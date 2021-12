Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Žádost o informace k ČJ a incidentu zaznamenaný v médiích

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 11. 11. 2021 žádost od žadatele o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), v následujícím znění:



„Číslo jednací Místo spáchání - služební obvod územního odboru

KRPK-XXX ÚO SOKOLOV

KRPK-XXX ÚO KARLOVY VARY



V případě těchto incidentů Vás žádáme o poskytnutí následujících informací:



1) Jak byl incident kvalifikován z hlediska trestního zákoníku? (ve všech fázích trestního řízení), tj. v rámci

a. prověřování

b. po ZUTR

c. v rámci NPO

či došlo k překvalifikování skutkové podstaty trestného činu a z jakých důvodů.

2) Na základě jakých informací byla prověřována nenávistná pohnutka? Pokud se jedná o verbální, psaný či grafický projev, prosím uveďte jeho doslovné znění.

3) O co v daném činu šlo? (prosím stručně odpovězte sedm základních kriminalistických otázek: „KDO, CO, KDY, KDE, JAK, ČÍM, PROČ“)

4) Jakými osobnostními charakteristikami se vyznačoval pachatel a oběť (jejich počet, pohlaví, věk, státní příslušnost) potažmo další nepodléhající ochraně osobních údajů)?

5) Současně žádáme o případné zaslání anonymizovaného usnesení o zahájení trestního stíhání.



Dále bych ráda požádala o informace o jednom incidentu, které jsme zaregistrovali prostřednictvím našeho monitoringu médií. Jedná se o následující incident:



Skupina několika útočníků podle očitých svědků začala u autobusového nádraží nejprve pokřikovat na XXX v době, když telefonoval se svým známým. Pak už došlo k samotnému napadení, ze kterého si takřka nic nepamatuje. V nemocnici skončil se silným otřesem mozku, tržnými ranami na obličeji a dalšími pohmožděninami. Napadeným je šéf XXX.



Zdroj: https://sokolovsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/sefa-zachranne-sluzby-napadla-skupina-romuzustal-lezet-v-tratolisti-krve-20200615.html?tutorial=1



V případě tohoto incidentu Vás žádáme o poskytnutí následujících informací:

1) Zabývali jste se tímto incidentem? Pokud ano, pod jakým č. j.?

2) Jak byl incident kvalifikován z hlediska trestního zákoníku? (ve všech fázích trestního řízení), tj. v rámci

a. prověřování

b. po ZUTR

c. v rámci NPO

či došlo k překvalifikování skutkové podstaty trestného činu a z jakých důvodů.

3) Zabývali jste se možností, že se jedná o trestný čin z nenávisti? Prosíme i uvedení negativní odpovědi proč tato úvaha nepřipadala v úvahu.

4) Na základě jakých informací byla prověřována nenávistná pohnutka? Pokud se jedná o psaný či

grafický projev, prosím uveďte jeho doslovné znění.

5) Jakými osobnostními charakteristikami se vyznačoval pachatel trestného činu a jeho oběť (jejich počet, pohlaví, věk, státní příslušnost) potažmo další nepodléhající ochraně osobních údajů)?

6) Jakým způsobem a kdy byl případ ukončen ze strany policie, pokud již byl ukončen?

7) Pokud byl ukončen návrhem na podání obžaloby, prosím uveďte konkrétní státní zastupitelství, kam byl návrh podán, a pod jakou spisovou značkou může být případ identifikován státním zastupitelstvím.

8) Současně žádáme o zaslání anonymizovaného usnesení o zahájení trestního stíhání.“

(dále jen „žádost“)



Policie České republiky žádost posoudila a sděluje žadateli k výše uvedenému následující:

Vzhledem k tomu, že podání nebylo v souladu s § 14 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podáno Krajskému ředitelství policie Karlovarského kraje prostřednictvím elektronické podatelny Policie České republiky, jejíž adresa (epodatelna.policie@pcr.cz) je zveřejněna na internetových stránkách policie (www.policie.cz), není toto podání dle § 14 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. žádostí o informace ve smyslu tohoto zákona, a není tudíž vyřízeno v režimu tohoto zákona.



Ve věci vedené povinným subjektem pod č.j. KRPK-XXX žadateli přesto sděluje:



1. Incident byl od počátku tj. během prověřování, vyšetřování až po obžalobu kvalifikován jako vícečinný souběh přečinů Poškození cizí věci, Násilí proti úřední osobě, Výtržnictví a Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka, podle § 228 odst. 1, § 325 odst. 1 písm. a), § 358 odst. 1, odst. 2 písm. a), § 404 trestního zákoníku.



2. Podle výpovědí poškozeného a dalších osob, včetně zakročujících policistů, pachatel na místě činu dvakrát zvolal "XXX", "XXX" a dále sprostě nadával jak poškozeným, tak i všem členům policejní hlídky. Pachatel nadával také dvěma neztotožněným ženám romského vzezření sedícím na vedlejší lavičce, na které křičel "XXX". Na výzvu zakročujících policistů, aby zanechal svého protiprávního jednání, pachatel nereagoval a dále svou agresivitu stupňoval, když ještě nejméně v pěti dalších případech opakovaně zvolal "XXX" se zdvižením své pravice.



3. Pachatel dne 3.8.2020 v Karlových Varech hodil skleněnou z části naplněnou láhev od vína na čelní okno projíždějícího osobního automobilu, čímž způsobil škodu na vozidle. Pachateli bylo následně zabráněno v odchodu z místa činu spolujezdcem z poškozeného vozidla, který jej vyzval, aby setrval na místě do příjezdu policejní hlídky. Po příjezdu uniformované hlídky Policie České republiky začal být pachatel agresivní, dvakrát zvolal "XXX"XXX" a dále sprostě nadával jak poškozeným, tak i všem členům policejní hlídky. Pachatel nadával také dvěma neztotožněným ženám romského vzezření sedícím na vedlejší lavičce, na které křičel "XXX". Na výzvu zakročujících policistů, aby zanechal svého protiprávního jednání, pachatel nereagoval a dále svou agresivitu stupňoval, když ještě nejméně v pěti dalších případech opakovaně zvolal "XXX" se zdvižením své pravice. Dále se oběma rukama sevřenýma v pěst snažil zasáhnout zakročující policisty a zároveň je kousnout do jejich rukou, avšak pokaždé neúspěšně.



4. Pachatel - muž, věk XXX let (v době spáchání), XXX občanství, v době páchání činu byla u pachatele zjištěna akutní intoxikace alkoholem



5. V příloze této zprávy bylo žadateli zasláno anonymizované usnesení o zahájení trestního stíhání.



Ve věci incidentu, který žadatel specifikoval prostřednictvím odkazu na internetové stránky XXX deníku, povinný subjekt sděluje následující:



1. Ano, č.j. KRPK- XXX.



6. Ze strany policie byl případ ukončen návrhem na podání obžaloby podle § 166 odst.3 trestního řádu dne 2.2.2021.



7. Okresní státní zastupitelství v Sokolově, věc vedena pod sp. zn. XXX.



Ke zbývající části žádosti v rozsahu bodů 1., 2., 3., 4. a 5. ve věci č.j. KRPK- XXX a bodů 2., 3., 4., 5. a 8. č.j. KRPK- XXX sděluje, že tyto informace nebudou žadateli poskytnuty, jelikož se jedná o informace, které jsou součástí trestních spisů v rámci dosud probíhajících trestních řízení. Poskytnutí a zveřejnění uvedených informací by za těchto okolností mohlo způsobit ovlivnění průběhu trestního řízení, a to na základě ohrožení objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení v rámci trestního stíhání, a tedy ohrožení samotného průběhu trestního stíhání a práva na spravedlivý proces, kdy by nemuselo dojít k náležitému zjištění trestných činů a spravedlivému potrestání pachatelů těchto trestných činů.

Zpracoval:

kpt. Mgr. Pavel Žíha

