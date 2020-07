Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Žádost o informace k ČJ

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 22.6.2020 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve které žadatel žádá poskytnutí následujících informací:



„Tímto žádám o poskytnutí informace, v souladu s § 3 odst. 3 informačního zákona a to o zaslání kopie vyrozumění úředního záznamu k č.j.-XXX, kde se strážník XXX a strážník XXX ztotožňuje s postupem v trestním řízení č.j.-XXX, kdy se oba strážníci vyjádřili, že v tomto trestním řízení nenašli nic neobvyklého a to z důvodu, že byl tento úřední záznam mé osobě trestným činem dle § 230 TZ, vymazán, a to pro účely trestního řízení.“



Policie České republiky jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a sděluje k výše uvedenému následující informace:



Požadované: „vyrozumění úředního záznamu k Č.j. XXX“ bylo žadateli již doručeno pod Č.j. XXX do Vaší datové schránky dne 5.8.2019. Připojen je i doklad o doručení tohoto dokumentu a dále sdělení, že z tohoto důvodu nebude žadateli opakovaně tento dokument již poskytnut. Povinný subjekt není možné, s odvoláním na zákon č. 106/1999 Sb., zatěžovat žádostmi o informace, které byly žadateli již jednou doručeny. Požadovaná informace tedy již byla zcela prokazatelně poskytnuta a není vinou povinného subjektu, že si žadatel tyto dokumenty včas nezálohoval a tím o tyto dokumenty přišel.



por. Bc. Zuzana Týřová

10. 7. 2020

