. zn. xxx/2023.

Č.j. KRPH-xxx/2023-050571 - územní odbor Náchod

Otázka č. 1)

a, b, c) trestný čin Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob podle §355 odst. 1 písm. a) trestného zákoníku.

Otázka č. 2)

Na základě oznámení poškozené a přestupkové komise města Jaroměř, kdy se podezřelá o poškozené verbálně vyjadřovala jako o tmavé dívce, což doprovázela slovy jako "Vrať se někam do džungle, kam patříš, nemůžu za to, že jsem se narodila bíla a ty černa, a proto nemáš sebevědomí".

Otázka č. 3)

Podezřelá dne 12.4.2023 v Jaroměři na adrese nám. ČSA 16, v budově Městského úřadu Jaroměř, v místnosti č. 218, v procesním postavení, jakožto obviněná při ústním jednání, před přestupkovou komisí, po dobu jednání, se o poškozené vyjadřovala jako o té "Tmavé holce, černé holce".

Otázka č. 4)

Obviněná XY. žena, věk 70 let, důchodkyně, státní příslušnost Česká.

Otázka č.5)

Poškození XY, žena, věk 23 let, studentka, státní příslušnost Česká.

Otázka č.6)

Návrh na podání obžaloby dle § 166/3 tr.ř.

Otázka č. 7)

Okresní státní zastupitelství v Náchodě, věc vedená pod spisovou značkou xxx/2024 - 10.

Č.j. KRPH-xxx/TČ-2023-050571 - územní odbor Náchod

Otázka č. 1)

a, b, c, Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo omezování jejich práv a svobod podle §356 odst. 1, 3 písm. a)

Otázka č. 2)

Písemného projevu na sociální síti Facebook, kde podezřelý napsal „Chitat a mlátit ti Ukrajince dejte dokupy chlapi a sekejte je ..policajti na nás serou nepomůžou tak musíme vi bránit nebát se“.

Otázka č. 3)

XY dne 10.7.2023 v 21:37 hod. z přesně nezjištěného místa prostřednictvím volně přístupné sociální sítě facebook pod uživatelským jménem XY s profilem na sociální síti www.facebook.com pod odkazem https://www.facebook.com/XX veřejně komentoval videopříspěvek nacházející se na URL adrese https://www.facebook.com/XXX uživatele pod Facebookovým profilem „XXX“ týkající se údajného pokusu o napadení a únos romské ženy a dítěte v Přerově z 10.7.2023 ze strany příslušníků Ukrajiny a zájmu o společnou ochranu Romů v Přerově a to slovy: „Chitat a mlátit ti Ukrajince dejte dokupy chlapi a sekejte je ..policajti na nás serou nepomůžou tak musíme vi bránit nebát se“.

Otázka č.4)

Podezřelý muž, věk 46, nezaměstnaný, statní příslušnost Česká republika.

Otázka č. 5)

Poškozený byl veřejný zájem.

Otázka č. 6)

Záznam o sdělení podezření dle § 179b/3 tr. ř.

Otázka č. 7)

Okresní státní zastupitelství v Náchodě, věc vedena pod spisovou značkou xxx/2023 - 12.

Č. j. KRPH-xxx/2023-1 - územní odbor Hradec Králové

Ve věci probíhá přípravné trestní řízení. Do ukončení přípravného řízení nebude povinný subjekt poskytovat o řízení informace (§ 11 odst. 4 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. ve spojení s judikaturou - např. rozsudkem NSS č. j. 6 As 338/2016).

